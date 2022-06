El Hotel de los Famosos: los fans piden “cancelar” a los que le hacen bullying a Locho Loccisano

A raíz del presunto bullying ejercido por ‘La familia’ hacia Locho Loccisano en el Hotel de los Famosos, los fans del programa se han volcado a favor del exCombate. Los principales apuntados son Martín Salwe y Emily Lucius.

Locho Loccisano ingresó a El Hotel de los Famosos en reemplazo de Rodrigo Noya, que se fue de la competencia por voluntad propia. El reality llevaba un mes cuando entró Locho, y de inmediato, Alex Caniggia y Chanchi Estévez lo encasillaron como su nuevo rival.

Esto se replicó a todo el grupo ‘La Familia’, que incluía a Imanol Rodríguez, Melody Luz, Sabrina Carballo, Martín Salwe y Emily Lucius. Día a día ignoraban a Locho y siempre que podían lo nominaban, sin demasiados motivos. A pesar de estas actitudes, el exCombate fue superando las nominaciones y ganando adeptos en el público.

La última competencia de la H inclinó la balanza por completo en el público a favor de Locho. El joven se enfrentó en el duelo con la cantante Militta Bora, pero de repente detuvo su carrera y comenzó a respirar con dificultad. “Tengo pánico”, gritó, desesperado, y se arrodilló. “No me acuerdo qué pasó, sólo sé que me quedé sin aire y que tuve pánico”, explicó después en corte de edición.

Los principales apuntados por el público en redes sociales fueron Emily Lucius y Martín Salwe. El exlocutor de ShowMatch tuvo algunos episodios que lo ubicaron como villano. Primero, un duro cruce con Leo García, que lo acusó de ser homofóbico. También la ex Gran Hermano Marian Farjat confesó haber sufrido una incómoda experiencia con él.

En las críticas a Martín y Emily, también la ligó Chanchi de rebote

Criticas a Salwe y Lucius

Emily y Martín viven una historia de amor desde que ingresó la influencer

A varios usuarios de Twitter les indignó que la influencer había relatado en el reality que ella y su hermana Belu habían sufrido bullying de chicas y ahora estaba ejerciendo lo mismo a su compañero Loccisano.

La indignación de los usuarios contra Emily

Hicieron referencia a Belu Lucius para burlarse de Emily

Más comentarios en contra de Emily Lucius

La página de cobertura de rating, RealTimeRating, reveló: “Debido al bullying ejercido en #ElHotelDeLosFamosos, algunas marcas no están dispuestas a publicitar en el Instagram de Emily Lucius. La Influencer tuvo que eliminar la opción de comentarios por la negatividad que generaba por sus actitudes en el reality”.

Locho se tranquilizó y Chanchi Estévez y Alex Caniggia cambiarían de actitud

A Locho se lo vio más tranquilo durante el desayuno con sus compañeros. “De verdad, de todo corazón. Gracias a los que me ayudaron”, agradeció Locho. Luego, añadió en backstage: “Fue un momento difícil, pero realmente me sentí muy contenido por todos. Por la producción, por mis compañeros, por el equipo médico, por los conductores, por la Artística, por todos”, reflejó.

A continuación, Chanchi y Alex hablaron de bajar un cambio en sus conductas hacia Loccisano, buscando desligarse de Salwe y Lucius en lo que parece ser una grieta en ‘La familia’.