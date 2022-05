Lissa Vera se lesionó y confesó que quiere abandonar “El hotel de los famosos”

Lissa Vera es una de las participantes de “El hotel de los famosos” que, desde afuera, se veía como la más fuerte y una seria candidata a llegar a la final. Pero parecería que eso no va a pasar. La cantante rompió en llanto y expresó sus ganas de abandonar.

En el último desafío de equipos, la integrante de Bandana se lesionó y se vio invadida por la angustia. “Me duele la ingle, mucho. No estoy bien”, le dijo a sus compañeros que notaron que no estaba bien.

“Es la primera vez que quedo nominada, chicos. Ya estoy cansada, me quiero ir a mi casa, me quiero ir con mi nena. Me duele, no sé si voy a poder correr mañana”, comentó mientras se tomaba un descanso del exigente juego que armó la producción.

Emily Lucius y Martín Salwe se dieron su primer beso en “El hotel de los famosos”

El reality de El Trece cambia constantemente: atrás quedaron los mimos de Martin Salwe con Silvina Luna, ahora el locutor tiene nueva pareja, Emily Lucius. Desde que entró la influencer, se los vio con complicidad, a las risas y tirándose indirectas. Este miércoles llegó el momento más esperado: su primer beso.

Martín se obnubiló con el ingreso de la hermana de Belu y le tiró toda la onda posible, compartieron charlas cómplices y risas. Inclusive, él le propuso en tono de broma: “¿Querés ser mi novia acá en el hotel?”.

La respuesta de Lucius había puesto paños fríos al romance: “Pará, te conozco hace tres días, bebé”. Aunque, días después, en una charla con Chino Leunis, Emily reveló que le pidió más acción y menos palabras al locutor.

Karina Jelinek confirmó su maternidad en El Hotel de lo Famosos y contó varios detalles

