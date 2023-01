Día de enero: la historia de la canción que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa

“Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz”. Así arranca uno de los temas más populares de Shakira, que salió a la luz hace unos 18 años, pero que es un clásico para dedicar en cada primer mes del año. Por aquel entonces, la cantautora colombiana estaba en pareja con Antonio de la Rúa, pero de aquel amor ni cenizas quedan.

“Día de enero” es una de las canciones favoritas, en especial, del público argentino. El tema está incluido en “Fijación oral vol. 1″, álbum de Shakira lanzado en 2005 con éxito gracias a hits globales como “La tortura”, junto a Alejandro Sanz.

En medio del récord por la sesión que la colombiana grabó con el productor Bizarrap, esa donde destila la infidelidad de Gerard Piqué, muchos fanáticos recuerdan el romance de Shakira con Antonito.

En la frase “si yo te digo ‘¿cómo dices?’, tú aún dices ‘¿qué decís?’” está resumido el cariño que tenía Shakira hacia el abogado argentino, después de atravesar años convulsionados por la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y la crisis económica de 2001. “Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón”, se agrega más adelante en la letra, en clara referencia a estos pagos.

Shakira y Antonio de la Rúa, una relación de mucho amor, canciones y demandas millonarias

Cómo nació Día de enero, el tema de Shakira

Pero, ¿cómo nació este clásico del pop latino? Como casi el 99% de su discografía, “Día de enero” fue escrita y producida por Shakira. La canción describe a la perfección todas las situaciones que la cantante, justo en pleno crecimiento y explosión artística, tuvo que enfrentar acompañada por De la Rúa.

Otra época: Shakira y Antonito copaban las revistas de farándula con su relación

El primer encuentro de Shakira con Antonito se produjo en el año 2000, en Buenos Aires, Argentina, en una cena donde la colombiana estaba presentando “¿Dónde están los ladrones?” y preparando su primer álbum en inglés. El flechazo fue inmediato: ambos se acompañaron mutuamente en viajes y giras y hasta se establecieron en Punta del Este, Uruguay.

No obstante, la primera obra musical de Shakira dedicada al hijo de Fernando de la Rúa fue “Underneath Your Clothes”, estrenada en 2002. Hitazo en Estados Unidos, Europa y Oceanía, en el video aparecía el mismísimo Antonio, lo que derivó en fuertes cuestionamientos por la falta de sensibilidad, justo en medio de la crisis en Argentina. El conductor Jorge Rial, por entonces en “Intrusos”, llegó a pedir que la gente no compre los discos de Shakira. Le salió mal la jugada.

Y la loba supo referirse a este panorama en la posterior “Día de enero”: “Yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí, pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar”.

A pesar de las promesas de casamiento y las decenas de canciones románticas, el noviazgo por 11 años de la colombiana y el argentino no terminó en las mejores condiciones. En 2012, Shakira y Antonio enfrentaron medidas legales, ya que De la Rúa le exigía a la artista el 18% por el trabajo que realizó como parte del equipo de Shakira durante los años que estuvieron juntos.

"Seré siempre tu amiga", declaró Shakira a su exsuegro Fernando de la Rúa, cuando murió en 2019.

Pese a que nunca se supo si hubo reconciliación, cuando en julio de 2019 murió Fernando de la Rúa, padre de Antonio, la intérprete de “Te felicito” demostró que ni los años ni la separación acabaron con la tierna relación que hizo la colombiana con el expresidente, dejando de lado los conflictos políticos.

Qué es de la vida de Antonio de la Rúa hoy

El presente encuentra a Shakira separada de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha. A la espera de mudarse a Miami y mientras sigue de cerca la recuperación de su padre William, internado por Alzheimer y otros problemas de salud, la colombiana todavía reside en Barcelona, España, con la exsuegra como vecina.

Por su lado, el argentino Antonio de la Rúa conoció a la modelo y DJ -también colombiana- Daniela Ramos. Decidieron radicarse en Kreuzberg, una de las zonas turísticas más importantes de Berlín (Alemania).

Pese al perfil bajo, los hijos del ex de Shakira fueron presentados en las redes sociales, donde su padre es muy activo. El niño más pequeño se llama Mael y nació en septiembre de 2017. La mayor, Zulú, nació en 2013 en Uruguay, pocos días después de que Antonio cumpliera 40 años.

De todos modos, Daniela Ramos y Antonio de la Rúa se separaron en 2018. Él está soltero. Lo discreto sigue marcando su vida, tal como se aprecia en su Instagram @antdelarua.

Si bien “Día de enero” fue interpretada en vivo en la gira que Shakira hizo en 2006 y 2007, difícilmente vuelva a repetirse actualmente. Quedará reproducirla en las plataformas para el recuerdo de aquel amor.

El debate sobre cuáles son los mejores canciones de Shakira siempre quedará a favor de la inspiración desatada en la era De la Rúa (“No”, “Que me quedes tú”, “Suerte”, “Antes de las seis”). Porque pese a que Shakira también supo demostrar pequeñas joyas para Piqué como “23″, “Amarillo” o “Toneladas”, su corazón roto seguramente se las haga olvidar rápidamente de su cabeza.