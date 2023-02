Shakira cumple 46 años: las 46 frases de sus canciones más icónicas

Shakira festeja este 2 de febrero sus 46 años de vida, junto a sus dos hijos Milan y Sasha, con quienes todavía reside en Barcelona. Casualidad o destino, también este mismo día cumple años (diez menos) el exfutbolista Gerard Piqué, de quien se separó en junio de 2022 tras una infidelidad.

El contexto para la cantante colombiana es inmejorable: atraviesa un éxito descomunal gracias a “Te felicito”, “Monotonía” y la viral “BZRP Music Sessions, Vol.53″, al lado del argentino Bizarrap, marcando récords a nivel mundial en Spotify y YouTube.

Dueña de una vigencia pocas veces vista, la artista nacida en Barranquilla venció el vinilo, el cassette, el CD y ahora reina en la era del streaming, con más de 75 millones de oyentes mensuales en Spotify (#4 a nivel global). Además, es acreedora de 15 premios Grammy, múltiples Billboard Music Awards y hasta tres récords Guinness por las ventas de sus canciones.

Las 46 frases icónicas de Shakira:

1. Las mujeres se casan siempre antes de 30 sino vestirán santos aunque así no lo quieran (Pies descalzos, sueños blancos)

2. Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo ‘¿cómo dices?’ tú aún dices ‘¿qué decís?’. (Día de enero)

3. Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a encontrarlo todo en un desorden infernal. Y que se iba a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente está creciendo sin parar. (Octavo día)

Shakira, en un show en 2018.

4. Cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas, volverás desde tu infierno con el rabo entre los cuernos. (Si te vas)

5. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique. (BZRP Music Sessions, Vol. 53)

6. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. (BZRP Music Sessions, Vol. 53)

7. Tengo tacones de aguja magnética para dejar a la manada frenética. (Loba)

8. Mira en Barranquilla se baila así, say it! (Hips Don’t Lie)

9. No se puede dedicar el alma a acumular intentos, pesa más la rabia que el cemento. (No)

10. Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. (Te aviso, te anuncio)

11. She’s got the kind of look that defies gravity, she’s the greatest cook and she’s fat free. (Don’t Bother)

12. Eres la enfermedad y el enfermero, ya me has convertido en tu perro faldero. (La pared)

13. El amor tal vez es un mal común y así como ves estoy viva aún ¿será cuestión de suerte? (Las de la intuición)

14. Y un día después de la tormenta cuando menos piensas sale el sol. (Sale el sol)

15. Tú eres puro, puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. (Chantaje)

16. Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show, te felicito qué bien actúas. (Te felicito)

17. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. (Día de enero)

18. I don’t wanna look at fashion magazines while someone does my nails, sitting here watching other people live frozen by the fear to fail. (Ready for the Good Times)

19. No puedo pedir a los olmos que entreguen peras. (La tortura)

Shakira cumple 46 años

20. Ayer vi pasar una mujer debajo de su camello. Un río de sal, un barco abandonado en el desierto. (Ojos así)

21. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. (Antología)

22. Te busqué en el armario, en el abecedario debajo del carro, en el negro, en el blanco, en las revistas, en la radio. (Dónde estás corazón)

23. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. (Inevitable)

24. Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. (Ciega sordomuda)

25. Si a falta de ocupación o de excesiva soledad, Dios no resistiera más y se marchara a otro lugar, sería nuestra perdición. No habría otro remedio más que adorar a Michael Jackson, a Bill Clinton o a Tarzán. (Octavo día)

26. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. (Suerte)

27. Like the empires of the world unite we are alive and the stars make love to the universe. (Empire)

28. Pero si a la hora del té nada pasa, solo te irás lejos de casa, por haber traído un habitante más a ingresar a esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere se mata. (Se quiere, se mata)

29. Pero que me quedes tú y me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí después del ocaso para siempre tu melancolía. (Que me quedes tú)

30. Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía pero aún no se acostumbra. (Toneladas)

31. Feed your empty brain with your hydroponic pot. (Poem to a Horse)

32. Y ahora que andamos por el mundo como Eneas y Benitin, ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. (Día de enero)

33. Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir, mejor le digo adiós a tu boca de anís. (Te dejo Madrid)

34. My real life has just begun cause there’s nothing like your smile made of sun. (The One)

35. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir porque nunca podré vivir sin ti. (Tú)

36. No actúes tan extraño, duro como una roca. Si te mostré pedazos de piel que la luz del Sol aún no toca. (Antes de las seis)

37. Mis días sin ti son solo un eco que siempre repite la misma canción. (Moscas en la casa)

38. Antes de conocerte el mundo era plano, aunque lo discuta usted Señor Galilei. (En tus pupilas)

39. En materia de hombres soy toda una experta siempre en repetir mis errores. (Lo hecho está hecho)

40. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. (Loba)

41. You’re a song written by the hands of God, don’t get me wrong ‘cause this might sound to you a bit odd. (Underneath Your Clothes)

Shakira en el Super Bowl 2020

42. Hoy tu vecino está en casa dándose un buen duchazo y tú dos metros bajo tierra viendo crecer gusanos. (Se quiere, se mata)

43. Yo que soy un caos completo las entradas, las salidas, los hombres y las medidas no me caben en los sesos. (Pies descalzos, sueños blancos)

44. No puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fe. (Estoy aquí)

45. Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. (Tú)

46. Ya tengo ojeras de tanto mirarte y lo peor es que aún me quedan tantas ganas de esperarte. (Obtener un sí)