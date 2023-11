Emily Lucius se sometió a un doloroso tratamiento de vistas hacia su futuro: que se realizó la influencer

Hace poco se supo que Emily Lucius volvió a estar en pareja. La influencer, de 29 años, comenzó su relación con Rodrigo Macri, el sobrino de Mauricio el ex presidente del país.

Pero, pese a estar en pareja decidió postergar y asegurarse la maternidad por unos cuantos años más así que la hermana de Belu Lucius mostró cómo fue el doloroso proceso que atravesó para congelar óvulos.

Así fue el doloroso tratamiento al que se sometió la influencer.

“Mujeres las amo, es un tema tabú congelar óvulo y hay que naturalizarlo. Todo lo que necesitan saber, acá estoy”, sentenció Emily junto al video en la que se la ve transitando esto.

Sacar sangre, pastillas, inyección de hormonas y mucho amor tanto de su madre como de su pareja son algunas de las escenas que se ven en el clip que grabó durante los 13 días que duró el proceso hasta la extracción, que afortunadamente salió positiva.

“Este tratamiento se puede hacer por muchas razones diferentes. El objetivo es buscar la preservación de la fertilidad. Siempre escuché que es aconsejable hacerlo antes de los 35 años, pero tanto mi ginecóloga como otros profesionales que visité me dijeron que la realidad es que cuanto más joven lo hagas mejor es porque cuanto más joven es el óvulo, mejor calidad va a tener”, explicó.

Volviendo a hacer foco en que es un tema del cual se debería hablar, Emily explicó: “Es un tema tabú que me pareció buenísimo contar. No estaba convencida de hacerlo, pero es la primera vez que me siento segura. Siempre quise formar una familia, no ahora, pero si más adelante. Gracias a Dios tuve la posibilidad de hacerlo”, confesó.

“No es fácil, no es simple, no es rápido, requiere de mucho coraje y ganas, pero es hermoso poder hacerlo. Te da una tranquilidad mental y una paz enorme”, señaló Lucius.

