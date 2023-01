Confirman que Wanda Nara está de novia con el futbolista Keita Baldé pero él aún sigue casado

Wanda Nara no está en pareja con Mauro Icardi y mucho menos con L-Gante, la empresaria estaría de novia con el futbolista senegalés Keita Baldé. El periodista español Jordi Martin lo confirmó en Intrusos luego de haber hablado con los protagonistas y dio detalles de este nuevo romance.

El periodista aseguró que quien filtró la información de la relación de la empresaria argentina con el futbolista fue la esposa de Keita, ya que aún no están separados formalmente.

Simona Guatieri habría sido quien hizo llegar la información a la prensa, ya que había un hermetismo sobre el tema. Y, pese a que ambos tienen fotos recientes y juntos en sus redes, Wanda le aseguró a Jordi que Keita está separado.

Mauro Icardi descubrió el romance de Wanda con quien fue su compañero en a través de las cámaras de seguridad de una habitación de hotel en Dubai. Y fue él quien alertó a Simona de que su ex estaba en una relación con su marido.

El futbolista Keita Baldé y su esposa Simona Guatieri.

“Keita invitó a Wanda”, aseguró el periodista español. Y luego fue contundente al asegurar que fue la propia Wanda Nara quien se lo confirmó en una charla telefónica.

“Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. Lo he visto y he escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Él está ilusionado”, comentó y agregó que el jugador no da el paso con la argentina porque “Simona lo tiene atado y medio extorsionado”.

El futbolista Keita Baldé y su esposa Simona Guatieri.

El mensaje romántico que Keita Baldé le envió a Wanda Nara y que confirma una relación

Wanda Nara le envió a Jordi Martin un audio que Keita Baldé le mandó a ella, con el que queda en evidencia que entre ellos hay algo más que una amistad. En el mensaje, al futbolista se lo nota muy enamorado.

“Eres una mujer maravillosa de verdad. Tienes un corazón increíble”, se escuchó halagar el delantero de Spartak de Moscú a Wanda.

“Yo he sufrido este período sin el poder saber más que nada cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, esa preocupación de cómo podías estar, y saber de ti un poco”, sigue.

“Si veo que gente habla mal de ti, o que inventan cosas, odio eso. Porque no me gusta y no es verdad. No es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes”, cerró Keita Baldé en un seductor audio que le había mandado a Wanda Nara.