El Hotel de los Famosos: Melody Luz se dejó rapar la cabeza por el más inesperado y se tatuó la nuca

Melody Luz, quien es la novia de Alex Caniggia en el Hotel de los Famosos, decidió hacerse un cambio rotundo de look en su pelo al raparse uno de los costados. Y sorprendió que confiara en Locho Loccisano para que le corte el pelo. “Es en lo único que confió de él”, soltó.

En el Hotel de los Famosos, nombraron a este segmento “La peluquería de Don Locho”. Melody Luz empezó explicando en un corte de edición por qué eligió raparse. “La realidad es que tengo el pelo horrible en la parte de la nuca. Tanta tintura, tanta colita, se me enreda y no lo banco más. Así que le digo a Locho ‘traé la maquinita y rápame’”, contó.

Llamó la atención este acercamiento de Locho con Melody, ya que ella pertenece al grupo ‘La familia’, que están totalmente enfrentados al influencer. “En lo único que confío de Locho es en que me rape”, aclaró Melody. Locho bromeó en un corte de edición, con que la raparía al todo: “Sería un buen momento para una venganza... pero no”.

Luego de ver el resultado del corte de pelo, la bailarina se alegró: “Yas, me encanta”. Y fantaseó con ir por un poco más: “Ahora me dan ganas de raparme entera”, aunque luego ese deseo quedó en la nada.

Así le quedó el nuevo look a Melody, antes de tatuarse

Por otro lado, al quedar su nuca rapada, Sabrina Carballo le sugirió que se hiciera un tattoo para llenar ese espacio. “Que raro que no tenés un tatuaje en la nuca, tenés linda nuca para un tatuaje. Acá en el medio te quedaría bellísimo”, le dijo.

Entonces Sabrina llamó a Imanol, el hijo de Miguel Ángel de Rodríguez, para que le escribiera una particular frase en su nuca: “Como soy la mujer de El Emperador, me cae muy bien ser La Emperatriz”. Igualmente, el tattoo no resultó grabarse como lo planeado. “Quedo muy descentrado”, explicó Imanol entre risas.

Martín Salwe, arrepentido por sus ataques contra Locho Loccisano

Este martes, Martín Salwe fue advertido por Pampita y el Chino Leunis, conductores del reality, de que se estaba pasando de la raya con sus comentarios y bullying hacia Locho. Inclusive llegó a tener una fuerte discusión con el conductor.

“Lo de ayer me puso muy triste, la reacción con ustedes, también con Locho… no me reconozco de esa manera, ni cerca. No solo en un juego, sino en la vida, no soy así”, dijo el locutor.

Y remarcó: “Pero bueno, son momentos. Ayer perdí el control y quiero retomarlo, tener ese temple, estabilidad, volver a enfocarme, a no estar aburrido, a tener cosas para hacer y volver a fojas cero o a foja dos o tres”.

Desde que ingresó Emily Lucius, se la vio muy cerca de Salwe

“Quiero ser el Martín del principio, no el insoportable lo prometo, pero a uno más copado y más alegre”, aclaró el exlocutor de ShowMatch.