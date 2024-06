Fondo Compensador: Capital dilata el juicio a la Provincia y va a la Legislatura

El intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, intenta avanzar con el propósito de recibir mayores recursos por parte de la provincia. Viene reclamando por la actualización del Fondo Compensador. Según difundió la comuna, se agotaron las vías administrativas con el Poder Ejecutivo provincial pero el jefe comunal no irá a la justicia todavía. Antes buscará un guiño legislativo con una declaración de interés.

La movida de Suárez es posterior a la decisión del Gobierno provincial de enviar el debate a la Legislatura. El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad indican que el Poder Ejecutivo se declara incompetente para resolver el reclamo presentado por el intendente radical luego de una serie de explicaciones sobre los motivos de la decisión. Remiten las actuaciones a una Comisión Bicameral, que se creó por la ley 6396 que establece lineamientos sobre la coparticipación municipal.

La rúbrica fue el 24 de mayo y la notificación llegó el 3 de junio a Capital. Así, en el edificio municipal entienden que el envío del reclamo a ese órgano, que no se ha conformado y que exigieron otros intendentes cuando se discutieron los cambios en el Coeficiente de Equiparación Regional, tiene ribetes de chicana. Y avanzaron en una declaración de interés. En la práctica, estos proyectos son manifestaciones de tipo institucional, con poco peso político.

La iniciativa presentada por la diputada Cecilia Rodríguez, también presidenta del Comité UCR de Capital, busca que la Cámara de Diputados vea con agrado “que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Mendoza implemente la adecuación del Fondo Compensador creado por Ley Nº 6396 (art. 7º) para los municipios Ciudad de Mendoza y La Paz, estableciendo el mismo en un 2,5 % del total de los recursos a coparticipar, todo ello a ejecutarse y liquidarse a partir del ejercicio 2025 e incorporándose en el presupuesto general de la provincia de Mendoza”.

Y también que el órgano vea con agrado “que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Mendoza, asigne una partida en el presupuesto general de la provincia de Mendoza a fin de lograr el resarcimiento a los municipios Ciudad de Mendoza y La Paz, por la falta de actualización del Fondo Compensador durante el ejercicio 2.024, todo ello a ejecutarse a partir del ejercicio 2.025 y conforme las pautas sugeridas en los considerandos del presente”.

Beatriz Martínez (UCR), Sol Salinas (Pro), Guillermo Mosso (Pro) y Alberto López (UCR) acompañan la iniciativa que pretenden tratar en la Casa de las Leyes e incluida en la ley de presupuesto 2025. Cabe recordar que Rodríguez ya había presentado en octubre del 2023 un proyecto de ley para “asignarle al Fondo Compensador un 2,5% del total de los recursos coparticipables a municipios y resarcir a los municipios de la Ciudad de Mendoza y de La Paz por la merma en los recursos coparticipables recibidos en consecuencia de la no actualización oportuna del referido Fondo”. No prosperó.

“Nuestro objetivo es recuperar los ingresos coparticipables y la finalidad compensatoria prevista por este fondo, con su respectiva importancia en las finanzas del municipio. Son recursos genuinos que le pertenecen a la Ciudad sin perjudicar a otros departamentos”, destacó Ulpiano Suarez en un comunicado difundido.

En concreto, la comuna solicita actualizar el monto fijo establecido por la ley N° 6.393/96 que modificó el régimen de coparticipación municipal afectando los ingresos de los municipios de Ciudad y de La Paz. Los recursos en cuestión representaban al momento de su creación U$S 4 millones, que en 14 años pasó a ser el equivalente a U$S 10 mil. El monto fijo establecido ya resultaba en ese momento una pérdida para la Ciudad en relación al régimen anterior, lo que se vio agravado por la salida de la convertibilidad y los procesos inflacionarios y devaluatorios que son de público conocimiento.

La recomposición del Fondo Compensador implicará para la Ciudad una masa de recursos que se volcarán a “más obras, tecnología para la prevención ciudadana como el anillo digital de cámaras de seguridad, programas de empleo e infraestructura estratégica para el desarrollo de la Ciudad, en beneficio de los vecinos y de todos los mendocinos”, sostuvo el alcalde capitalino.

La molestia del intendente

“Esperamos que la Legislatura acompañe este este pedido que hemos hecho, que apruebe este proyecto de declaración y obviamente esperamos que el Ejecutivo en el presupuesto 2025 contemple el pedido que hemos hecho desde la Ciudad. Y si no es así, vamos a la justicia. Ya está presentada una acción procesal administrativa ante la Corte”, explicó Suárez.

El intendente asegura que “debe darse respuesta a este reclamo porque el propio gobierno provincial nos dijo ‘vayan a la Legislatura y plantéenlo allí. Pero es una comisión bicameral que no existe. Desde el año ‘96 se estableció en la ley que había que establecer una comisión bicameral, pero nunca funcionó, por eso lo hemos planteado como proyecto de declaración”.

Y agregó: “Si esa comisión no fue necesaria para esta actualización (ndr: la que se dio en 2008 y 2010), no tiene sentido que ahora el reclamo de la ciudad tenga que ir a una comisión que no existe”.

El periplo del reclamo

La comuna recuerda que superada la pandemia de Covid y la emergencia sanitaria declarada, comenzó a solicitarse al Poder Ejecutivo provincial la adecuación del Fondo Compensador. Ese monto fue adecuado sólo en dos oportunidades a pedido de la Municipalidad de la Ciudad. En 2008, a través de la aplicación del coeficiente C.E.R. se lo establece en $9.000.000,00 (Ley de Presupuesto para el año 2008 N° 7.837) y por la misma mecánica en el 2010 se lo fija en $13.000.000,00 (Ley de Presupuesto para el 2010 N° 8.154).

En ambas oportunidades la adecuación se realizó incorporándose en el proyecto de ley de presupuesto que el Departamento Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, envía todos los años a la Legislatura.

“El crecimiento de la masa coparticipable ha dejado muy lejos el concepto y espíritu del fondo compensador que, al momento de su creación representaba un 2,50% del total de los fondos a coparticipar y en el ejercicio 2024, conforme el presupuesto provincial aprobado, representaría sólo un 0,004%”, agrega Suarez.

Entienden entonces que la actualización del Fondo Compensador tiene estrecha vinculación con la autonomía municipal. “Reconocer el carácter autónomo de los municipios implica, al mismo tiempo, atribuirles los medios necesarios –en sentido amplio- para que aquella condición sea real y no meramente declarativa”, resalta el municipio.

Finalmente recuerdan que la Municipalidad de Mendoza presta servicios a una cantidad de personas que triplica a los residentes de la Ciudad. Sus 120 mil habitantes y contribuyentes se multiplican por tres todos los días por la dinámica pendular. Esto es importante destacar debido a que la ley 6.396 tiene un alto porcentaje en que se distribuye por población.

El decreto del Gobierno