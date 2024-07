Anuel AA explotó contra Ibai Llanos tras su desastrosa presentación en la Velada del Año 4: “Me sabotearon”

La Velada del Año 4, celebrada en el Santiago Bernabéu, fue un mega evento lleno de música y boxeo que contó con la presencia de celebridades como Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap y Julieta Venegas. El español Ibai Llanos, reconocido creador de contenido, logró revolucionar el estadio de Madrid con un espectáculo que rompió récords de asistencia y generó millones de espectadores en su emisión en vivo.

Sin embargo, a pesar de la gran velada que llevó a cabo el streamer y todo su equipo, la actuación de Anuel AA logró ser el centro de atención y controversia en redes sociales. El puertorriqueño recibió una ola de críticas por su presentación, calificada por muchos como “vergonzosa” y “escandalosa”.

Ante el enojo de los usuarios y los presentes por el bochornoso show que dio el reggaetonero, el cantante Anuel AA salió a responder y arremetió contra Ibai Llanos en un video en vivo por su cuenta de Instagram, acusándolo de sabotaje y falta de profesionalismo.

“El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabrón, yo llegué 5 minutos tarde nada más”, declaró Anuel AA, quien también afirmó que no se le permitió usar su propio DJ.

“Esa no es mi voz, esos cabrones controlaban todo. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese... Me sabotearon todo el concierto”, agregó el artista en un vídeo que rápidamente se volvió viral en las redes. Además, el cantante publicó hoy una historia de Instagram en donde mencionó al streamer español con una frase polémica.

Reciente historia de Anuel AA contra Ibai Llanos / Foto captura Instagram @anuel

El enojo contra Anuel AA comenzó cuando el artista llegó casi una hora y media tarde, lo que obligó a Ibai Llanos y su equipo a improvisar para entretener al público. “Yo ya no sé qué hacer”, repetía el streamer durante la espera.

Finalmente, al salir al escenario, Anuel AA fue recibido con abucheos y trató de involucrar al público diciendo: “Estoy un poco enfermo, necesito ayuda”.

La situación empeoró cuando un fallo de sonido dejó al descubierto su voz sin autotune. Tras solo ocho minutos de concierto y tres canciones, Anuel AA decidió terminar su actuación. “He tenido un problema. No pude darles un show digno”, se disculpó el puertorriqueño.