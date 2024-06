El Kun Agüero reveló cuáles fueron las mejores inversiones que hizo tras su retiro en el fútbol (VIDEO)

El ex jugador de la Selección Argentina y Manchester City explicó cómo es su vida financiera en un stream con el colombiano Westcol. “Tengo varias inversiones, como hoteles y oficinas, pero también me he preparado para gestionar mi dinero”, aseguró el argentino.