Jorge Rial respondió ante las declaraciones de Luis Ventura y aseguró que es “un esclavo del tirano”

Jorge Rial dijo públicamente que el empresario Daniel Vila lo había amenazado telefónicamente y desató un escándalo. Es que Luis Ventura salió en defensa del presidente del Grupo América, canal en el que trabaja desde hace más de 20 años, y defenestró a su exsocio y amigo.

Ventura publicó una dura editorial en la que apuntó directamente contra el conductor de Argenzuela y luego se sentó en el piso de Intrusos, donde reveló situaciones que complican a Rial. El periodista dijo que recibía cajas de alfajores con dólares y que apuñaló a un joven en la calle, y eso se tapó.

A raíz de la repercusión de todo lo dicho por Ventura, Jorge Rial reaccionó en su carta abierta y escribió en su cuenta de Twitter: “Entiendo que esto es el precio del salario del miedo. Nunca pensé que irías a terminar como un esclavo del tirano (por Daniel Vila)”.

“Te quiero igual porque sé que te aprietan con cosas y favores personales. Las conozco y son dolorosas. Vos también sos víctima. Abrazo”, agregó el conductor de Argenzuela (C5N).

“Y con esto no van a lograr llevar el tema a una pelea con Ventura para desviar la atención de lo importante: Daniel Vila amenazó a un periodista. Se leyó claro? Daniel Vila, dueño de @AmericaTV y @Edenor amenaza periodistas”, escribió en otro tweet.

Por la tarde, también escribió en sus redes luego de que Ventura habló en Intrusos y en A La Tarde y, lejos de enojarse con Ventura, volvió a apuntar contra Vila. “Mi solidaridad con los conductores y panelistas que trabajaron con la inquietante presencia del empresario/amenazador en el estudio. Paradito atrás de cámara dirigiendo todo”, escribió picante.

“Los mensajes de terror de los trabajadores fue tremendo. Mañana les cuento y los muestro en #Argenzuela”, agregó y aseguró que dará los detalles en su programa de C5N.

“¿Ahora resulta que los Judas de sus amigos, de sus hermanos, de sus compañeros y de tantos micrófonos se ponen las sotanas santurronas de la demagogia para atacar a los mismos que les dieron de comer?... ¿O se olvidaron esos traidores de lealtades y noblezas laborales que compraron videos incriminadores, agarraron sobres y cajas de alfajores llenas de dólares negros y vergonzosos que en el medio hay familias y gente que mira con preocupación y desvelo lo que pasa con sus trabajos? Total ellos están salvados y viven de rentas que no siempre pagan impositivamente.

¡Basta! Yo no me la banco y quizás peque de imprudente al meterme en una lucha que quizás tenga otros intereses, otras intensiones, otros poderes… Si mi viejo viviera quizás me diría que no me meta en baile ajeno, pero América TV es mío, es mi camiseta y mi bandera, y yo sí que laburé todos los días y muchísimas horas para llevar el pan a mi casa y a mi familia, mientras otros sinvergüenzas nadan y ostentaban en la abundancia desmedida.

Y la verdad es que se me hincha la vena cuando escucho que hubo alguno que me pagaba los sueldos con lo que remaba solo cuando lo que yo siempre vi fue cómo le sacaba ventaja y fortunas incalculables a sus ventanas para irse de vacaciones cada dos semanas, dejando colgados a sus compañeros, inventado romances, conventillos amorosos, rupturas sentimentales, lunas de mieles mentirosas, paseando por lugares soñados, pagando hoteles costosísimos mientras trabajadores de América TV luchaban por sus horas extras y hacían malabarismos para hacer las tareas y los programas que sus verdaderos responsables no cumplían, abandonaban y denostaban todo el tiempo. La queja y el ataque fueron las herramientas más comunes para esos seres deleznables.

Hablo de los mismos hipócritas que hoy denuncian las mismas amenazas que alguno de ellos multiplicaba diciendo que le iban a pegar tiros en la cabeza a famosos que aceptaban ser extorsionados, o apretaban voluntades cercanas para tapar sus violentos amoríos clandestinos y hasta apuñalaban personas en la calle para luego sobornar funcionarios que eliminaran videos incriminatorios y cajonearan delitos en juzgados federales y silenciaran víctimas para que no llevaran estos actos criminales a los medios. Los mismos que hoy se lavan las manos y las conciencias con agua bendita.

¿Ahora resulta que esos mismos personajes se asustan y escandalizan por una puteada?... ¡Como si nunca la hubieran dicho! Si hasta amenazaron con sacar embarazos a patadas… Y lo peor que lo hacen público atacando a los mismos que le dieron de comer y le llenaron de dinero cuentas bancarias en paraísos fiscales adonde llevaron la plata que no reconocieron en sus divorcios y en sus blanqueos patrimoniales.

Yo me cansé y me preocupa que mis compañeros sigan luchando por sus sueldos y su aguinaldo… Que sigan sufriendo las sinvergüenzadas de IBOPE que roba, estafa y miente todos los días con números que ya supieron estar prohibidos en este país, y otros también… Pero yo tengo fe en que todo se va arreglar… América TV pasó por muchos momentos difíciles pero el trabajo nunca faltó y de una y otra manera se fueron cumpliendo los compromisos con la gente aunque muchos estén interesados en hacernos creer otra cosa.

¡Cuánta preocupación por contarle las costillas a un canal independiente y con pluralidad! Cuántos análisis de empresas colegas que deberían mirar para sus propios canales y radios para analizar y juzgar de la misma manera que lo hacen con América TV, y muchas veces con voces y opiniones que comieron y cobraron mucho tiempo de su tesorería para que hoy se ensañen con una fuente de trabajo en las que están muchísimos de sus ex compañeros peleándola todos los días del año y año tras año.

Me gustaría seguir porque siento mucha indignación adentro, pero por ahora sigo eligiendo el mismo silencio que me acompañó por la vida, con errores y sin deslealtades. Ojalá que ahora pueda dormir…..”.