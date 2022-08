Georgina Barbarossa habló por primera vez luego de ausentarse de su programa

Este martes, A la Barbarossa comenzó con Nancy Pazos anunciando: “Buenos días. Acá estamos bancando la parada. Georgi se está haciendo unos análisis, pero ya va a volver”. Esta escena se repidió toda la semana, Georgina Barbarossa nunca se reincorporó al trabajo, y sus compañeros la reemplazaron.

El equipo compuesto por Pazos, Paulo Kablan, Noelia Antonelli, Analía Franchín, Lío Pecoraro y Rodrigo Cascón en la cocina fueron quienes cubrieron a la conductora estos días, incluso convocaron a Verónica Lozano para que haga la conducción.

Barbarossa, al frente de las mañanas de Telefe. (Instagram @geobarbarossa)

Primero corrieron distintos rumores acerca de su alejamiento, pero este viernes, la conductora realizó una publicación en Instagram y se comunicó también vía telefónica con sus compañeros, en vivo.

Georgina Barbarossa escribió en su Instagram.

En sus historias de Instagram, Barbarossa escribió. “Gracias a todos por preocuparse y por los mensajes amorosos que recibí estos días. Gracias a todo mi equipo de A la Barbarossa, Kablan, Franchín, Pazos, Pecoraro, Rodrigo Cascón, y a Verónica Lozano (quien la reemplazó estos últimos días), y a toda la producción de Telefe y Kuarzo por bancarme”.

"A la Barbarossa", la conductora habló en vivo. Captura video.

En diálogo con su equipo, en pleno programa en vivo, Georgina relató: “Me empecé a descomponer, el lunes fui y le puse toda la onda. Lo que tengo un síndrome vertiginoso agudo pero es beningno” y, agregó: “Un dolor de cabeza que me moría, empezó el jueves y fue acrecentándose, yo dije tengo un ACV pero no. Mareos, nauseas, me agarraba de las paredes, no podía estar parada”.

“Fui al médico y estoy con el kinesiólogo haciendo unos ejercicios. Estoy bien pero me enteré que esto le pasó a un montón de gente”, agregó la actriz.

“Lo único bueno que adelgace”, dijo con humor la conductora. “Lo primero que apareció fue el dolor de cabeza” y aseguró que no encuentra posición donde no estar mareada. “Por suerte pasó el dolor, mis hijos se asustaron mucho”, siguió relatando la actriz.

“¿El lunes te tenemos acá?”, consultó Vero Lozano, “Muero por ir”, contestó enfátiza Georgina. Ahora, falta esperar que llegue el día y ver qué ocurre con la conductora.