Pamela David contó angustiada el problema de salud que superó Daniel Vila: “Volvió a nacer”

Pamela David y Daniel Vila formaron una familia hace 11 años atrás; su amor los unió y un año después llegó Lola, su única hija en común, quien se sumó al clan de hermanos mayores por parte del mendocino y uno apenas de 5 años más, Felipe, hijo de la conductora.

Este fin de semana, la morocha que conocimos gracias a su participación en el reality “El bar”, estuvo como invitada en “Almorzando con Juana” y contó con detalle una situación de salud del el dueño del Grupo América que no todos conocían.

Vila, de 69 años, contrajera una bacteria que puso en riesgo su vida y la mediática resaltó: “Volvió a nacer”. Daniel no la pasó nada bien, tuvo una neumonía causada por la bacteria Legionella, la misma que causó la muerte de varias personas en Tucumán.

La Estancia San Isidro de Pamela David y Daniel Vila.

“Hoy tengo mucho para celebrar y para agradecer”, lanzó David y siguió: “La semana pasada, llegamos con mi marido y con Lola a Miami, donde estuvimos una semana. Daniel se agarró una neumonía, pero se trataba de la Legionella. Fue muy loco, porque Daniel juega mucho al tenis y en Miami te ponen el aire a todo lo que da, no sabía si era una gripe... él se sentía bárbaro pero con fiebre”. Y allí narró cómo fue el mal momento que pasaron todos en la familia.

Qué le pasó a Daniel Vila

Sentada en la mesa más famosa del país, Pamela David comenzó con los detalles de la gravedad del cuadro de Daniel Vila.

“Ya en el avión, no teníamos termómetro, pero volaba de fiebre, me quemaba. Llegamos un domingo, estuvo tres o cuatro días con mucha fiebre que no bajaba y cuando lo vienen a ver le dijeron que era neumonía. Pensábamos que era la neumonía que se combate solo con antibióticos pero era esta específica. Hoy lo cuento con tranquilidad, pero tiene un 80% de mortalidad sobre todo en mayores de 50 años”, dijo con angustia visible.

“Sabemos que todos vamos a morir, pero cuando estás tan cerca, decís: ‘Celebremos la vida’. No es que sea una negadora de la realidad, pero elijo agradecer, soñar, buscarle lo positivo a todo y me encanta. Soy mucho más feliz”, apuntó.

Juntos. Pamela David y Daniel Vila, dueño del canal América (Captura de Instagram).

“El jueves fue mi cumpleaños y festejamos dos cumpleaños. Le agradezco a la gente de Los Arcos, si ellos no hacían un trabajo exhaustivo de buscar y descartar cada una de las bacterias... de verdad, volvió a nacer. Por eso festejamos su segundo cumpleaños el 29 de septiembre porque entró a Los Arcos”, cerró la artista.

Pamela David no se privó de modelar el gran look que escogió para salir en el ciclo de Juanita Viale y compartió una grabación en historias y otra en el feed.

Primero mostró el vestido negro con tejidos y luego, en detalle, mostró su peinado, make up y joyas.