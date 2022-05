Nueva pareja en el Hotel de los Famosos: Emily Lucius y Martín Salwe se dieron su primer beso

El Hotel de los Famosos cambia constantemente: atrás quedaron los mimos de Martin Salwe con Silvina Luna, y ahora el locutor tiene nueva pareja, Emily Lucius. Desde que entró la influencer, se los vio con complicidad, a las risas y tirándose indirectas. Este miércoles llegó el momento más esperado: su primer beso.

Hace diez días, Silvina Luna abandonó El Hotel de los Famosos y con eso se acabó la historia de amor, aunque sea para tv, con Martín Salwe. Ambos se habían mostrado muy cariñosos, compartiendo momentos abajo de las sabanas e inclusive una cena romántica llena de confesiones profundas.

Silvina y Martín tuvieron distintos acercamientos en "El hotel de los famosos"

Luego de que Silvina quedara eliminada, Martín se obnubiló con el ingreso de Emily Lucius, influencer hermana de Belu. Salwe le tiro toda la onda posible, compartieron charlas cómplices y risas.

Inclusive, en la última semana, Salwe le había propuesto en tono de broma: “¿Querés ser mi novia acá en el hotel?”. La respuesta de Lucius había puesto paños fríos al romance: “Pará, te conozco hace tres días, bebé”. Aunque, días después, en una charla con Chino Leunis, Emily reveló que le pidió más acción y menos palabras al locutor.

Desde que ingresó Emily, se la vio muy cerca de Salwe

El primer beso entre Martín Salwe y Emily Lucius

En el programa de este miércoles, llegó la acción y se acabó “el humo”. Emily se encontraba con sus compañeros de hotel cuando les avisó que se iba a dormir y se fue para el lavadero. “Buenas noches, no?”, le dijo Martín, y se acercó al lavadero.

Allí, se pudo ver como ambos se besaron por primera vez, aunque sea para las cámaras. “Beso, de una, robado. El beso robado, para mí, es el mejor”, expresó Salwe en un corte de edición.

Emily se fue finalmente a dormir y Salwe regresó de donde venía. En ese momento fue cuando le avisó a Lucius, entre risas, que todo había sido grabado por las cámaras y le dijo: “Esta nunca la vi”. Ella reaccionó bromeando: “¿Qué, hay una cámara? Pero no nos estaba enfocando. No se vio, porque estaba la puerta entrecerrada y estábamos acá”.

Emily Lucius, sexy con una bikini rosa

“Desde que estoy en el Hotel, no ingresé al lavadero, no se de que me estas hablando”, agregó irónica en un corte de edición. También habló Martín en un post quien confesó: “Obvio que veo la cámara, me hago el bol***”.

Para cerrar, Emily dijo: “Como le gusta robarme un beso a Martín. Es como que pasa por ahí y me cobra un peaje. Igual me gusta eh, pero para Martín, andá despacito”.