Se casó Andrés Nara con Alicia Barbasola y las grandes ausentes fueron sus hijas Wanda y Zaira

Este 14 de febrero, Día de San Valentín no fue un día más para Andrés Nara, quien no dudó en apostar al amor y luego de tan solo tres meses de relación se casó con la actriz y modelo Alicia Barbasola.

Lo cierto es que entre los presentes hubo muchos de sus familiares y allegados, pero no fue un detalle menor la ausencia de sus hijas Wanda y Zaira Nara, e incluso de Nora Colosimo, madre de las hermanas y ex de Andrés, según Primicias Ya.

Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron.

Por su parte, Alicia contó que tuvo una excelente conexión con las mujeres más importantes en la vida de Nara. Es más, Nora, la madre de las dos modelos, habría dicho que quería asistir al evento: “Ella nos dijo que quiere estar. Pegamos muy buena onda el otro día, cuando Andrés me presentó oficialmente con las chicas”, señaló Barbasola.

El casamiento de Andrés Nara.

La ceremonia en la que el papá de Wanda y Zaira dio el sí se realizó en un imponente salón de General Pacheco y el “Dress code” fue elegante sport.

En las redes sociales de ambos, compartieron el emotivo momento y cada detalle de la increíble fiesta que disfrutaron junto a los invitados.

Andrés Nara y su flamante esposa.

Las redes sociales fueron testigo de una gran cantidad de detalles sobre la ceremonia y posterior fiesta que se brindó para una cantidad importante de invitados.

El vestido que usó la novia para la fiesta marcó toda su figura.

Alicia Barbasola, impecable con su vestido de novia.

Noviazgo, presentaciones y tatuaje de compromiso: un poco de historia

Cuando en diciembre se produjo el emotivo encuentro con Wanda Nara tras varios años sin verse, Andrés Nara volvió a ser noticia por su lado sentimental y sorprendió a todos al anunciar su compromiso.

Andrés está en pareja con una actriz y modelo del medio llamada Alicia Barbasola, con quien comenzó una relación hace tan solo tres meses, tiempo que se cumplió el mismo día de los enamorados.

Por ello, es que los tortolitos eligieron esta particular fecha para dar un paso más en la relación. Si bien aún no había convivencia, ambos no ocultaron sus deseos de vivir bajo el mismo techo.

Andrés Nara y Alicia Barbasola

“Por ahora no convivimos pero estamos pensando en eso”, contó en aquel momento Andrés Nara en charla con PrimiciasYa. Y agregó sobre el lindo que vivían: “No podemos dejar de estar juntos”.

“Estamos enamorados ambos y nos vamos a tatuar los nombres en ves de anillos de compromiso”, cerró el empresario muy enamorado cuando contaba todos los detalles de sus planes futuros con su hoy flamante esposa.