Política en Off: la guerra por la nafta, la transparencia legislativa en duda y un rayo massificador que se consolida

La encuesta que desinfla a Abel

En San Rafael hay ansiedad por saber cómo terminarán las elecciones municipales. Después de las elecciones primarias y los pocos puntos de diferencia entre el frente Elegí y Cambia Mendoza, en el radicalismo se ilusionan con un dar el batacazo. Lo cierto es que con el correr de las semanas y también las elecciones que fueron transcurriendo, parece que el envión radical fue bajando la velocidad.

Un mensaje que circula por redes sociales y mensajería instantánea alerta sobre lo que podría pasar el próximo domingo. Una supuesta encuesta que se hace por WhatsApp aporta algunos datos: “Si bien Omar Félix conserva el primer puesto que obtuvo en la PASO, la intención de voto de Rodolfo Bianchi es mayor al 30%, superando de esta manera al candidato de Cambia Mendoza, Abel Freidemberg. Son más de 25 puntos los que creció el referente libertario, que será la gran revelación de los comicios”, dice una de las conclusiones.

Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Abel Freidemberg en San Rafael.

“Con este panorama, el Frente Elegí se llevaría 3 concejales, 2 el Frente Libertario, y uno el Frente Cambia Mendoza. Faltan aún 10 días para las generales, y habrá que aguardar que ocurrirá con el voto de los indecisos, el que podría ser determinante”, completa el mensaje y avisa que están gestando una nueva encuesta que se conocerá en estos días.

Una batalla por la nafta en el sur mendocino

En una de las estaciones de servicio más importantes del sur provincial se ha abierto una disputa fuerte por la nafta. El culebrón se pone interesante a medida que se conocen los hechos.

El conflicto se ha desatado por la concesión del combustible, que proviene de una de las petroleras más importantes del país. Resulta que el terreno pertenece a una familia que, desde hace décadas, se lo alquilaba a otro “estacionero” quien gestionaba la empresa y todos los meses obtenía buenos ingresos. Según cuentan por el sur provincial, el problema surgió cuando se acercaban vencimientos contractuales y eso permitía renovar el negocio.

Así fue que los propietarios del terreno decidieron no renovarle a los comerciantes que estaban a cargo y sacaron chapa diciendo que tenían un importante socio capitalista. Los rumores en el pueblo aseguran que se trata de alguien muy conocido y vinculado a la política departamental. Incluso, dicen, hasta evaluaba hacer un importante desembolso económico.

Pero el plan entró en crisis cuando empezaron a armarse los borradores para ese nuevo contrato. Los dueños del terreno descubrieron que “la bandera”, es decir, la concesión del combustible ya no lo tenían ellos sino que estaba a nombre de los comerciantes. Nadie logra explicar cómo y desde cuándo ocurrió eso.

Ahora, la estación de servicio está cerrada y casi desmantelada. No están los surtidores de combustible ni la cartelería de la petrolera. Hasta sufrió actos vandálicos en los vidrios de lo que antes era el área destinada a minimarket.

Cuentan que ya hubo ofrecimientos a la petrolera para quedarse con la bandera y reabrir. Y también que ésta decidió repartir la cuota de litros de combustible entre las otras estaciones de la misma bandera en la zona. En medio de esta puja, los comerciantes tienen en vista una vieja estación de servicio, que albergó a otra bandera, para abrir con la concesión de la importante petrolera. Es decir: llevarse el negocio a otro terreno, cercano al del conflicto.

En los cafés céntricos que se ubican a unas cuadras del terreno en el que se abrió el conflicto, compran pochoclo para seguir de cerca esta novela que promete emoción cuando se sepa qué hará la petrolera con la bandera y qué será del futuro de una estación que facturaba de lo lindo. Ahora se ha convertido en un reducto fantasma que sólo tiene a un sereno para evitar que sigan vandalizándolo.

El autobombo legislativo

La semana pasada tuvo lugar el Segundo Conversatorio de Transparencia e Integridad en Mendoza, en el que se abordó el Acceso a la Información Pública. Se cumplieron cinco años de la legislación que permitió que las Declaraciones Juradas de los funcionarios sean presentadas ante la Oficina de Ética Pública que audita Gabriel Balsells Miró y no ante la Fiscalía de Estado. Además se pueden pedir informes para conocer datos e información de organismos estatales.

A cinco años de la sanción, hubo un grupo de legisladores que participaron del conversatorio y cuando circularon algunas declaraciones e imágenes no faltaron los comentarios en alguna mesa de café. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, como el Secretario Legal y Técnico del Senado, César Vázquez, como la diputada Daniela García se jactaron de la transparencia y los avances. “Es buenísimo el autobombo, en ninguna de las dos Cámaras encontrás ni los sueldos de los legisladores, ni de los asesores, ni quiénes son. Hay municipios que los publican, pero ellos no, y te hablan de transparencia”, aportó uno de los integrantes de la mesa.

2 CONVERSATORIO DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN MENDOZA🎙️🏛️



Fui invitada por la fundación @NuestraMendoza y la @UdeMendoza para participar del panel “5 años de la Ley 9070 📜 en Mendoza” donde conversamos sobre la importancia del acceso a la información pública ℹ️🔍🕵🏼 pic.twitter.com/VxiRJ5REQr — Daniela García (@danigdruetta) August 23, 2023

No faltó quien se acordara de la frase de Alfredo Cornejo sobre los ñoquis de la Legislatura. “No sabemos ni quiénes podrían ser porque no se conoce la nómina de personal, como sí publican otros organismos que no se llenan la boca hablando de transparencia”. Pero el dato más llamativo es el de la declaraciones juradas.

“La Oficina retiró el historial, es decir que si alguien quiere ver la evolución patrimonial de los funcionarios, tiene que hacerle un informe a la misma oficina que se toma los quince días hábiles que exageradamente tiene la ley, para responder. Es un retroceso enorme en transparencia, pero obviamente el oficialismo no va a decir nada”, dijo otro de los integrantes que ha padecido más de una vez con los pedidos de informe, las respuestas incompletas y los plazos extensos que hay para responder.

El acto político en un lugar institucional

La campaña política de Cambia Mendoza, que tiene a Alfredo Cornejo como candidato a gobernador y a Hebe Casado como su compañera de fórmula, los hace recorrer toda la provincia con diversas actividades. Algunas son en empresas o fábricas y hay otras en lugares que se consiguen para ese fin.

Una de esas recorridas, llevó a la dupla al sur provincial para actividades de la campaña, precisamente a La Casa de Malargüe en San Rafael, que según apuntan algunos, es un ente dependiente del Municipio de Malargüe. Este tipo de instalaciones son para la comunidad malargüina con la intención de acercar los servicios municipales, ya sea para trámites o actividades.

Sin embargo, estas instalaciones fueron elegidas (y permitidas por la comuna que administra el radical Juan Manuel Ojeda) para que se transformada en una sede partidaria, por un rato, de Cambia Mendoza para un acto político, al que concurrieron Alfredo Cornejo y Hebe Casado. “Usaron un lugar institucional para un acto partidario”, dijo muy enojado un vecino sureño.

Los jóvenes jubilados

El Partido de Los Jubilados es desde hace un tiempo un actor oscilante de la política mendocina. La agrupación de Edgardo Civit Evans se unió a Cambia Mendoza en 2021, después de hacer una buena elección en las PASO legislativas. Sin embargo, dos años después, decepcionados con el oficialismo provincial, dieron el salto al Frente Libertario.

Los giros no terminaron dentro del partido, ya que este sábado sus militantes de Las Heras anunciaron un quiebre, en este caso, con La Unión Mendocina y más específicamente con su candidato a vicegobernador, Daniel Orozco.

Luis Petri de campaña en Las Heras.

Más allá del hecho político, que fue festejado por el candidato a intendente de Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti, sorprendió que en las fotos aparecieran dirigentes de los Jubilados que están lejos de ser pasivos, porque son bastante jóvenes.

“El Partido de los Jubilados está conformado por mucha gente joven”, explicó un vocero, aunque suene contradictorio.

La vuelta del “rayo massificador”

En noviembre del año pasado el ministro de Economía Sergio Massa llegaba a Mendoza con una serie de medidas para paliar las heladas tardías que afectaron a la provincia.

El 14 de noviembre, en esta misma sección, dejábamos testimonio de un gesto del ministro, que genera interrogantes metafísicos: el “rayo massificador” que parece lanzar a sus eventuales interlocutores.

En aquel momento publicamos algunas fotos de Massa saludando a diferentes dirigentes locales, a quienes les lanzaba una mirada penetrante, acompañada de una dura expresión en el rostro, mientras colocaba estratégicamente la mano en la nuca de la persona “escrutada”, como si quisiera evitar que la víctima girara el rostro y pudiera evitar el efecto hipnótico.

Sergio Massa, lanzando el "rayo massificador" al intendente de San Rafael Emir Félix. Foto: Orlando Pelichotti

Esta semana, Massa estuvo en Estados Unidos y tuvo varios encuentros. Quizá el más importante fue con la jefa del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva. En esa oportunidad, Massa volvió a lanzar su mirada.

La víctima fue la propia directora gerente del FMI, aunque con una diferencia: no hay tanta cercanía con la funcionaria del Fondo, por lo que no pudo inmovilizar la cabeza de Georgieva con la mano en la nuca.

Sergio Massa lanza su mirada hipnótica sobre Kristalina Georgieva.

Algunos señalan que el “rayo massificador” fue efectivo porque Argentina consiguió el acuerdo y la llegada de 7.500 millones de dólares para devolver plata a otros acreedores (Catar y Corporación Andina de Fomento) y al propio Fondo.

Otros remarcan que la plata llegó, pero vino con un mensajito: El FMI dijo que Argentina incumplió los objetivos de acumulación de reservas y de reducción del déficit fiscal debido a una “sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas”, o sea por cierta afición al descontrol en el gasto público.