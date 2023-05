El Kun Agüero y un golpazo para sus seguidores: en breve, dejará de hacer streaming

Sergio Kun Agüero le dio una triste noticia a sus seguidores y les informó que en los próximos días dejará de hacer streaming en Twich, la platafoma más importante del mundo. El exdelantero de la Selección Argentina señaló que tiene en mente otros proyectos que no pueden llevarse adelante en ese lugar ya que evalúa hacer contenidos de mayor calidad.

Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas”, reveló Agüero en su canal.

Lo que empezó como un hobby en la pandemia se convirtió en un trabajo a tiempo completo y por este motivo, el Kun tiene ganas de parar. Incluso hasta deslizó que podría retirarse la Kings League, el evento de fútbol que comparte con Ibai Llanos y Gerard Piqué.

El Kun indicó que tiene intensiones de ampliar su manera de comunicarse con la gente con contenidos de calidad, algo muy difícil en la plataforma de streaming: “Por ejemplo, si yo quiero mostrarles a un futbolista haciendo jueguito, por Twitch no puedo”.

Acto seguido le pidió a sus seguidores que le dieran ideas para llevar adelante en este nuevo emprendimiento: “¿Qué les coparía que haga? ¿Retos? ¿Cena? ¿Asado? ¿Jugar al golf? ¿Tirarme a la pileta? ¿Viajar? Contarles que hago... yo creo que sería divertido. Por ejemplo, ahora tengo el mundial de Poker y me voy a Las Vegas, estaría bueno mostrar lo que haga ahí”.

Agüero tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta SLAKUN10 en la plataforma de streamers más famosa del mundo. También cuenta con más de 16 millones de followers en su cuenta de Twitter y más de 30 millones en su cuenta de Instagram.