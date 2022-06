Fede Bal, Yanina Latorre, El Chato Prada y Celina Rucci, en su mejor momento: enteráte el motivo

Las buenas noticias de la farándula nos gustan a todos y el solsticio de invierno parecería haber traído un montón de ellas. Fede Bal, Celina Rucci, El Chato Prada y Yanina Latorre son los protagonistas de la fecha porque están en el mejor momento de sus vidas.

Se agranda la familia de El Chato Prada

El Chato Prada y Lourdes Sánchez consolidaron su amor y lo sellaron con su hijo Valentín de 5 años; disfrutan de su vida familiar y supieron cómo hacer para que la familia ensamblada funcione a la perfección.

El productor de televisión es padre de Julián y Florencia, su hija que acaba de convertirlo en abuelo por segunda vez. La familia Prada se agranda con la llegada de Emma.

“Bienvenida Emma, mi segunda nieta. Estamos muy felices!!! Llenos de amor. Felicitaciones @florenciaprada @gusvanadia”, escribió el mediático en las redes sociales como epígrafe de una foto de su hija con la beba en brazos.

El 31 de enero de 2021, la hija de El Chato fue mamá por primera vez con la llegada de Julieta.

Yanina Latorre ahora es tía abuela

Yanina Latorre compartió en las redes sociales toda su alegría y emoción porque se agrandó su familia con la llegada de un bebé. Y no es que sus hijos, Lola y Dieguito, la hicieron abuela sino que su sobrino fue papá.

“Nació Valentino! Soy tía abuela! Me muero de amor! Te amo”, escribió la angelita junto a fotografías de Juan Breyaui con su niño recién nacido.

Juan es hijo de Maite Arruza, la hermana menor de la angelita, quien tiene un perfil bajo aunque en algún momento confió que fue pareja de futbolistas.

Celina Rucci y Fede Bal preparan sus fiestas de casamiento

Celina Rucci le apuesta al amor y fue ella misma quien anunció que muy pronto se casará con Federico Girardi y que están planeando algo imponente. La ceremonia se realizará en tres países distintos para que puedan estar presentes sus amigos y familiares distribuidos por el mundo.

Según confiaron en “Socios del espectáculo”, “va a tener una boda con tres fiestas. En uno de esos lugares, es probable que la fiesta sea a finales de este año y las otras dos quedan para el 2023. Es una mujer a la que le gusta el verano”.

“Se va a casar en tres países: en Nueva York para los amigos de él, en Buenos Aires será una boda a todo trapo y la última que será en la playa será un evento privado”, comentó Mariana Brey.

Y los rumores dicen que quien también va a caminar hacia el altar es Fede Bal, uno de los solteros más populares del mundo del espectáculo que después de varias relaciones encontró el verdadero amor con Sofía Aldrey.

En abril pasado, el hijo de Carmen Barbieri sufrió un grave accidente en Brasil grabando un programa para “Resto del mundo” y la joven no dudó en tomarse el primer avión desde Buenos Aires para estar a su lado en todo momento de la internación y cirugías.

Ahora salió en La Pavada de Crónica que Federico se casa en noviembre del 2023, un dato que Barbieri no pudo confirmar cuando sus panelistas de “Mañanisima” le consultaron: “No sé, no me dijo nada, nuestra vida, familia de artistas, pasa por la tele y por el teatro, así que yo me entero por la tele”.

“A mí me encantaría que se case con esta mujer y con la mujer que él ame si se casa yo feliz siempre, si él es feliz yo soy feliz, si él está enamoradísimo yo estoy enamoradísima”, cerró Carmen.