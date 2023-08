El Kun Agüero fue certero al hablar de la discusión con un famoso streamer: qué pasó y con quién fue

Los Chup Chup, la reunión semanal de los presidentes de la King League siempre tiene algo que sorprende al resto, sin embargo, esta semana lo que dejó a todos sin palabras fue una ausencia en la mesa donde estaba sentado Piqué, el Kun Agüero y compañía.

Ibai Llanos es de esos presidentes que siempre aparece en todos los eventos de la Kings League, como es el caso de los Chup Chup y los After Kings, no obstante, se ausentó esta vez y sus compañeros tuvieron que dar explicaciones.

El Kun terminó enojado con Ibai por su actitud

Fue el Kun Agüero, que fiel a su manera de ser hizo varias bromas preguntando por la ausencia de Ibai. Tras tantos comentarios, el español mandó un mensaje por el grupo de Whatsapp de los presidentes que sorprendió a todos, pero del que se desconoce el contenido.

Tras la conclusión del programa, el ex jugador de la selección mostró su descontento con la actitud del presidente de Porcinos: “Puso por WhatsApp algo que no debería haber puesto, están todos los presidentes en el grupo y es una información de algo que estamos tratando de hacer con la Kings League y no quería que se enteraran todos”.

Según se ha comentado, este mensaje podría estar relacionado con la marcha de Kunisports a la Kings League Américas, asunto que sería privado entre la liga y el Kun Agüero y que explicaría el enfado del ex Independiente.

El Kun cree que esta noticia sentaría bien entre los presidentes: “Aun así yo creo que muchos presidentes desean que se haga eso. Lo estamos tratando de solucionar, pero no hay nada concreto”.

Qué paso entre Ibai y el Kun Agüero

Tras este enfrentamiento entre los presidentes de la liga creada por Piqué, Agüero estaría dispuesto a abandonar la Kings League si así lo quiere el streamer: “Obviamente que, si Ibai quiere y tenemos que dar un paso al lado y no seguir en la Kings League, por mi parte no hay ningún problema”.

Ante la duda de por qué el streamer español puede determinar el futuro del equipo de Agüero, la respuesta no es otra que el poder de Ibai: “Sabemos que la Kings League la maneja Kosmos y es un proyecto de Piqué, en el que Ibai también estuvo metido”.

