UNCuyo: en medio de una gran expectativa, el Consejo Superior define el destino de la elección

El rector saliente de la UNCuyo, Daniel Pizzi, está al frente de la reunión en la que se discute la Resolución 21/2022, que dictaminó la semana pasada que no tenían validez los votos en blanco.

Hay que recordar que ayer la Justicia Federal frenó la proclamación de los candidatos al rectorado de la UNCuyo hasta que el Consejo Superior resuelva si ratifica o no esta resolución emitida por la Junta Electoral un día antes del comicio.

El ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, junto a los candidatos del Interclaustro. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

De este modo, congeló la confirmación de la victoria de la fórmula integrada por los radicales Esther Sánchez y Gabriel Fidel. Según el binomio opositor, compuesto por Adriana García y Arturo Tascheret, Sánchez y Fidel no consiguieron el 50% más uno necesarios para evitar la segunda vuelta ya que hay que considerar ese tipo de sufragio como válido.

El Consejo Superior es como el Congreso de la UNCuyo. El oficialismo confía en que la mayoría de los integrantes (48 en total) ratificarán la resolución 21. Son 41 los presentes en este momento de forma presencial y virtual. Pero puede modificarse este número al momento de la votación.

Entre quienes se han expresado está el ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde, autor de un dictamen (junto al ex secretario de la Junta Electoral provincia, Luis Alfredo Puebla) que sugirió no incluir los votos en blanco como votos válidos.

Pérez Hualde ratificó ese parecer al sostener que “el voto válido es aquel que tiene una boleta adentro, según el Código Electoral”. Sin embargo, agregó: “Lamento que esto se haya decidido unas horas antes de la elección”.

“La Junta nos pidió un dictamen y actuamos lo antes posible, dentro de las 24 horas que nos consultaron”. agregó.

Mientras delibera el Consejo Superior, un centenar de personas, entre ellos varios militantes, siguen la sesión en pantalla grande en una sala del Cicunc, en medio de algunas quejas por la escasa conectividad que produce cortes en la transmisión.