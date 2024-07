Ulpiano Suárez: “Me siento parte del equipo de Cornejo”

Ulpiano Suárez arrancó el año planteando algunas diferencias con el Gobierno provincial que conduce Alfredo Cornejo. Pidió más efectivos policiales y la actualización del Fondo Compensador. Entrevistado por Los Andes, el intendente de la Ciudad de Mendoza no descarta la vía judicial pero apostará todas las fichas a una salida en base al diálogo, luego de que la Cámara de Diputados viera con agrado que se actualice este monto.

A poco de volver de España, siendo electo presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDU), apuesta proyectos de infraestructura urbana, inspirándose en gestiones de otras ciudades del mundo. Mira a los U$S 1.023 millones y quiere que se ejecuten obras de impacto metropolitano.

-Viene de Zaragoza ¿se trajo ideas de otras gestiones?

-Pudimos conocer otras experiencias de gestión, por ejemplo y puntualmente de Zaragoza y la importancia para ellos de la inversión en la generación de energías limpias. Es la comunidad autónoma que genera el doble de energía de la que consume y eso sin duda trae inversiones. Amazon y Microsoft van a invertir, en los próximos años, 25.000 millones de euros con generación de miles de puestos de trabajo. Entonces vemos la importancia de la inversión en proyectos de desarrollo estratégico.

-En un contexto económico complejo, ¿se pueden atraer inversiones a la Ciudad?

-Siempre digo que un intendente poco puede incidir en las variables macroeconómicas pero sí puede generar un buen clima de negocios para atraer a la inversión privada. En estos últimos meses están avanzando cerca de 15 proyectos de inversión privada para el desarrollo de vivienda locales, locales comerciales, hoteles, oficinas. Nos permiten vincularlo con el desarrollo de Estación Mendoza, una inversión privada de las más importantes que se recuerden la Ciudad luego de la construcción de la nueva ciudad post terremoto de 1861.

-¿Será esa la gran obra de su segundo mandato?

-Quiero terminar la gestión con dos proyectos estratégicos avanzados. Con Estación Mendoza queremos terminar con ese baldío que es una imagen del atraso y de no poder resolver las cuestiones. Esperamos que el Gobierno nacional avance con la subasta de una parte de los terrenos y después, que empiecen con el traslado de instalaciones y equipamientos ferroviarios para arrancar con ese gran proyecto que incluye parque, viviendas y un gran desarrollo urbano. El otro proyecto es el del Distrito Fundacional para el desarrollo de la Tercera y Cuarta Sección. Hemos lanzado el concurso de ideas abierto a profesionales de todo el país. Hay mucho interés del BID en financiar este proyecto.

Ulpiano Suarez espera llegar a un acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo por el Fondo Compensador.

-Con los fondos de Portezuelo también propone obras urbanas...

-Hemos planteado proyectos que tienen un impacto Metropolitano. Mucho se habla del repago y coincido con el Gobernador en que tiene que ir destinado a proyectos de desarrollo e inversión. Hay que entender también la dinámica de la Ciudad, que aporta el 18,6% al Producto Bruto. Hay intervenciones urbanas que son estratégicas para fomentar el turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios, como la calle 9 de Julio, una remodelación integral de calle Sarmiento entre Plaza Independencia y Belgrano. Hoy, ese sector de la ciudad es uno de los ejes gastronómicos más destacados de Argentina, es un atractivo para miles y miles de turistas. El repago es evidente con mayor facturación, con mayor cantidad de ingresos para la provincia a partir de Ingresos Brutos. También planteamos parques solares, proyectos para mejorar el riego en los espacios públicos, entre otras iniciativas. Los proyectos rondan los 65 millones de dólares.

-El aporte de la Ciudad al Producto Bruto local, ¿abre la puerta a discutir la coparticipación?

-Así como se ha planteado en el Pacto de Mayo esta necesidad de discutir un nuevo régimen de coparticipación federal, entiendo que esa es una agenda que también podemos encarar desde la provincia. Hay consenso con que el régimen actual no es bueno. Tenemos que pensar en un régimen que contemple distintas variables. Una, es devolver a cada gobierno local la contribución que hacen con la recaudación impositiva y reducir las brechas regionales. Vemos que los gobiernos locales nos involucramos con la seguridad, nos involucramos con el desarrollo económico, con la agenda ambiental. Por un lado está la mayor participación de la descentralización del gasto, en la que la Ciudad destina el 18% del presupuesto a seguridad y por el otro, una realidad que es la centralización en la recaudación. Hay tensiones que resolver, pero lo importante es que se abra el debate y uno de los mecanismos es poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Coparticipación Municipal. Se creó por ley en 1.996 y nunca ha funcionado.

-Esa comisión tiene otro tema que lo involucra, como es la actualización del Fondo Compensador por el que dijo que iría a la justicia...

-Se abrió una instancia de negociación y el Gobierno provincial entendió que este debate debería darse en la Comisión Bicameral, decisión que no comparto y con la que no coincido porque nunca se conformó ni tuvo intervención. Podemos decir que consensuamos los términos del proyecto de declaración que se aprobó en la Cámara de Diputados en la que ve con agrado que haya una actualización del Fondo Compensador. Lo que corresponde es que el Gobierno provincial nos convoque a una negociación, a un diálogo y yo apuesto a eso, que vamos a buscar entre ambos una salida consensuada a este reclamo de la Ciudad. Seguramente abriremos una instancia de trabajo con los equipos técnicos en un plazo razonable de 60 días. Espero que esto se concrete en un proyecto de ley que envíe el Ejecutivo para ser contemplado en el presupuesto 2025.

-¿Se tensionó la relación con Cornejo?

-Siempre dije que esto no era un reclamo de Ulpiano contra Cornejo, porque de hecho lo hice en la gestión de Rodolfo Suárez. Entiendo que son temas que hacen ruido y que hay muchos interesados en mostrar que tengo diferencias con el Gobernador, que no existen. La relación con Alfredo es muy buena, de diálogo semanal o quincenal sobre distintos temas. Vamos a buscar en el diálogo entre los dos, las pautas o el marco para que los equipos técnicos se pongan de acuerdo en esa actualización.

-¿Lo ignoró Cornejo?

-No. Debo ser claro: habíamos iniciado una instancia de negociación y no me pareció adecuado buscar una salida en una Comisión Bicameral porque habíamos abierto una instancia de diálogo. De esto se tiene que hacer cargo el Gobierno provincial y no perjudica a ningún intendente. Celebro el acompañamiento de la Cámara de Diputados de volver a poner este tema en una mesa de diálogo. Estoy esperanzado en que va a suceder.

.

-¿Y si no hay acuerdo?

-Soy optimista en que, en el diálogo con el Gobernador, vamos a encontrar una salida como también se encontró una salida con el coeficiente que fue recientemente modificado. Soy una persona que siempre apuesta al diálogo, a la búsqueda de consenso, pero obviamente tengo una gran responsabilidad frente a los vecinos de la Ciudad. Y si no hay un resultado positivo, no me van a dejar otra alternativa que seguir con este reclamo ante la Corte provincial.

-También hubo diferencias con la ministra Mercedes Rus por el tema de los efectivos policiales, ¿cómo impactó el cambio de estrategia?

-Quiero salir del debate de cuántos policías por cada 100.000 habitantes. Hay una articulación con el Gobierno provincial porque la Ciudad se viene involucrando desde hace casi 20 años con una agenda de prevención que incluye preventores, tableros de gestión, cámaras, el programa “Ojos en Alerta”. La seguridad hace que un lugar sea elegible para vivir, abrir un comercio, pasear. Se está trabajando mucho mejor de la mano de las nuevas autoridades policiales, tanto en la Distrital con el Comisario Oscar Agüero como en la Departamental con el Comisario Mario Riili. Se han asignado más efectivos de los nuevos que han egresado. Se viene una compra de móviles y algunos van a ser asignados a la Ciudad. Hay mucha presencia, se trabaja en forma articulada, hay operativos específicos y ha cambiado, obviamente.

-¿Qué opina del frente amplio que propone Luis Petri con La Libertad Avanza para el año que viene?

-Yo entiendo que no son momentos para hablar de alianzas electorales. Hoy las urgencias, las necesidades de Argentina son otras. En lo personal, como intendente, estoy abocado a la gestión que lleva mucho tiempo. Se podrá hablar el año próximo. Luis Petri es parte del Gobierno nacional que tiene muchos desafíos. Él tendrá sus argumentos, sus razones para plantear en este tiempo la necesidad de hablar de alianzas electorales. No es un tema de agenda para mí en este momento. El mensaje en las urnas fue en contra de la casta, ¿qué es la casta política? Son los políticos hablando de alianzas electorales y ganar elecciones.

-¿Qué relación tiene con Luis Petri?

-Es buena, de diálogo. Cuando dejó su función como diputado nacional, me visitó en un par de oportunidades. Hemos compartido charlas, tengo una buena relación. Es parte del Gobierno nacional, por eso entiendo que cada uno, en estos tiempos, tiene que cumplir su rol. Desde Mendoza acompañar para que al Gobierno nacional le vaya bien y un Gobierno nacional que tiene una gran responsabilidad que es ordenar la economía.

-Su nombre y el de Petri suenan para el 2027, ¿qué dice al respecto?

-Primero, que eso es muy atractivo para los periodistas (risas), pero yo he buscado bajarle el perfil. Estoy 100% metido en la gestión, tengo un diálogo permanente con Alfredo, también con Rodolfo. No van a encontrar una declaración mía hablando de candidaturas ni alianzas del 2025 y mucho menos hablando de candidaturas al 2027. Llegado el momento se hablará.

-Se la jugó por Rodríguez Larreta en la presidencial, se ha mostrado junto a Martín Lousteau, presidente de la UCR y opositor a Milei, ¿siente que algunos radicales lo miran con desconfianza?

-Me siento parte del equipo de Cornejo. No corresponde hablar de la relación personal que tenemos, pero nos conocemos de mucho antes de que él fuera intendente de Godoy Cruz. Fui parte de su equipo de gestión, siento que somos parte del mismo equipo, con Rodolfo Suárez, con los intendentes. Yo entendía que el mejor candidato era Horacio Rodríguez Larreta. El hecho de haber apoyado un candidato distinto en la PASO, de ninguna manera me saca del equipo. En cuanto a hablar del posicionamiento dentro del radicalismo, estoy alineado con mi Gobernador, independientemente de que tengo una muy buena relación con Martín Lousteau. En la campaña electoral, por su candidatura a Jefe de Gobierno, tuvimos varias reuniones.

-¿Se siente cercano al demarchista Estaban Allasino?

-Nos divertimos con las interpretaciones que se hacen de las fotos. La verdad es que tengo muy buena relación con los intendentes. Tenía muy buena relación con Sebastián Bragagnolo y la tengo con Esteban. No hay que hacer ninguna especulación electoral.

-¿Hay que desdoblarlas elecciones legislativas el año próximo?

-Mendoza tiene un tiene un desdoblamiento establecido por ley. Pero, insisto, si no hablamos de alianzas porque entendemos que es imprudente cuando las prioridades de la gente son otras, estar hablando de fecha de elecciones, es caer en el mismo error.