Un gobernador mejorará el bono propuesto por Massa: entregará $400.000 a los estatales

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció que pagará un bono extraordinario a los trabajadores estatales que será de $400.000. La medida surgió luego de la presentada por el ministro de Economía, Sergio Massa, de entregar un bono de $60.000 en dos cuotas a los estatales nacionales.

En el caso de la provincia santiagueña, serán todos los empleados estatales los que reciban ese bono, que se pagará en cuatro cuotas de $100.000, arrancando en septiembre y finalizando en diciembre. El cronograma será el siguiente: 7 de septiembre, 17 de octubre, 14 de noviembe y 7 de diciembre.

Como si fuera poco, también el gobernador “radical k” anunció un aumento “de emergencia” de $55.000 que se pagará a partir del próximo mes.

Así lo informó el mandatario provincial tras una reunión de la Mesa de Diálogo y Trabajo, donde participaron gremialistas y autoridades provinciales de Santiago del Estero. Estas medidas, según indicó Zamora, son en “reconocimiento de la situación económica inflacionaria que viene generando una caída del salario, del poder adquisitivo del bolsillo de todos, y fundamentalmente afecta a los trabajadores”.

“Hemos acordado una recomposición salarial de emergencia, que estará determinada en el recibo de sueldo, y que tiene carácter de remunerativa y no bonificable, de $55.000 mensuales con el sueldo de septiembre y que impacta en todos los empleados, incluso contratados, planta permanente y docentes con hasta dos cargos”, dijo Zamora a medios locales.

En ese sentido detalló que este aumento salarial “impacta en todos los empleados, incluso contratados, planta permanente y docentes con hasta dos cargos (a quienes les corresponderá cobrar dos veces)”. Mientras que para los trabajadores con contratos de locación de servicio el aumento será de $32 mil pesos.

Zamora enfatizó que estas mejoras”van a implicar una fuerte inversión de parte del gobierno provincial, ya que estamos reacomodando hace varios días todos los parámetros financieros para que llegue a los miles de empleados públicos, docentes y todos los sectores, y de esa forma podamos llegar a fin de año sin que se sienta afectado el bolsillo de los trabajadores de Santiago del Estero”.

Bono en Mendoza: un pago el 14 de septiembre

El gobernador Rodolfo Suárez decidió plegarse a la medida anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, de otorgar una suma fija de $60 mil para empleados que cobren hasta 400 mil pesos. Quedará refrendado a través de un decreto esta semana.

Se trata de una suma fija de $60.000 pagadera en una cuota, no remunerativa, no bonificable y por única vez. Se otorgará el jueves 14 de septiembre, a diez días de las elecciones provinciales, para todos los empleados estatales que no superen los salarios de $400 mil netos al mes de agosto. Tanto el Poder Judicial como el Legislativo adherirán a la medida.