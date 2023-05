El Kun Agüero activó el modo argentino y le comentó la foto de Piqué y su novia

Gerard Piqué y Shakira han pasado por innumerables cambios desde su separación, y es el español quien ha quedado más expuesto. No solo los comentarios de su ex pareja lo han colocado bajo la mira del mundo, sino también su decisión de colgar los botines y convertirse en streamer, lo cual le ha dado una gran popularidad.

Además, junto a su amigo el Kun Agüero, ha protagonizado una situación cómica en las redes sociales. Ambos mantienen un vínculo cercano.

Tanto el Kun como Piqué comparten su amistad con Ibai Llanos, un reconocido influencer que es furor en la plataforma de Twitch. Fue gracias a él que ambos fortalecieron su relación y se volvieron más cercanos de lo que ya eran.

La novia de Piqué, la joven con la que fue infiel a Shakira y que recién hace unos meses comenzaron a mostrarse públicamente, subió una foto muy romántica a su cuenta de Instagram en las últimas horas.

Qué escribió el Kun en la foto

Como era de esperar, todo lo que hace o deja de hacer Piqué o su ex pareja genera una gran repercusión en el mundo. Esta vez no fue la excepción, con miles de comentarios y me gusta. El Kun hizo su aporte de manera sutil y un tanto burlona.

“Opa”, le escribió el ídolo del Manchester City, y sus palabras resonaron en el perfil del español. Tanto ella como todos quedaron sorprendidos al ver que nuevamente Piqué mostraba a su novia después de mucho tiempo, y la expresión del Kun resumió perfectamente la situación.

El exfutbolista bromeó en la foto de Piqué.

Piqué lleva una vida privada muy reservada y trata de que nada se filtre a los medios. Es por eso que su relación con la prensa se volvió más tensa, sobre todo después de la polémica ruptura con Shakira y al ver que la cantante colombiana concedió diferentes entrevistas para hablar de su separación.

Aunque en ocasiones puede no manejar las cosas de la mejor manera, aquellos que lo conocen de cerca saben que es una persona inteligente. A veces, lo que parece extraño o sorprendente, como esta foto que subió, puede ser algo que él estaba buscando deliberadamente; no hace nada sin una razón.

