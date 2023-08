El Gobierno de Mendoza otorgará $60 mil a empleados públicos: los detalles

El gobernador Rodolfo Suárez decidió plegarse a la medida anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, de otorgar una suma fija de $60 mil para empleados que cobren hasta 400 mil pesos. Quedará refrendado a través de un decreto esta semana.

Se trata de una suma fija de $60.000 pagadera en una cuota, no remunerativa, no bonificable y por única vez. Se otorgará el jueves 14 de septiembre para todos los empleados estatales que no superen los salarios de $400 mil al mes de agosto

El encargado de difundir la noticia fue el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Entre críticas a las políticas económicas de Massa, aseguró que “no nos quedó otra que reaccionar” y decidieron plegarse.

“Nosotros siempre planificamos todas las medidas que tomamos. No improvisamos y tratamos de ser serios. La verdad que, a la luz de las medidas tomadas por el gobierno nacional, no nos queda otra que reaccionar. No sin antes decir que una vez más las provincias, las pymes, los empleadores y la gente tenemos que estar haciéndonos cargo de los desmanejos del gobierno nacional”, afirmó.

Y continuó: “Era anunciado que una devaluación sin un plan y sin credibilidad, nos iba a llevar a un aumento casi inmediato a nivel de precios. Nosotros desde la Provincia venimos en conversaciones con los gremios que representan a los agentes estatales desde marzo. En ese mes se acordó el esquema de aumentos para 2023. En junio convocamos de nuevo y entre julio y agosto acordamos más incrementos. Pactamos también en el mes de octubre tener una nueva ronda de negociaciones”.

“Respecto de la suma fija anunciada por el gobierno nacional y que tiene impacto no solo en el sector público, sino también el privado, el gobernador ha decidido hacer frente al pago de la suja fija de 60 mil pesos en una sola cuota el próximo 14 de septiembre”, comentó.

Y afirmó que quedarán a la espera del índice de inflación del mes de agosto, que se conocerá en septiembre, como también “esperando los datos de la recaudación y la actividad para analizar y reveer el cronograma paritario fijado para octubre”.