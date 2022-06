Video: Ibai Llanos se cansó y mandó un contundente mensaje a los que opinan sobre su cuerpo

El famoso streamer vasco, Ibai Llanos, ya tiene todo preparado para ‘La Velada del Año 2′, un evento de boxeo que fue todo un éxito en su primera edición, transmitida por Twitch. Sin embargo, la expectativa por el evento, que se celebrará el 25 de junio, fue opacada por una catarata de comentarios sobre la apariencia del streamer, lo que causó que se ofendiera y terminara dando un mensaje a través de su canal de Twitch.

“Estoy un poco preocupado con el tema del outfit y la velada. Es una cosa que me genera un poco de inseguridad y estoy muy cansado de tener que aguantar comentarios constantemente en referencia a mi físico o de cómo voy vestido. Es muy cansino. Me cansa mucho”, se lamentó el streamer.

“Yo sé que un traje no me va a quedar igual que a una persona delgada. No me voy a meter la camisa por dentro porque me queda mal y me siento totalmente inseguro. No sé cómo iré, pero amigos, de verdad, no hace falta que nadie me repita lo gordo que soy o lo feo que soy y lo mal que voy vestido en base a los cánones de no sé qué”, indicó Ibai Llanos.

Ibai Llanos, streamer de Twitch. Foto: Web

El propio streamer es consciente de que sus bromas en torno a su propia apariencia no ha ayudado a que las burlas dejen de proliferar, por el contrario, ha promovido las bromas. “Me intento tomar todo con bastante humor y los sabéis, soy el primero que hace bromas conmigo mismo de que soy una ballena o peso 800 kilos, que no los peso, aunque lo parezca, pero hay un punto que es cansino”, confesó el vasco, que quiso dejar en claro que estaba un poco harto.

“Noto que es muy fácil hacer bromas conmigo y lo entiendo porque me las tomo bien. Obviamente, si me sentasen muy mal, la gente me haría menos bromas, pero es muy cansino”, zanjó el streamer.