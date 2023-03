El Kun Agüero y Gianinna Maradona le hicieron frente a los rumores de reconciliación y fueron contundentes

El Kun Agüero y Gianinna Maradona llevan años separados, pero tienen un hijo en común, Benjamín Agüero, que los une para toda la vida. En LAM, hablaron de un encuentro secreto entre el exjugador y la hija de Diego Maradona, y ambos le hicieron frente a los rumores.

Según contó el productor del programa que conduce Ángel de Brito, Pepe Ochoa, los ex se reencontraron en Uruguay y pasaron algunos días juntos “encerrados en una suite”.

“Estuvieron juntos en el mismo hotel. A Sergio Agüero lo contrataron para estar en un casino de Punta del Este”, reveló Ochoa.

“Estuvieron en la misma habitación. La invitó y siempre usaron un ascensor que no utiliza nadie. Ella estuvo dos días, fue en el mismo cuarto y estaban ellos solos”, siguió contando el productor/panelista, y aseguró que tiene pruebas de todo.

Incluso, aseguró que el hijo de ambos no tuvo nada que ver, ya que el adolescente de 14 años no estaba en el país vecino, por lo que el encuentro de la ex pareja fue mucho más íntimo: “Se armó todo un operativo para que nadie los vea. Después Gianinna se volvió a Argentina”, concluyó el panelista.

El Kun Agüero desmintió un encuentro íntimo y posible reconciliación con Gianinna Maradona

Tras el escándalo que se desató, Estefi Berardi se comunicó con el Kun Agüero y contó los detalles de su conversación en Mañanísima. El exfutbolista negó haberse encontrado con Ginaninna, incluso aseguró que ella no estuvo en Uruguay.

“Ella vino hace unas semanas a traerme a Benjamín, pero nada más. ¡¿Cómo va a decir eso sin saber a qué vino a hacer?! No entiendo por qué dan una información falsa”, expresó Agüero, muy enojado con la información.

El Kun confesó que casi deja a su hijo olvidado en Qatar

“¡Cómo voy a andar con ella! Estoy re caliente porque yo tengo pareja (Sofía Calzetti) y Benjamín ve esto, que nada que ver”, siguió y aseguró que sigue con su novia.

“Aparte estuve todo el finde con mi papá. Y este domingo fue el cumpleaños de su sobrina, ¿cómo va a estar acá?”, finalizó Sergio Agüero.

Gianinna Maradona, furiosa por haber sido vinculada nuevamente con el papá de su hijo

Fiel a su estilo, Gianinna también reaccionó a la noticia que la involucra y sin dar explicaciones ni declaraciones al respecto, fue contundente con un posteo que subió a sus historias de Instagram, dirigido a su hijo, Benjamín.

“Sé fuerte, todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero Vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo”, escribió y deslizó que a su hijo le habría afectado la información de una posible reconciliación de sus padres.