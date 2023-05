Las emotivas palabras de Hugo Porta a Lionel Messi en la entrega de los premios Laureus: “Si Mandela estuviera...”

Lionel Messi asistió a la gala de los premios Laureus en el Pavilion Vendôme de París, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo. Allí la Pulga obtuvo la estatuilla a Mejor Deportista del Año, en reconocimiento a su labor con el seleccionado argentino y la conquista histórica del Mundial de Qatar 2022.

En la premiación también se hizo presente Hugo Porta, un símbolo del deporte argentino, reconocidos por muchos como el mejor 10 de todos los tiempos en el rugby nacional. Lo cierto es que la presencia del ex Pumas no fue casual, ya que le entregó el premio a Leo y le dedicó unas palabras que encendieron los ojos del capitán del seleccionado argentino.

“Sos mucho más que un jugador de fútbol. Hoy todos los chicos que quieren ser jugadores de fútbol quieren ser Messi. La Academia Laureus te eligió para darte el premio no solo por lo que hacés dentro de la cancha, sino por lo que hacés afuera. Por la persona que sos, por tu humildad, por tu manera de liderar, por el ejemplo que das, por el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la Fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, la admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos”, así comenzó Porta la primera parte de su discurso, mientras Leo sonreía con cierto nerviosismo.

Nelson Mandela

Luego, el rugbier continuó y hasta llegó a comparar al actual jugador del PSG con Nelson Mandela, uno de los personajes más importantes del siglo pasado: “Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen muchas cosas en común. Muchas habilidades de él, las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Te felicito”, acabó el discurso, en un encuentro fraternal con Messi, que emocionó a todos.

Recordemos que estos son galardones anuales que concede la academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo por los méritos del año anterior.

El futbolista argentino Lionel Messi posa con el premio Laureus World Sportsman of the Year durante los Laureus World Sports Awards 2023 en París, (Francia) EFE/ TERESA SUÁREZ

El discurso de Lionel Messi en la gala de los premios Lauereus

Lionel Messi recibió el galardón como Mejor Deportista del Año y decidió entonar un profundo discurso: “Muchísimas gracias por darme el premio. Es un placer estar en esta gala. Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo pero el deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía, que fue ganar el Mundial con mi selección. Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera”, manifestó Messi.

“Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme. Gracias a mi familia y mis seres queridos, que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño. Si bien tardó en llegar pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina y repito, muchísimas gracias”, sentenció el capitán de la Selección argentina.