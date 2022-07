Luis Ventura, lapidario contra Jorge Rial: lo acusó de recibir cajas con dólares y de apuñalar a un joven

Luis Ventura aseguró que se cansó de “callar” y escribió una escandalosa carta abierta en la que, sin nombrarlo, apuntó duro contra Jorge Rial. A días de su encuentro, el que parecía ser una reconciliación, el periodista disparó contra su exsocio luego de que denunció haber sido amenazado por Daniel Vila, el dueño de América TV.

El conductor de “Argenzuela” (C5N) dijo al aire de su programa que el empresario “lo amenazó por teléfono”. Según comentó, Vila lo llamó al escucharlo hablar de los números del canal que dirige y de “problemas en la programación”.

“Esta cosa de ‘Te voy a cagar a trompadas’, ‘Te voy a matar’, ‘Traidor’, ‘Fracasado’... No es la manera”, aseguró Rial que le dijo Vila en el corte.

Ante esta situación, Luis Ventura decidió salir a defender a Vila, pero principalmente al América TV, según sus palabras. Y fue así que escribió una lapidaria carta abierta contra el conductor y que luego explicó en detalle al aire de Intrusos, el programa que por 20 años condujo Jorge Rial.

Las declaraciones de Luis Ventura que demonizaron a Jorge Rial

Luis Ventura se sentó en el piso de Intrusos y habló con Florencia de la V, y enumeró una serie de actitudes, de quien fue su amigo, que lo llevaron a romper el silencio. “Desde qué lugar vos te vas a ofender, cuando viviste amenazando en estas cámaras. ¿Ustedes se acuerdan cuando abrió este programa diciendo ‘te voy a pegar un tiro en la cabeza’ a Ricardo Fort?”, comenzó.

“Si quiere le hago la lista... Marianela Mirra... si quieren sigo. Entonces ¿una puteada te movilizó?”, dijo respecto a la discusión con Daniel Vila.

“Yo me cansé de callarme cosas que me indignaban cuando pasaban”, explicó sobre por qué sale a hablar. Y luego expresó dolido por los años de amistad: “Por qué un día odias y otro queres. Por qué hace sufrir a todos los que tiene a su alrededor”.

Además, contó que le arreglaron problemas personales y entre ellos, taparon un caso en el que Rial apuñaló a un joven en la calle. “Un día, yo me fui a un club de golf en Palermo. Cuando salgo, se me acerca un pibe al auto, me golpea el vidrio y yo meto la mano en el bolsillo para darle plata, porque pensaba que era un trapito”, arrancó relatando.

“Cuando le doy la plata, él no me la acepta y me dice: ´quiero hablar con vos, yo soy el pibe al que apuñaló Rial´”, contó Luis Ventura, provocando un gran silencio en todo el panel. “Y después él (Rial) habla de amenazas. ¿Qué amenazas? Él lo apuñaló. Me contaron la historia”, afirmó.

Finalmente, Luis Ventura concluyó con una frase que dejó helados a todos los presentes. “Según lo que me dijeron casi lo mata”, afirmó, sin tapujos.

En otro momento de la nota, sorprendió al contar que Rial recibía al aire de radio La Red cajas de alfajores con dólares. “Lo echaron de la mañana porque estaba noveno y por la caja de alfajores llenas de fajos de dólares que aparecían. Eso lo saben todos”, reveló el periodista.

“Allá y acá (por Intrusos) saben que venían las cajas y estaban llenas de dólares negros”, agregó y dejó a todos sorprendidos en la mesa.

La nota duró casi una hora y en el medio lo desafió a un mano a mano en cualquier canal. “Yo lo desafío, ya que es el guacho pistola, no a pelear porque no sé si se la banca”, expresó picante el periodista en Intrusos.

Luego, aclaró: “Si lo desafío a un mano a mano en el estudio que él quiera. Pero no él de local, donde sé que me van a cortar el micrófono, porque ya me lo hicieron”.

“En cualquier canal, en cualquier programa mano a mano. Y que juegue -hable- él, que juegue -hable- yo… Que me desmienta esto”, explicó Luis Ventura su polémica propuesta para Jorge Rial.