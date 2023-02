Revelan por qué Montserrat Bernabéu odiaba a Shakira: edadismo, clasismo y ¿xenofobia?

La relación entre Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista Gerard Piqué, y Shakira, cuando ésta aún sostenía una relación con el español, al parecer, siempre tuvo un tinte de cordialidad; o por lo menos así lo observaban los medios de comunicación hasta el momento que en la pareja decidió ponerle fin a su romance tras 12 años.

Pero Montserrat siempre estuvo del lado de su hijo, según se observó en más de una ocasión, tenía accionares contra Shakira, como callarla en la vía pública o denigrarle sus atuendos, sea por sus combinaciones o porque daban mucho a la imaginación.

Pese a que Montserrat Bernabéu fue abuela dos veces gracias a Shakira y que perteneció al núcleo familiar durante largos 12 años, no la recibió bien en su familia y como pareja de su hijo. Sin embargo, un nuevo capítulo se sumaría a esta problemática, según indicó la revista Semana de España, con todos los “peros” que puso la médica catalana a esta relación.

El primer inconveniente para la madre de Piqué es la edad que se llevan. Cuando comenzaron su relación Gerard Piqué rondaba los 22 años y la cantante pasaba por los 32, esto mostraría la diferencia de edad que para Bernabéu “no era normal que su hijo saliera con una mujer 10 años mayor”.

Otro de los aspectos que destacó la publicación es que, al parecer, a Montserrat no le cayó en gracia que la barranquillera fuera un personaje público, puesto que no le gustaba que nadie brillara más que su retoño. Tampoco le agradó que, como catalana de clase alta, su hijo se juntara con alguien que no perteneciera a esta comunidad, pese a que la artista supera en millones la fortuna del exfutbolista, pero proviene de clase media y no tiene un linaje.

“Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario. Pero no cualquier millonario. Lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, es historia del FC Barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana, tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuya origen y apellido desconocen”, comentó el periodista Víctor Gayarre consultado por el medio español.

Finalmente, Gayarre mencionó que Bernabéu hizo hasta lo imposible para que su hijo rompiera con la colombiana. “Montserrat Bernabéu nunca aceptó a Shakira. Su relación en público se limitó a la educación, quizás por los niños. Todo lo de Shakira le molestaba. Que ella era 10 años mayor que su hijo. Que ella era una cantante, por muy exitosa que fuera. Que no era catalana o al menos de una familia conocida. Y también sentía que, siendo mayor, podía manejar a Piqué y manipularlo”, concluyó el periodista.

