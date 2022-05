Emily Lucius encaró a Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: “¿Qué pasó con Silvina Luna?”

En el Hotel de los Famosos, la relación entre Emily Lucius y Martin Salwe crece día a día, pero la influencer antes de dar otro paso quiso saber cómo fue el affaire entre el locutor y Silvina Luna, antes de que ella ingresara al reality. “¿Voy a quedar como que soy otra figurita?”, le preguntó Emily a Martin.

Este martes, en el Hotel de los Famosos mostraron distintos histeriqueos entre Martin Salwe y Emily Lucius, quienes están muy cerca desde que entró la influencer al reality, inclusive la semana pasada se dieron su primer beso frente a las cámaras.

Emily Lucius, con una bikini rosa

En la tarde, luego de que Emily se había salido de bañar y estaba en bata, Martín se la cruzó y le preguntó “¿Que hay abajo de eso? ¿Nada?”. Ella intentó alejarlo un poco y él le pidió “un abrazo”. Luego, en un corte de edición, la hermana de Belu dijo: “Tiene unos ojitos color miel verde que te quedas viéndolo ahí un ratito y decís ahhh (con tono de enamorada)”.

A la noche, Alex Caniggia les preguntó porque no hacían “cucharita”. A lo que Emily le dijo que “no daba” y Martin agregó que ella “cuida mucho su imagen” y que “a la tarde si puede ser”. Cuando Sabrina Carballo le preguntó a la influencer si le pasaba algo con el locutor, ella dijo que si, que “sino no se lo chaparía siquiera”.

Luego, Emily quiso saber del pasado amoroso de Salwe en el reality. “¿Y qué pasó con Silvina? ¿Lo mismo o voy a quedar como que soy otra figurita? Para saber el contexto”, indagó. Martin respondió en tono de broma: “Con Silvina era más divertido, era más tipo cucharita”.

El beso esperado entre Emily y Martín

“También la acompañé mucho cuando estaba mal acá. Del tema que padecía ella. Fuimos compañeros, muy compañeros”, agregó él. Después ella le contó su temor: “No quiero quedar como el culo porque, no sé, el pibe que se agarra a todas las minitas del reality”. La respuesta del locutor fue proponerle que duerman de la mano.

Martin Salwe. (Instagram)

Luego hablaron ambos en cortes de edición. Primero Martin dijo: “Si me pongo en el lugar de ella, es feo escuchar toda la verdad. Yo le respondo algo cercano a la verdad. Decido contarle que fue una cucharita, unos mimos, unas caricias, hubo unos besos y hasta ahí nomás”.

Por su parte, Emily expresó: “No quiero quedar como una bolu…, y en el fondo, Martín me está empezando a gustar un poquito. Elijo confiar en su palabra. Y me dijo que no pasó nada, que fue un histeriqueo”.