Elecciones UNCuyo: la Justicia Federal frenó la proclamación de la fórmula oficialista tras un pedido de la oposición

La Justicia Federal frenó hoy la proclamación de los candidatos al rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hasta que el Consejo Superior no resuelva si se ratifica o no la decisión de la Junta Electoral de no contabilizar los votos en blanco como válidos en la elección que se realizó el jueves pasado, y que tuvo como contrincantes a Interclaustro, lista oficialista que ganó por poca diferencia la votación y que lleva a Esther Sánchez y Gabriel Fidel como fórmula al Rectorado; y a Compromiso Universitario, que tiene como principales candidatos a Adriana García y Arturo Tascheret.

Esta mañana Compromiso Universitario presentó una cautelar a Tribunales Federales, para que el Consejo Superior no proclame ganadores y dictamine si los votos en blanco se deben o no contabilizar en las elecciones, resolución clave que podría determinar una eventual segunda vuelta.

Esto se dio ya que la Junta Electoral interpretó, un día antes de los comicios del 9 de junio– y tras el requerimiento de Interclaustro y también Compromiso Universitario -, que el cómputo de los votos “válidos” excluirían a los votos en “blanco”.

Esta decisión quedó plasmada en la Resolución 21/2022 de la Junta Electoral. No obstante, la lista opositora apeló esta norma (mediante el Expediente EXP_E-CUY 22429/2022), también antes de la elección, al Consejo Superior, pero el organismo hasta el momento (mañana lo planea hacer), y ya con los comicios realizados, no ha definido esta situación.

Medida de no innovar

La polémica sobre los resultados de la UNCuyo ha seguido desde el jueves hasta hoy, cuando la oposición realizó la presentación ante la Justicia Federal. Fue la jueza federal n°4 Susana Beatriz Pravata, quien determinó en cuestión de horas la medida cautelar de no innovar mientras se espera la resolución de este conflicto.

La magistrada tomó el caso luego de la excusación del titular del Juzgado n.º 2, Pablo Quirós, quien fundamentó que él había participado de la elección como elector, y que por eso decidió dar un paso al costado en esta causa.

Hay que resaltar también que hay una polémica respecto a este punto, ya que desde el radicalismo acusan a Pravata de ser “funcional al kirchnerismo”, y también aseguraron que la magistrada “también debería haberse excusado de participar en este tema”.

Precisamente Pravata resolvió, como medida interina, a la Junta Electoral y al Consejo Superior de la UNCuyo, “que se abstengan de aplicar la Resolución N° 21/2022 de la Junta Electoral, así como de proclamar fórmula ganadora alguna, ni realicen acto material o jurídico que excluya o no contabilice en los resultados definitivos a los votos en blanco, hasta tanto se rinda el informe previsto en el artículo 4 de la Ley 26854 o venza el plazo para hacerlo”.

En tanto, se requirió, según el punto 3 de su resolución, a la autoridad demandada (UNCuyo) “que dentro del plazo de cinco (5) días produzca informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud cautelar realizada en autos conforme lo establece el art. 4 de la Ley 26.854″.

Entre los fundamentos, Pravata consideró “oportuno, necesario y fundado” expedirse disponiendo una medida interina que ordene la suspensión de la aplicación de la resolución cuestionada, “hasta que se rinda -o no- el informe previo requerido, toda vez que analizadas las constancias y el informe, de ser presentados, se procederá a analizar la procedencia de la medida cautelar autónoma peticionada”.

Es importante destacar que los comicios del jueves pasado tuvieron una diferencia corta en los resultados, ya que la lista oficialista Interclaustro tuvo el 51,53% de los votos, frente a Compromiso Universitario, que cosechó el 48,47%.

Este porcentaje resultó tras la no contabilización de los votos en blanco, teniendo en cuenta que, en caso que los mismos sí se contaran como válidos, forzarían a una segunda vuelta porque la lista vencedora no llegaría al 50% de los votos, necesarios para ganar en primera vuelta.

Cómo sigue el camino

Fuentes universitarias confirmaron a Los Andes que mañana se realizará una reunión del Consejo Superior, en la que se prevé tratar la hoy cuestionada Resolución 21 de la Junta Electoral.

Si el Consejo Superior ratifica la resolución de la Junta Electoral, tampoco podrá proclamar candidatos, porque todavía no termina el recuento definitivo de votos. La decisión del Consejo será notificada a la Junta Electoral para que siga con el recuento definitivo que comenzó ayer y que fue suspendido hasta que se resolviera esta cuestión.

Todo indica que será el jueves entonces el día en el que podría terminar dicho recuento. En caso que así sea, la definición de la Junta Electoral daría pie al Consejo a, ahora sí, proclamar los candidatos en su nueva reunión, según informaron fuentes de la Justicia Federal a este medio.

“La medida cautelar apunta a que el Consejo no proclame candidatos sin resolver la cuestión de los votos en blanco”, mencionaron a Los Andes. De esta manera, será clave conocer cuál será la postura tomada por este organismo mañana.

Sin embargo, y entrando ya en el terreno de las conjeturas, hay quienes creen que la oposición, en caso que se dé este escenario negativo, podría impugnar la posible proclamación de ganadores. Allí sí el caso quedaría en el terreno de la Cámara Federal de Apelaciones de la Justicia Federal.

En tanto, del otro lado, si el Consejo Superior decide que sí se deben contabilizar los votos en blanco, se forzaría a una segunda vuelta.

Pedido opositor

En diálogo con Los Andes, la candidata a decana Adriana García confirmó que interpusieron la medida ante la Justicia “porque el Consejo Superior no respondió si se contaban o no los votos en blanco antes de las elecciones”.

Además expresó que “el día de las elecciones el oficialismo se dio por ganador, inclusive en el sitio oficial de la UNCuyo”.

“Esta es una medida de no innovar hasta que no se trate en el Consejo Superior cómo se tratarán los votos en blanco. Que no den un ganador hasta que este tema no se trate en el organismo”, acotó.

Y agregó: “Una segunda vuelta legitimaría una fórmula y una propuesta con los votos en blanco considerados válidos, y no excluidos. En una eventual segunda vuelta no importará si no tenés el 50% más uno de los votos. Quien tenga más votos ganará. Es lo que pide la comunidad universitaria” consideró.

Crítica oficialista

En contraparte, desde Interclaustro acusaron a Compromiso Universitario de “faltar el respeto a la Democracia universitaria” con su insistencia en “no reconocer el resultado de la elección”.

Sobre la medida interpuesta, mencionaron que “cuando todavía no se han agotado las instancias institucionales (NdR: en relación a la decisión que debe tomar el Consejo Superior), quienes se desgañitaban con la bandera de la autonomía hoy van afuera buscando soluciones a un problema que ellos mismos crearon”.

Esther Sánchez

“Sin dudas este comportamiento es una clara expresión antidemocrática. La obsesión por ganar de cualquier modo, siendo que el resultado fue contundente y el procedimiento fue oficial e institucionalmente impecable, agrede la Democracia universitaria y a las miles de personas que ya decidieron quiénes serán sus representantes”, opinaron.

Y finalizaron: “Estas actitudes arrastran a la Universidad hacia el desprestigio, el descrédito y el escarnio público, ridiculizando a sus instituciones y mecanismos y generando desazón e incertidumbre. No podemos permitir que erosionen la imagen pública de una institución con 82 años de historia, referente académico en buena parte del país, y la de todas las personas que diariamente allí estudian y trabajan”.