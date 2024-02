Griselda Petri: “Lo que está haciendo Milei es extraordinario”

Griselda Petri es contador y la vicepresidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza, también preside la Fundación Mendocinos por el Futuro y coordina los equipos técnicos. Estuvo en Agenda Los Andes, fue la primera vez que la entrevistó un medio y pudimos saber cómo piensa y qué objetivos tiene.

-¿Cómo surgió tu interés en la política, desde cuándo y cómo llegas a la vicepresidencia de la UCR de Mendoza?

-Vengo de una familia con trayectoria política. Mi papá desde 1985, al poco tiempo de recuperada la democracia, comenzó a militar en el radicalismo y nos llevaba con él. Siempre cuento una anécdota graciosa: yo no sé si es porque nosotros somos cuatro hermanos y muy seguiditos, que mi mamá le decía el sábado ´llevatelos’, creo que para que ella pudiera descansar o hacer otras cosas; entonces mi papá salía a militar y nos llevaba a entregar boletas, a visitar vecinos y a tocar timbre casa por casa. El tema de la política es algo que se ha vivido siempre en mi casa, no es algo nuevo. Sí es nuevo para mí, mi participación en política. Esto sí, es algo que surgió hace 2 años, yo siempre me he dedicado, y de hecho lo sigo haciendo, a la actividad privada. Me gusta mucho mi profesión y tengo una farmacia junto con una socia, siempre me he dedicado de lleno a eso y a ser profesora universitaria que es una de mis mayores pasiones y que por ahora he tenido que interrumpir. Pero hacen dos años, cuando Luis se embarcó en todo este proyecto político me dijo: ´Griselda, dame una mano, acompañame porque te necesito’. Lógicamente puedo hacerlo desde una labor técnica, como contadora, así que me empecé a meter de a poquito y parece que lo que se lleva en el ADN tarde o temprano sale, porque bueno uno se va metiendo y no sabe dónde vas a llegar.

-Más allá de lo que te hizo vivir tu papá y el pedido de Luis, vos ya venías sintiendo la necesidad de participar, de hacer algo más que ser una simple ciudadana que tiene un buen acercamiento con la política por referencia familiar, pero concretamente no hacías nada en política.

-A mí me gusta estar desde el lado del acompañamiento, desde el lado de poder ayudar, poder dar una mano, pero no desempeñarme en ningún cargo. Creo que la posición que estoy ahora como vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, que es un cargo ad honorem y me encanta, mi bisabuelo fue uno de los primeros concejales de la familia porque después hubo otros y fue concejal ad honorem y eso solo lo rescato mucho. Hoy por hoy mi postura es estar desde el lado del acompañamiento.

Griselda Petri, vicepresidente de la UCR de Mendoza.

-El radicalismo viene de un proceso en el que acompañó al kirchnerismo, a Macri y ahora le cuidó los votos a Milei y está Luis de ministro. ¿Todo esto desdibuja un poco al radicalismo?

-Creo que no porque desde el 2015, fundamentalmente acá en Mendoza, quedó claro que se armó una coalición, el frente Cambia Mendoza como única fuerza. Se está demostrando que se necesita una conjunción de partidos para gobernar. La gente ya no es solamente peronista o radical, aparecen otras fuerzas políticas. Hoy también se vota personalidad, resultados, se vota un candidato que sea creíble y que permita generar o volver a tener esperanza.

-Es verdad lo que decís, hay más coaliciones electorales pero después en la práctica les cuesta llevar adelante la gestión el gobierno. Le pasó a Macri, le pasó a Fernández a De la Rúa. No sé si ustedes lo tienen claro o si es muy pronto.

-Y es muy pronto. Lo que está haciendo el presidente Milei es extraordinario. Si nos ponemos a analizar vemos que la oposición le está exigiendo más a Milei en estos 58 días que al peronismo en 79 años. Entonces yo creo que tenemos que ser cautos, la misión y las transformaciones que está queriendo llevar a cabo son sinceramente extraordinarias, porque más allá de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los argentinos, que originariamente apareció con 600 artículos es una barbaridad, es una barbaridad por la cantidad de reformas que plantea. El año pasado era hasta difícil pensar que se pudiera tratar la ley de alquileres en el Gobierno de Alberto Fernández, una ley, y aquí estamos hablando de un paquete de medidas de 338 artículos que modifican una vasta cantidad de medidas, entonces es algo realmente extraordinario para mí.

-¿Qué opinión te merece lo que sucedió con la Ley Bases?

-Creo que lo que vimos el martes pasado en la sesión de la Cámara de Diputados, fue por el accionar de algunos políticos, un acto de mezquindad absoluta con la patria en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando los argentinos. Y digo esto porque si analizamos el recorrido por los resultados de las votaciones de las leyes de emergencia que se han dictado a lo largo de la historia, podemos ver la gran cantidad de leyes en este sentido. Hemos vivido de emergencia en emergencia desde 1989 hasta 2019. Recordemos que apenas asumió Alberto Fernández la presidencia, se sancionó la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva donde se declaró la emergencia pública “en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. Fue el 21 de diciembre del 2019 y contó con 35 votos afirmativos de los actuales diputados de Unión por la Patria. La historia habla por sí sola.

Esto muestra, por parte de los diputados que no acompañaron el proyecto, una falta total de compromiso con la crisis económica que enfrenta el país, producto de 20 años de la dinastía Kirchnerista, una dinastía fundada en el poder, la ambición y la corrupción.

-De las 388 medidas de la ley, ¿cuáles te parecen las más importantes?

-Hay muchas que me enorgullecen como mendocina porque ya se han llevado a la práctica acá en Mendoza. Recordemos que Mendoza es valorada a nivel nacional por la calidad institucional. Una de las medidas es el tema de los piquetes, el tema del bloqueo de las calles, el tema de las sanciones para aquellos que cortan la calle, que obstruyen el tránsito y no permiten que la gente pueda ejercer un derecho tan básico como el de circular libremente o el derecho a trabajar. Eso penándolo, creo que son 3 años de prisión para quienes obstruyan el tránsito, el hecho de penalizar aquellas asociaciones que generen disturbios, que provoquen desmanes y rompan el espacio público que es de todos, son grandes avances que nos van a hacer un poco más civilizados. Por otro lado, a mí me encanta el tema de la educación. En materia de educación, el hecho de que a los chicos cuando terminen la secundaria se les tome un examen global, me parece muy interesante, está muy bueno. En el caso de los estudios de grado, me parece que es importante la gratuidad de las universidades tanto para argentinos como para extranjeros con residencia permanente, no así para extranjeros que vienen a estudiar y después se van, se llevan el título universitario y ese título universitario lo hemos pagado todos con el fruto de nuestros impuestos y de nuestro trabajo. Creo que hay cosas muy positivas para destacar en la Ley.

Griselda Petri, vicepresidente de la UCR de Mendoza.

-Algo que no te guste o que podría haber sido hecho de otra manera.

-Lo que me generaba más ruido se sacó que eran los aranceles al vino porque somos una provincia netamente vitivinícola y que ha sido muy castigada, gracias a Dios pudieron eliminarlos.

-¿Cómo crees que va a seguir el Gobierno de Milei? Tiene un montón de desafíos por delante.

-Soy optimista porque estoy analizando los últimos indicadores y me da esperanza ver que en enero es muy probable que se llegue al superávit mensual. Comparado con lo que venía sucediendo, decís bueno; estamos haciendo las cosas bien. También cuando ves que tenés 6.500 millones de dólares que has podido comprar de reserva en dólares y que el presidente te dice ‘Mire, este año no se va a poder dolarizar, pero la dolarización está cerca porque nosotros tenemos una base monetaria de 7.500 millones de dólares y estamos comprando reservas desde el 13 de diciembre y llevamos 6.500 millones de dólares. Hay que regularizar el tema del los pasivos, hay que sanear el Banco Central, eso va a llevar un tiempo. Vas viendo todas las medidas de control, de austeridad, de auditoría que se están llevando a cabo y eso me hace ser optimista.

-¿Cómo ves el gobierno provincial?

-Lo veo que en este momento está acompañando al gobierno nacional. Está en sintonía, como te decía, hay muchas cosas que si fuéramos gobierno las haríamos, como las medidas que están llevando a cabo de esta reforma del Estado de Milei y otras que ya se han hecho. Pensemos el tema de la baja de impuestos, en Mendoza se comenzó con el tema del impuesto de sellos para algunos tipos de contratos, entonces creo que hay una total sincronía en ese sentido y acompañamiento, por el momento hay acompañamiento.

-Entonces a vos no te interesa ningún cargo.

-No en absoluto.

-¿Te han ofrecido?

-Me han ofrecido, por supuesto, pero no, quiero seguirme dedicando a la actividad privada. Ahora estoy como presidenta de la Fundación Mendocinos por el Futuro, así que quiero enfocarme de lleno a la actividad de la Fundación y a mi cargo como vicepresidenta de la UCR, con eso ya es suficiente.