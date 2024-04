Marcha en defensa de la universidad pública: los puntos esenciales de la manifestación en Mendoza

Tras el recorte de fondos para las universidades públicas del país por parte del gobierno nacional, las casas de altos estudios de todo el territorio han convocado a una marcha para mañana que se anticipa multitudinaria. Las redes sociales se han colmado de apoyo y muestran cómo se preparan las facultades para llevar a las calles su reclamo. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hace lo suyo, ha organizado un mega-despliegue y la comunidad universitaria y adherentes iniciarán el periplo mañana a las 16 desde la rotonda de ingreso al centro universitario. Confluirán en la plaza Independencia a las 18, donde habrá muestras, actividades artísticas, asesorías y servicios gratuitos por parte de las facultades.

La universidad cuenta con 49.000 estudiantes en todos los niveles de estudio que incluye sus colegios secundarios, nivel terciario y superior.

Orígen del problema con las universidades

Una decisión del Gobierno Nacional es el puntapié inicial de una situación que ha dejado a las universidades en riesgo para su funcionamiento. La gestión de Javier Milei dispuso adjudicar el mismo presupuesto 2023 para el ciclo 2024, en un contexto en que la inflación interanual suma 287,9% a marzo de este año en el país. Tal cual se ha informado, redunda en una reducción del 72% en las partidas de “Desarrollo de la Educación Superior” en el Presupuesto 2024.

Según informaron desde la UNCuyo, el presupuesto 2023 rondó los $26.030 millones; y es el mismo que se ha dispuesto para el 2024 por el momento, lo que afecta radicalmente las cuentas de la casa de estudios. De hecho, en los primeros meses aseguraban que podrían sostenerse hasta mayo.

Hace unos días, facultades de la UNCuyo hicieron un “banderazo” en defensa de la educación pública

Además, del total del Presupuesto, se destinaron en 2023 $23.400 millones sólo para el pago de sueldos, tanto de docentes como de no docentes. Es decir, 90% de toda la torta presupuestaria.

El conflicto

Ante la escalada del conflicto, el gobierno dispuso hace unos días aumentar 70% el monto para gastos de mantenimiento; tras la convocatoria a la marcha sumaron 70% más, es decir un incremento de 140%, a pagar en dos cuotas, en marzo y mayo. Las asignaciones serían unos 14.000 millones de pesos mensuales. Sin embargo, las universidades advierten que, como está claro según la inflación, ese monto es insuficiente.

Además, el gobierno lo informó como un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pero este salió a desmentir tal cosa.

Asimismo, el gobierno dio a conocer que como parte de la estrategia, se auditará la gestión en las universidades. Con diversos argumentos ha buscado generar adhesión a sus medidas y desmerecer la demanda.

Ante el reclamo universitario por el presupuesto, el gobierno optó por señalar que es por las auditorías.

Además, ayer el Gobierno cuestionó las protestas y criticó al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, por deslizar un posible cierre de la casa de estudios.

Marcha de distintas universidades públicas de la provincia de Córdoba

El encargado de defender la postura oficial fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien declaró que “la Argentina está pasando un momento de enorme austeridad en el sector público” y enfatizó en que “el ajuste y la austeridad tiene que alcanzar a todos”.

Asimismo, atribuyeron el reclamo a una cuestión política. Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre el acuerdo con las autoridades: “El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios”.

“Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”, sostuvo.

Otro de los tópicos que se han utilizado para menospreciar el reclamo es atribuir a las universidades una intención de adoctrinamiento.

“Las universidades no adoctrinan sino que democratizan la palabra. Las universidades son aquellos espacios en los que se escucha a las diversas voces, en las que se trabajan todas las ideas. La única manera de generar pensamiento crítico es conocer todas las posturas y de ahí en más trabajar en la propia”, manifestó la Rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez. Dijo que se busca señalar que “la universidad no es una casta”, que lo que se defiende no es un estatus, sino que la lucha tiene que ver con lo que es la educación pública y con lo que significa para el pueblo.

“En esta firme posición es que todos los rectores y rectoras estamos en esta tarea de visibilizar lo que está sucediendo con las universidades públicas y con el sistema de ciencia y tecnología. Sin educación y sin un sistema de ciencia y tecnología no podremos desarrollarnos como país”, argumentó.

Convocatoria

La convocatoria parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa de la educación pública. A partir de esto, la Universidad Nacional de Cuyo encara una serie acciones como la realización de una marcha desde el Campus de la casa de estudios hasta la Plaza Independencia, prevista para mañana.

La intención es visibilizar la crítica situación económica que padece el sistema universitario público y participar de una defensa de la educación y del sistema universitario público argentino.

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) toman clase en la calle en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. La UBA llevó al exterior las clases como protesta por el congelamiento de su presupuesto dispuesto por el presidente argentino, Javier Milei, como parte de sus medidas de austeridad. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Por pedido del CIN, la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, participará de la marcha que se realizará el martes en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, Gabriel Fidel encabezará la marcha en Mendoza como vicerrector y docente.

Fidel señaló que la idea es conformar una comisión coordinada por la secretaria General del Rectorado, Estefanía Villarruel, para encauzar todas las acciones. Explicó que el reclamo se compone de 2 partes: la marcha en sí, desde el Campus de la UNCuyo, a las 16; y una convocatoria en la Plaza Independencia, a las 18. “Vamos a poner todo lo que tenemos como universidad en la calle: vamos a estar en la calle, en la Plaza y en la peatonal, vamos a solicitar los espacios a la municipalidad. Queremos realmente visibilizar esto”, afirmó.

También pidió al personal no docente y estudiantil de cada unidad académica que se sumen: “Esta es una acción de todo un colectivo nacional, el resto vamos a estar acá en Mendoza acompañando esas acciones.”

El recorrido de la marcha universitaria en Mendoza

Tras la convocatoria a las 16 en la rotonda de ingreso a la universidad, el grupo se dirigirá por avenida Lencinas, doblará por Padre Contreras y de allí derecho por Avenida Libertador para continuar por Emilio Civit y Sarmiento hasta la Plaza Independencia. Allí esperan confluir a las 18, donde se realizará un acto, con discursos y las facultades que mostrarán distintas actividades

Facultad de Odontología

-Control odontológico

-Detección precoz de lesiones bucales

-Educación para la salud bucal

Facultad de Filosofía y Letras

-Perfomance: suelta de poemas

-Búsqueda del tesoro

Facultad de Educación

-Juegos

-Intervención artística

-Suelta de libros

-Interpretación en Lengua de Señas

-Visibilización de situaciones de inclusión

Facultad de Ciencias Médicas

-Control de tensión arterial

-Taller de RCP

Facultad de Artes y Diseño

-Producciones de arte

-Intervenciones artísticas

Facultad de Derecho

-Consultorios Jurídicos

Facultad de Ingeniería

-Performance de Arquitectura sobre uso del espacio público

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – SIIP

-Realidad aumentada: moléculas en el celular

Facultad de Filosofía y Letras - Facultad de Ciencias Exacta y Naturales – SIIP

-Arqueología para niños

-Realización de vasijas cerámicas

Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado

-Buceando en un sitio arqueológico

-Arqueología forense

-Laboratorio de agroecología

-Laboratorio de robótica

-Portfolio audiovisual de investigaciones

Además, desde el Cicunc habrá transmisión en vivo por Radio U, cobertura especial de Unidiversidad, un set de TV de Señal U y breaking news por redes sociales.