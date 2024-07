Fondo Compensador: Capital consiguió apoyo legislativo e insiste por más “diálogo” con el Ejecutivo

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, consiguió esta semana aval legislativo en su reclamo por la actualización del Fondo Compensador y ahora aguarda que el gobernador Alfredo Cornejo lo convoque para trabajar en una modificación. Puso un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo a través del diálogo y no descarta ir a la Justicia, como había anticipado a principio de año.

Las dos iniciativas impulsadas por la diputada Cecilia Rodríguez en la Cámara Baja y por la senadora Claudia Najul en el cuerpo que integra, fueron aprobadas por unanimidad y el jefe comunal lo destaca como una “ratificación” de todas las fuerzas políticas a su reclamo.

Puntualmente, la resolución aprobada en el Senado establece que la cámara “vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, implemente la adecuación del Fondo Compensador creado por Ley N° 6396 (Art. 7°) para los municipios Ciudad de Mendoza y La Paz”. En el mismo tono se expresa sobre una estimación del “valor de la actualización” de dicho Fondo durante el ejercicio de 2024.

Vale decir que el Ejecutivo ya se había declarado “incompetente” durante el mes de mayo y pidió que el reclamo se resuelva en la Legislatura, a través de la Comisión Bicameral que se creó por la ley 6396 y establece lineamientos sobre la coparticipación municipal.

Entonces, Suárez entendió que dicha comisión “jamás se constituyó” como tal, ni siquiera con la discusión del nuevo Coeficiente Regional Municipal sancionado hace poco y decidió impulsar como alternativa las dos resoluciones que no tienen el mismo peso político que una ley, pero las considera como expresiones institucionales válidas para volver a la carga por la vía ejecutiva.

El intendente Ulpiano Suárez Foto: Orlando Pelichotti

“Quiero destacar el apoyo unánime de ambas cámaras a nuestro planteo de actualización del Fondo Compensador y también a nuestro planteo de reparación del año 2024 por la falta de actualización. El apoyo unánime de todas las fuerzas políticas ratifica que es un reclamo justo y legítimo de los vecinos el que venimos sosteniendo, que también va a beneficiar la actualización a los vecinos de La Paz”, analizó el intendente Suárez en diálogo con Los Andes.

Y entonces, comentó que “lo lógico es que el Gobierno provincial nos convoque a una mesa de diálogo para analizar diversas alternativas sobre nuestro pedido y estamos abiertos a escuchar una propuesta de actualización del fondo, entendiendo que esto debe apuntarse al 1 de enero del 2025″. De la misma forma, plantean que quieren una “reparación del Fondo con respecto al 2024 y que se haga efectiva a partir del 2025″.

El intendente aseguró que no es un tema nuevo para tratar con el Gobierno provincial porque “ya se habían mantenido algunas reuniones” entre equipos técnicos y estimó que en “un plazo de 60 días entre agosto y septiembre” se podría llegar a “un acuerdo a partir del diálogo”.

“Luego de eso, si no hay una propuesta razonable del Gobierno, continuaremos con la vía judicial”, advirtió el intendente que había amagado a principio de año con ir a la Justicia directamente.

También pidió que el acuerdo al que lleguen las partes, debe ser plasmado en un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, “por separado del Presupuesto”.

“Aguardamos por la convocatoria del Gobierno provincial. Ellos la cerraron enviándonos a la Legislatura, a plantear esto en la Comisión Bicameral contemplada en la Ley de Coparticipación que jamás se constituyó y ni siquiera tuvo intervención en la actualización del coeficiente de equiparación que se aprobó hace un tiempo. Entonces, insisto que lo más conveniente es que a partir del diálogo, encontremos una solución”, apuntó el intendente de Capital.

Y completó: “Reitero que no es en contra de nadie y no impacta de forma negativa en ningún otro municipio. Si no existe una solución en esa mesa de diálogo, agotaremos la instancia judicial, porque es un reclamo por y para los vecinos de la Ciudad”.

Diario Los Andes le consultó al Ejecutivo provincial sí analiza convocar a los municipios afectados por el Fondo Compensador, ya que se incluye también a La Paz, pero no hubo respuestas al respecto.

El inicio del reclamo

La comuna recuerda que superada la pandemia de Covid y la emergencia sanitaria declarada, comenzó a solicitarse al Poder Ejecutivo provincial la adecuación del Fondo Compensador. Ese monto fue adecuado sólo en dos oportunidades a pedido de la Municipalidad de la Ciudad. En 2008, a través de la aplicación del coeficiente C.E.R. se lo establece en $9.000.000,00 (Ley de Presupuesto para el año 2008 N° 7.837) y por la misma mecánica en el 2010 se lo fija en $13.000.000,00 (Ley de Presupuesto para el 2010 N° 8.154).

En ambas oportunidades la adecuación se realizó incorporándose en el proyecto de ley de presupuesto que el Departamento Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, envía todos los años a la Legislatura.

“El crecimiento de la masa coparticipable ha dejado muy lejos el concepto y espíritu del fondo compensador que, al momento de su creación representaba un 2,50% del total de los fondos a coparticipar y en el ejercicio 2024, conforme el presupuesto provincial aprobado, representaría sólo un 0,004%”, agrega Suarez.

Entienden entonces que la actualización del Fondo Compensador tiene estrecha vinculación con la autonomía municipal. “Reconocer el carácter autónomo de los municipios implica, al mismo tiempo, atribuirles los medios necesarios –en sentido amplio- para que aquella condición sea real y no meramente declarativa”, resalta el municipio.

Finalmente recuerdan que la Municipalidad de Mendoza presta servicios a una cantidad de personas que triplica a los residentes de la Ciudad. Sus 120 mil habitantes y contribuyentes se multiplican por tres todos los días por la dinámica pendular. Esto es importante destacar debido a que la ley 6.396 tiene un alto porcentaje en que se distribuye por población.