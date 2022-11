Desestimaron la denuncia de Jorge Rial por amenazas contra Daniel Vila y el empresario lo demandó

Jorge Rial denunció meses atrás a Daniel Vila por supuestas amenazas, pero la denuncia fue desestimada y ahora el periodista deberá enfrentar una demanda por daños y perjuicios. El fallo se conoció esta semana

El fiscal de Cámara porteño, Eduardo Riggi, entendieron que las pruebas en la causa no demuestran que la conducta de Vila se encuadre en el delito de amenazas previsto en el artículo 149 del Código Pena.

Esto se remonta al mes de julio, cuando Rial recibió una llamada del empresario luego de que el periodista criticó la programación del Canal América y mostró otos del hijo del Vila, Agustín, de vacaciones con su novia.

Jorge Rial denunció que Daniel Vila lo amenazó por teléfono.

“Acabo de recibir en el corte una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado”, manifestó Rial en su momento, poniendo a sus compañeros de equipo y técnicos como testigos.

En ese momento, el mediático no reveló quién lo había llamado: “Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó. Pero este tipo de amenaza... Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De hijo de puta para atrás, me dijo de todo”.

Pero la denuncia de Rial no trascendió. Y, tras conocerse la resolución, el presidente del Grupo América inició una acción contra el conductor de “Argenzuela” por daños y perjuicios.

Daniel Vila demanda por daños y perjuicios a Jorge Rial

Daniel Vila inició una demanda por daños y perjuicios, que ya tuvo una audiencia de mediación prejudicial, que tuvo lugar un día andes de la firma de del fallo de Riggi. Y el proceso de la demanda contuará a fin de mes.

“El reclamo por daños y perjuicios que inició el doctor Vila se basa en el daño moral y reputacional ocasionado a su persona y al grupo empresario que preside como consecuencia de la manifestaciones públicas realizadas por el señor Jorge Rial”, explicaron los abogados Cúneo Libarona y Pablo Alejandro González.

“También en la afectación a su derecho a la intimidad, privacidad y honor en virtud de los dichos y exhibición de fotografías relacionadas con su persona y la de sus hijos Agustín y Noel”, agregaron los asesores legales.

Asimismo, los abogados adelantaron que ante el fallo del fiscal de cámara Riggi, “se ampliará el reclamo por la promoción de un proceso en el que se afirmaron falsedades, se tergiversaron los hechos y se denunció como delito una conducta que todos los funcionarios que intervinieron sostuvieron que no lo era”.