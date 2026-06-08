Tras alertar que se duplicaron las personas en situación de calle, Ciudad habilitará refugio para 80 personas

Cada invierno , las personas en situación de calle son una alerta sobre el contexto socioeconómico y un problema social que preocupa a distintos sectores. A poco menos de tres semanas del inicio de la estación más fría, la observación y los datos dan cuenta de que este invierno será quizás más difícil que los anteriores.

Ulpiano Suarez elevó un pedido formal a Sandra Pettovello por las personas en situación de calles

Se duplicó la cifra de personas en situación de calle en Mendoza y piden acciones a Sandra Pettovello

Es que no sólo a simple vista se observa la gran cantidad de personas que revuelven la basura o duermen en algún rincón de la ciudad sino que además, los números alertan sobre un aumento de personas en esta condición.

Más aún, el intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , advirtió que se han duplicado. Luego de que la comuna pidiera acciones el gobierno nacional, trascendió que espera el próximo lunes habilitar dos refugios que, según anticipan, darán techo a más personas que el año pasado y esperan alcanzar las 80.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez, dio un anticipo sobre este acuerdo que esperan anunciar de manera oficial el viernes, el mismo día que firmarán el acuerdo, que involucra a diversos actores.

El albergue de invierno que se habilitó en 2025 para personas en situación de calle en el hotel Huentala

“Se han venido manteniendo reuniones con el gobierno provincial y con representantes de los municipios para, entre todos, fijar una una estrategia común, y ver qué cantidad de plazas pone a disposición cada municipio. Eso ha sido muy positivo, una buena articulación”, apuntó.

Específicamente en relación a la ciudad, explicó que a partir de la articulación con el sector privado, se ha llegado a un acuerdo con el grupo Huentala y con el Club Independiente Rivadavia para habilitar espacios allí. Se trata de los dos refugios que funcionaron el año pasado.

Destacó que además, se cuenta con el apoyo de la Fundación Grupo América, sindicatos, organizaciones sociales y la iglesia de diversos credos. “De verdad que hay un equipazo laburando. El viernes vamos a tener una reunión ya organizativa, firmar los convenios, cumplir con las formalidades”, detalló.

Incluso este lunes el funcionario mantuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Mendoza para articular la seguridad en estos dos albergues, que subrayó que quedarán operativos a partir del próximo lunes.

Más personas duermen en la calle en Mendoza

El intendente Ulpiano Suarez (UCR) aseguró recientemente que “de un invierno a otro se ha duplicado la cantidad de personas en situación de calle”. Según el municipio, el año pasado contaban unas 250 personas en situación de calle en Capital, la mayoría de departamentos aledaños. Ahora son el doble.

Desde la comuna reclamaron a la Nación que acompañe con medidas concretas el esfuerzo que realizan las gestiones provinciales y municipales frente a esta problemática.

El intendente comentó que “llega el invierno y lo primero que uno piensa es en qué hacer para que estas personas puedan tener un techo. Pero debo decir que tanto el equipo social de la Ciudad como la Pastoral y el resto de las organizaciones trabajamos todos los días en esto”.

hay-unas-350-personas-situacion-calle-el-gran-mendoza.webp Personas en situación de calle: aseguran que se han duplicado y la Ciudad de Mendoza habilitará dos refugios desde el lunes

Efectivamente, un relevamiento nacional de personas en situación de calle realizado en abril arrojó un total de 9.421 ciudadanos "sin techo" en casi todo el país. La provincia de Mendoza registró 421 personas puntualmente.

El censo fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano con datos aportados por los municipios del Gran Mendoza.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Santiago Suárez, confirmó a Los Andes que la provincia adhirió

Sin embargo, tal cual publicó Los Andes, la cifra informada oficialmente fue cuestionada por la Fundación Puente Vincular. Desde la organización aseguraron a Aconcagua Radio que en 2025 tenían contabilizadas 1.044 personas, por lo cual las 421 personas censadas actualmente, no se condicen con sus estimaciones.

Perfil de las personas en situación de calle

Santiago Suárez, jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y responsable de la Dirección de Desarrollo Comunitario señaló: “Eso permitió diferenciar a las personas según el departamento con el que se identificaron y también según su situación: quienes pernoctan en la calle, quienes están en la calle durante el día como método de supervivencia pero tienen dónde dormir, y también quienes están alojados en refugios, que en nuestro caso funcionan los 365 días del año”.

Dijo que Ciudad y Guaymallén, que son los lugares más poblados, son los departamentos que concentran la mayor cantidad de personas en situación de calle.

Y afirmó que “hoy tenemos registradas más de 400 personas. También reforzamos nuestras plazas y mantenemos los refugios abiertos todo el año”.

Además, Suárez aclaró que “según el censo, tomando como referencia el domicilio declarado, los departamentos con mayor cantidad de personas son Guaymallén y Las Heras. Sin embargo, durante el día suelen concentrarse en el microcentro, la zona de la terminal o debajo de algunos puentes, porque allí encuentran mejores condiciones de supervivencia”.

Cómo trabajarán los albergues para personas en situación de calle

Habrá que esperar al viernes para tener detalles más finos, ya que desde la comuna prefirieron no dar más datos hasta que se firme el convenio ya que puede haber cambios. De todas formas, el intendente capitalino detalló que el Liceo Militar aportará las camas, la municipalidad los colchones, la ropa de cama, abrigo y otras cosas. “Por la mañana habrá desayuno, y también hemos previsto que una vez que se retiren del albergue, van a tener una agenda semanal para ir a distintos espacios, donde va a haber capacitaciones, talleres, es decir, acompañamiento de profesionales, psicólogos. La verdad que se ha trabajado mucho silenciosamente.

Dijo que se van a ampliar las plazas en relación a los años previos y esperan tener para 80 personas.

Como parámetro para anticipar cómo será el servicio sirve lo que se hizo el año pasado. Uno de los refugios es el hotel Huentala que sumó un espacio a esta problemática el invierno de 2024 y reeditó la iniciativa en 2025, cuando abrió sus puertas en junio. En 2024 había sido en julio

Ubicado en calle San Juan 989 de Ciudad, funcionó como un espacio nocturno temporal, abierto todos los días de 20 a 11 de la mañana. Allí se ofrecía cena caliente, desayuno, asistencia social, laboral y de salud mental.

Durante 2024, el refugio había comenzado a funcionar a mediados de julio y se extendió hasta el 31 de agosto. En esa oportunidad, estuvo destinado a hombres de entre 50 y 65 años