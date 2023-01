Wanda Nara se mostró con una mascarilla estética y deslumbró con su diminuto corpiño

Wanda Nara sabe muy bien como cautivar con sus posteos en redes sociales y esta vez no fue la excepción. La empresaria se fotografió con una mascarilla estética y puso foco en su diminuto corpiño.

En su cuenta de Instagram, la ex de Mauro Icardi compartió una foto y escribió: “Feliz”.

Así, la modelo posó con sus ojos cerrados, haciendo una selfie y donde su traje de baño de triángulo negro, con tiritas naranjas y amarillas, fue el protagonista.

Wanda Nara, su nuevo look y la comparación con China Suárez

Desde que Wanda Nara hizo un cambio rotundo en su color de cabello, algunas fotos desataron una nueva polémica. Es que luego de la modificación de su look, compartió en sus redes sociales algunas fotografías parecidas a las que subió la China Suárez.

Como era de esperar, una vez más, compararon a la mediática con la actriz, con quien tuvo un duro enfrentamiento en el pasado, cuando la China y Mauro Icardi tuvieron una aventura amorosa. Por lo que aseguran que Wanda “le copia” a la ex Casi Ángeles en todo, no solo en el look sino también en la forma de posar y de tomarse fotos.

Más allá de eso, en pocas horas recibió casi 700 mil “me gustas” al pie de las fotos en las que posó con una microbikini negra, que resaltó más que nunca su delantera. Y al look le sumó una gorra como las que usa la China Suárez.

La China Suárez subió una foto con gorra y bikini en la playa y poco después en el feed de Wanda Nara apareció una imagen similar.

“Podrán imitarla a la china pero igualarla jamás”, “China sos vos?”, “Jajajaja mira si la china te copiara, ella es natural y hermosa dónde la mires. No le llegas ni ahí Wanda”, “Ahora le copia las fotos a la China Suarez, que más falta ???”, “Falta que operes la voz para que tengas la voz de la China”, “No necesitas copiarle a la China todo...se vos!!!!!!!!”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Lo cierto es que la empresaria llama la atención con cada publicación en sus redes y levanta revuelo. Sus fotos siempre están cargadas de polémica, sensualidad y muestran más piel de lo esperado.

Wanda Nara se lució en topless y tanga en su despedida de Punta del Este

