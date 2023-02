Al igual que Shakira, Ibai humilló a Piqué: “Te gastaste 7.000 euros para hacerte el modernito con 40 años”

La Kings League, liga de fútbol 7 que preside Gerard Piqué, está en su semana más complicada desde que empezó el torneo. Un fallo durante la carta 1vs1 y la repetición de la misma, ha hecho saltar chispas entre los presidentes. Incluso el exjugador del Barcelona amenazó y llegó a marcharse del grupo de WhatsApp.

El pasado lunes fue el momento de dar la cara y sacar trapitos al sol. Con la tensión previa de si el exnovio de Shakira estaría o no, los presidentes iban llegando al After Kings a pedir explicaciones sobre lo ocurrido. Entre ellos destacaba la presencia de Juan Guarnizo y Spursito, los implicados, e Ibai Llanos y Gerard Romero.

Finalmente apareció Piqué y una de las primeras cosas que hizo fue burlarse de Ibai. El exfutbolista le comentó, en tono de broma, que si había “matado dos ovejas” para hacerse esa chaqueta. Gerard Romero no podía aguantarse la risa e incluso le echó en cara porque le había dicho eso.

Piqué intentó explicar su broma, pero Ibai ya estaba enojado y con ganas de responder. “No, no, esto no es de ninguna oveja Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado”, empezaba el creador de contenido español. “Te has dejado ahí 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años”, respondía.

Un comentario que hizo saltar a los demás presidentes de los equipos de la Kings, quienes reaccionaron a la vez. “Siete mil euros de outfit para hacerte el modernito con 40 palos. Yo me pongo lo primero que pille, soy un tío humilde”, proseguía Ibai.

Ibai Llanos se defendió de los ataques de Gerard Piqué

“Estas me las regalan”, intentaba explicar Piqué sobre sus zapatillas, pero Ibai no se quedaba callado. “Bueno sí y eso que tienes ahí de Balenciaga también te lo regalan. A preguntar al de Balenciaga cómo ha hecho eso, pregúntale”, finalizaba Ibai Llanos.

