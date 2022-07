Jorge Rial inicia acciones legales contra Daniel Vila y el empresario habló de las supuestas amenazas

Las declaraciones de Jorge Rial en “Argenzuela” (C5N) desataron un escándalo. El conductor aseguró que Daniel Vila lo amenazó por teléfono luego de que él hizo un comentario en su programa sobre América TV, esto trajo consecuencias, ya que Luis Ventura se sumó a la pelea y apuntó duro sobre su exsocio y amigo con una carta abierta en la que dijo de todo.

Hasta el momento, Daniel Vila no se había pronunciado sobre el tema y en una nota con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez AM 1110) habló sobre los dichos de Rial y la carta de Luis Ventura, con la que lo defiende.

Jorge Rial respondió ante las declaraciones de Luis Ventura.

El empresario confirmó que habló con el conductor por teléfono y dijo al respecto: “Mirá, de ese tema no voy a hablar... Yo efectivamente sí lo llamé (a Rial). Le dije lo que consideraba que tenía que decirle. Se lo dije en la cara, en realidad por teléfono, pero se lo dije en primera persona. Lo que le dije él lo sabrá, yo lo sé, y punto. No tengo más para agregar”.

Además, se refirió al reclamo de los empleados de América por la falta de pago de los aguinaldos. “No creo que haya motivo para ninguna conmoción. El canal pagó una parte del aguinaldo hace días y va a pagar el resto este viernes. Punto. Eso es toda la conmoción que pudo haber en el canal. Espero que se normalice todo. No hay motivo para que no se normalice”.

Daniel Vila habló de la carta abierta de Luis Ventura contra Jorge Rial

Luego, los periodistas le preguntaron a Daniel Vila sobre la carta abierta que publicó Luis Ventura con la que defenestró a Jorge Rial. El conductor aseguró que el periodista fue obligado a escribir esas líneas y que es un “esclavo del tirano (por Vila)”.

“Sí, la leí. Creo que él dijo lo que siente. Ventura es muy espontáneo, sanguíneo. Capaz dijo lo que tenía guardado hace muchos años”, comentó sobre el tema.

Y reflexionó sobre el escándalo que generó este ida y vuelta mediático: “Por supuesto que hay temas internos que es mejor que se resultaban de manera interna. Pero no podemos desconocer que es un medio de comunicación, por eso tienen mayor repercusión. No es lo mismo que un supermercado”.

“¿Te sorprendió la actitud de Rial?”, le preguntaron. Y Vila señaló: “Lo que siento... bueno, el que siembra tormentas cosecha tempestades. Por lo que estoy viendo parece que las tempestades que está cosechando son tremendas. Pero bueno, él sabrá lo que hace”.

Finalmente, ante la consulta de si ve posible un encuentro con Rial, Vila sentenció: “No, de ninguna manera. No tengo tema de conversación con él”.

Jorge Rial llevará a Daniel Vila a la Justicia

En “Argenzuela”, Jorge Rial anunció que le iniciará acciones legales al presidente de Grupo América. “Acá hay un empresario de medios que es Daniel Vila que amenaza a un periodista que vengo a hacer yo. Pero no hay peleas, no hay disputas, no hay nada de por medio. Hay un empresario que le molesta que un periodista de información”, dijo tajante.

“Antes de venir para acá le firmé el poder a mis abogados para iniciar acciones legales contra Daniel Vila. Esto no es un show televisivo. No es una pelea frívola entre dos tipos. No es una discusión. Fue una amenaza contra un periodista ejerciendo su laburo”, detalló el periodista.

“Si no te gusta algo de lo que digo, andá a la Justicia. No tenés que llamar y decir ‘te voy a cagar a trompadas’ o ‘si te veo te tenés que cruzar de vereda’”, le explicó Rial.