Ulpiano Suárez convoca a vecinos para colaborar con la prevención del delito

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza contará con una nueva herramienta de vinculación con la comunidad vecinal. El intendente Ulpiano Suárez amplía el área de Seguridad Ciudadana y crea una Coordinación de Participación Vecinal para la Prevención.

De alguna manera se mantendrá el espíritu de los olvidados y ya derogados Consejos de Seguridad Departamentales y Foros Vecinales que se habían impulsado en la Ley de Seguridad Pública sancionada en 1999. La comuna coordinará reuniones y los vecinos podrán pedirlas. Se cursará invitación al Ministerio de Seguridad para trabajar estrategias conjuntas.

El intendente Ulpiano Suárez firmará un decreto relacionado a la gestión de la seguridad municipal. Desde el edificio ubicado en calle 9 de julio se disparan noticias sobre resultados favorables que provienen del programa Ojos en Alerta. También por el uso de Alarmas Comunitarias.

Los hechos de inseguridad que calentaron un enero que ya soportaba una ola de altas temperaturas, cruzaron mensajes fuertes entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y los intendentes que se desayunaron un domingo con una acusación dura.

“Los intendentes tienen que dejar de mirar para otro lado”, les dijo la ministra Mercedes Rus a través de una entrevista brindada a este medio. Ulpiano Suárez salvó la ropa en las consideraciones de la funcionaria, pero él tiene claro que los comercios y zonas residenciales de la capital mendocina vienen siendo víctimas del aumento de delitos de robos, con violencia. Reunió a comerciantes junto a la cúpula policial pero busca ampliar la agenda.

Números en mano, aseguran que con Ojos de la Alerta ya hay 11.532 usuarios involucrados y para los que se destinaron más de 300 capacitaciones. Además, remarcan que hay unos 9.000 usuarios de alarmas comunitarias que adquirieron una de las casi 150 capacitaciones. A lo largo de 3 años, se han intensificado los esfuerzos para respaldar la participación de la comunidad.

En medio de la batalla por la actualización del Fondo Compensador, el intendente blanqueó el impacto que tendrían los $7.300 millones que se reclaman, en las políticas públicas que impulsan. Esos fondos le permitirán cubrir lo previsto para seguridad (16% del presupuesto), además de 482 móviles, 9125 cámaras, 13.000 luminarias LED, etc.

“Lo he dicho en reiteradas oportunidades: en materia de seguridad no he mirado, no miro, ni voy a mirar para otro lado”, le dice Ulpiano Suárez a Los Andes y cuenta que acumula muchas interacciones con vecinos, entidades y comerciantes. “Lo cierto es que en muchos casos se ha tratado de reuniones convocadas por ellos mismos luego de producidas situaciones de inseguridad”, agrega.

Muy activo en las redes sociales, el jefe comunal reconoce que “muchas veces los vecinos incluso me han contactado directamente y otras nos enteramos por aviso de vecinos o por las redes sociales. Y ahí vamos. Aún en las situaciones más complicadas, estuvimos cerca del vecino. Como sucedió con los comerciantes de calle 9 de Julio”.

Jerarquizar la vinculación

Estas acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad cuentan con la participación de funcionarios municipales en reuniones convocadas en diversas zonas de la Ciudad por vecinos, entidades comunitarias y comerciantes para abordar cuestiones relacionadas con los delitos. Allí se aportan datos muy importantes para la estrategia de prevención y es donde el municipio se involucra.

Ese es el corazón del decreto que firmará Ulpiano Suárez para crear la Coordinación de Participación Vecinal, que no tendrá incremento de personal según aseguran desde el municipio. Nazir Zavi, actual Subdirector de Prevención Ciudadana, será quien la dirija. Ya tenía a su cargo “Ojos en alerta” y es considerado en el cargo por su experiencia.

Suárez le dará mucha importancia a la participación efectiva de la comunidad porque, entiende, la información que aportan vecinos, entidades comunitarias y comerciantes es clave para la formulación y diseño de planes para la prevención del delito.

La columna vertebral del argumento, al que tuvo acceso este medio para crear esta nueva área es que la prevención se nutre de los programas “Ojos en Alerta” y “Alarmas Comunitarias”. La coordinación los absorberá para darle más jerarquía y formalidad a las acciones que se venían realizando.

El diseño de esta política se sustenta en que la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública sea “cambiando el paradigma en la materia, haciendo partícipes a los vecinos del sistema de seguridad local, integrándose de un modo activo en la faz preventiva”.

“Con esta iniciativa, nosotros queremos que esta sea una acción preventiva: ir y escuchar a los vecinos de un barrio o de alguna de las secciones de la Ciudad. Conocer que es lo que los preocupa, que comportamientos o movimientos en el lugar les llaman la atención o resultan extraños, si han observado actitudes sospechosas y a partir de esa información que ellos nos proporcionan, poder definir estrategias preventivas”, agregó el intendente.

Participación provincial

La Coordinación de Participación Vecinal para la Prevención dará un marco más formal y más organizado a las acciones que se venían haciendo en función de las necesidades. Se trabajará a través de una agenda generada desde la comuna para seguir manteniendo encuentros. Los vecinos, que vienen convocando a funcionarios de la comuna, podrán pedir reuniones a través de un formulario que estará disponible en la web municipal.

Las primeras zonas a visitar por la flamante área que se presentará en los próximos días y sobre la que se conocerán más detalles, están en proceso de decisión. A medida que se vaya definiendo la hoja de ruta, las reuniones se avisarán con antelación y podría, según el caso, pedirse que haya una inscripción o registro previo.

La agenda será comunicada a la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, a cargo de Hernán Amat y a la autoridad policial de la zona para que puedan participar en caso de considerarlo.

Para Suárez, las reuniones serán una instancia para dar a conocer los programas que tiene disponible la comuna pero fundamentalmente “para compartir experiencias de buenas prácticas en materia de prevención. Nos tenemos que cuidar entre todos. Ante delincuentes organizados vecinos, municipio y policía más organizados aún”.

“Obvio que sé que se trata de una responsabilidad del Gobierno provincial, pero nos involucramos con una gran inversión para fortalecer la prevención, porque queremos que los vecinos vivan tranquilos y que los delincuentes sepan que nunca vamos a permitir ganen la calle. Alfredo Cornejo en su mensaje de asunción también se expresó contundentemente en este sentido”, manifestó.

