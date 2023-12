Nuevo IFE en diciembre: la pobreza llega al 44,7% y crece la tensión social

En octubre y noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagó a los trabajadores informales lo que se conoció como el nuevo IFE. Este dinero fue dado en dos pagos de $47.000 cada uno, para acceder a ello los solicitantes debían cumplir ciertos requisitos.

La intención de esta medida era compensar la pérdida de ingresos en los sectores más vulnerables, resultado de la devaluación posterior a las elecciones primarias de 2023 y la tendencia inflacionaria en los meses siguientes.

Durante el día lunes 4 de diciembre, un estudio de la Universidad Católica (UCA) dio a conocer que el 44,7% de los argentinos son pobres. De este porcentaje, el 62,9% de pobres son niños y adolescentes. Más del 49% de este grupo no recibe ayudas del estado, es decir, no cobran Asignación Universal por Hijo (AUH), ni Pensiones No Contributivas. Estos números vuelven a abrir el debate de si se volverá a dar este bono extraordinario con la asunción de Milei.

La indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo que en 2004. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Nuevo IFE: ¿se cobra otra vez en diciembre?

En cuanto a la posibilidad de un nuevo IFE en diciembre, la ANSES no ha confirmado la repetición de este bono ni ha indicado si habrá futuras ediciones. Tampoco Javier Milei ni su círculo cercano han mencionado la continuidad de este beneficio tras asumir el nuevo Gobierno.

El único bono confirmado es el de $55.000. Foto: Orlando Pelichotti

Por el momento, el único extra confirmado por la entidad es un bono de fin de año de $55.000. Este monto está destinado a ciertos grupos específico:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Es importante destacar que para recibir este bono, la persona deberá cobrar la jubilación mínima, equivalente a $105.713. Si supera este monto, se le pagará una suma proporcional, hasta alcanzar el piso de $160.000.

