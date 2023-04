La tajante respuesta del Kun Agüero a Pablo Duggan tras su cruce por el dólar: “Yo fui pobre y nadie me ayudó”

Días atrás, el periodista Pablo Duggan no temió en atacar verbalmente y de un modo violento a Sergio Kun Agüero, que había manifestado su postura sobre que la economía argentina se dolarice.

Duggan aprovechó su espacio en Radio 10 para pasarse de boca contra la postura que el ex jugador del seleccionado argentino había manifestado, en medio de la más que compleja situación económica que vive el país.

“Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares, no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso”, comenzó la editorial del radiofónico.

“No debe mirar un peso hace años, se caga en el peso”, dijo Duggan entre otras cosas en un claro ataque al Kun Agüero.

Desde luego, que la respuesta del Kun no tardó en llegar y a través de su canal de Twitch, el ídolo de Independiente de Avellaneda respondió a las preguntas de sus fans.

“¿Escuchaste cómo te culparon en Argentina por tus comentarios por tus comentarios del dólar? Nunca tiene la culpa los que gobiernos. Siempre son los otros”, fue uno de los interrogantes.

El Kun Agüero le contestó a Pablo Duggan sobre su postura de dolarizar la economía.

“Leí algo de eso... no sé quién era... un tal Duggan. La verdad, no sé quién es, pero supongo es un periodista el que dice eso. Pero me chupa un huevo, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión” exclamó Agüero.

“Este chabón imagino que también está todo el día opinando y seguramente opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno para que quede claro a todo el mundo”, siguió el deportista.

“Yo lo único que quiero que sepan los argentinos, nada más, es cuánto realmente cobran en dólares al cambio de pesos” afirmó el Kun Agüero manifestando otra vez su deseo. “¿Qué haces con esos dólares? No podés viajar, no te podés comprar nada”.

El Kun Agüero no se guardó nada

Antes de terminar con su defensa, Agüero dejó claro que no es algo personal con Duggan. “No tengo nada con el tipo. Lo que me parece mal es que me insulté, porque yo no lo insulté. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo. Ya no va más insultar a la gente”.

Sobre la falsa afirmación que hizo el periodista el Kun Agüero afirmo que: “Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Que hay que ayudar a los pobres también es cierto, pero la obligación es del Estado. Para eso se paga impuestos”.

“Tengo negocios en Argentina, así que sé cuánto gano en pesos, qué género en Argentina y pago impuestos para que sepas. No digas boludeces”, le dedicó el ex delantero a Pablo Duggan, que no se ha vuelto a manifestar.