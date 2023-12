Mercedes Rus: “Los intendentes tienen que dejar de mirar para otro lado con la seguridad”

Mercedes Rus dice que se convirtió en la primera ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza no por ser mujer, sino porque, esta vez, no primó el prejuicio de que una mujer no puede manejar a la Policía.

Rus llegó al cargo desde una banca de la Legislatura y tiene una extensa formación académica. Su primera entrevista con Los Andes incluye un fuerte mensaje dirigido a los intendentes del Gran Mendoza: les reclamó que se involucren en serio con la seguridad y que dejen de “mirar para otro lado”.

-¿Cree que la situación económica y social, y el incremento de la pobreza, pueden repercutir en más delitos en la provincia?

-Esa es una pregunta de siempre. No me gusta criminalizar la pobreza porque si no damos un mensaje erróneo, en el sentido de que existiría un cierto derecho porque alguien se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica a cometer un delito contra el otro. Creo que en eso hay que rescatar que hay un montón de gente que la lucha día a día, que está en situación de vulnerabilidad, y sin embargo sale a tratar de ganar, lícitamente, su recurso.

Sí creo que en general el desorden económico tiene una implicancia en materia de seguridad. Por ejemplo, con las ruedas, una política errática en materia de importaciones y exportaciones, con trabas, trajo aparejado un fortalecimiento del mercado ilegal en ese rubro. Hay una incidencia de malas gestiones a nivel nacional en la seguridad, pero no sólo vinculado a la vulnerabilidad económica. El acceso a la moneda ilegal también. Se empiezan a formar cuevas y estas cuevas también empiezan a generar sus ilícitos, que también generan conflictos intrapersonales. El desorden en general es malo para la situación de seguridad.

¿Las crisis, en general, producen más delito?

-Claro. Por ejemplo si tenemos que cerrar un club social. Eso tiene impacto en un núcleo de contención. Además, una sociedad que está pasándola mal, también es una sociedad más conflictiva. Es una sociedad que de alguna forma empieza a ser más violenta.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Con qué áreas del gobierno va a estar más vinculada como ministra de Seguridad?

-Hemos estado muy en vinculación ya con el Ministerio de Educación, primero en las reuniones de abordaje del tema violencia de género. También estuvimos en contacto con el tema de abordaje de la manifestación (ndR: las medidas de control de los piquetes), porque solicitamos la presencia de un representante del Ministerio de Educación a los efectos de velar por el interés superior del niño en el marco de que ellos tienen desarrollo de infancias. También tuve una vinculación en oportunidad de reunirme con el Servicio Penitenciario, a los efectos de fortalecer los planes educativos que hay desde DGE en el servicio. Son múltiples y además, como siempre decimos, mientras más educación y más cultura, bajan los riesgos de inseguridad.

-¿Hay algún pedido suyo para el área educativa, ya que existe la presunción de que el chico que no está en la escuela puede delinquir?

-O de que sea usado para delinquir. Yo sí les he pedido mucho. En esta oportunidad son tres temas que hemos tenido en estas dos semanas. En materia de las infancias, en todo lo que tiene que ver con la violencia, porque se multiplica ese tema. Además, transpolado a las adolescencias, donde se están teniendo noviazgos violentos. Si se trabaja bien desde las primeras infancias con paradigmas de respeto se pueden dar algunos pasos.

En el servicio penitenciario también es fundamental fortalecer, sobre todo cuando hablamos de penas cortas, porque hay gente que vuelve rápidamente a la sociedad y qué mejor oportunidad que esa reinserción social se haga con una persona que pudo terminar sus estudios, porque va a tener más posibilidades de no volver a ese núcleo de ilicitud, donde está y donde generalmente se vuelve, lamentablemente.

-¿La doble escolaridad aporta?

-Eso lo digo como un actora que que ha visto a partir del trabajo que se venía haciendo en DGE, lo importante que es como factor de contención. Todo lo que tenga que ver con una contención social, indirectamente ayuda en materia de seguridad, y no solo la doble escolaridad.

Lo que se fortaleció mucho en este último tiempo y se aumentó son los apoyos en trayectorias débiles. Ahí uno se focaliza en el chico. Ya que un sistema público individualice un chico es muchísimo. Y sí después se le aplica a ese chico una política pública puntual es un montón. El fruto puede ser que ese chico no termine desviado o que termine con una motivación para seguir sus estudios, porque lo único que acá te permite el ascenso social es la educación. Además, los maestros somos los que nos enteramos antes que todos.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Cómo toma esto de ser la primera ministra de Seguridad de la provincia? ¿Cree que se quiso dar un gesto?

-Acá lo que faltó fue un prejuicio o un sesgo en esa elección. Se pudo hacer la elección sin pensar si las líneas jerárquicas de la Policía van a respetar o no a alguien de uno u otro sexo. Se pudo hacer una elección despejada de esos prejuicios, que son los que abundan culturalmente.

Tiene un significante propositivo que se elija una mujer en un estado de situación en la que no estamos tan deconstruidos. Nunca se eligió una mujer y seguramente sí había habido muchas mujeres capaces. No es que soy una iluminada, tuve la oportunidad. Porque a las mujeres, por una cuestión de género, siempre las mandaban a las áreas de salud y desarrollo social.

-¿La Policía cómo está en cuestiones de género?

-Está bien. Calipo (Marcelo, el director de la Policía) estuvo en la reunión que hicimos del comité de crisis. Ya vienen trabajando la temática, pero yo los estoy involucrando desde otro lugar, por ejemplo, no sé si se había hecho una reunión con tantos actores en el ministerio, específicamente para tratar el tema género.

Estuvo bueno tener sentado al jefe de todos los policías escuchando la problemática que le contaba la directora de género respecto de un pueblito en donde la mujer va a la oficina fiscal y que también lo escuchara la fiscal especialista en género, y que también lo hiciera la coordinadora y la persona que trabaja con el programa de varones.

Es una buena señal que estuvieran predispuestos y que estén trabajando en muchísimas consignas en lo que tiene que ver con mujeres y con violencia de género.

-¿Y usted por qué arrancó en la gestión con el tema de la violencia de género?

-No es que yo arranqué, por ahí lo cierto es que apenas yo llegué, se vio una situación de tres femicidios al hilo. Fueron un impacto los tres femicidios en una semana.

No es de impacto el número de femicidios, porque en la comparativa anual estamos mejor este año que el año pasado. Y no es un tema solamente de inseguridad, es un tema sociocultural, pero nos quedamos siempre con una cancha inclinada si no conversamos y entramos en una relación dialógica con esos actores que están involucrados. Dijimos entonces que había que empezar a hacer reuniones para ver dónde podemos ajustar, porque no tenemos todo el control nosotros. No es cuestión de sacar policías a la calle, no se previene así, es complejo y se previene con educación.

-¿Las mujeres quieren ser policías en Mendoza?

-De un tiempo a esta parte, un montón. Siempre digo que los chicos van a tener que pedir cupo, porque se han llenado los cursos de policías. Están mitad y mitad. Ya hemos tenido además en Mendoza la primer comisario y esos son buenos antecedentes. De hecho, en Córdoba, la jefa distrital de toda la policía es una mujer.

DELITOS VIRTUALES Y UNA CRÍTICA A LOS BANCOS

-Entiendo que en su gestión habrá un hincapié muy fuerte en la Justicia.

-Entendemos que la Justicia es corresponsable de los temas de seguridad como dogma. Pero no solo en lo que tiene que ver con el derecho penal o contravencional, que pareciera ser con el núcleo que más se toca desde el punto de vista de seguridad, sino que la Justicia es ordenadora de la paz social, de la convivencia social, y eso tiene un beneficio en materia de seguridad. Y eso es en todos los fueros.

Eso da un orden: que alguien pueda resolver sus problemas con el otro de manera reglada y legal. Después hay muchísimas cosas que resolver en lo más chico. Muy vinculado a la seguridad está toda la actuación del Ministerio Público Fiscal, porque nosotros apoyamos directamente las investigaciones, con lo cual hay una conexión directa ahí.

-¿La subsecretaría de Justicia no se enfocaba en la seguridad cuando estaba en otra cartera?

-No es que estando en la cartera de Gobierno no funcionara, sino que creo que suma mucho más que esté dentro del Ministerio de Seguridad. De hecho, lo vemos, porque en las reuniones que podrían ser netamente de seguridad incorporamos justicia y desentrañamos un montón de cosas que podemos resolver. Va a estar más aceitada esa interoperatividad. Sin que pierda la centralidad la seguridad, porque antes era Justicia y Seguridad y ahora es Seguridad y Justicia.

-Había una solución para los delitos violentos, que fue la prisión preventiva y la reiterancia, pero no sé si tienen una solución para el delito callejero ¿Hay una misión ahí?

-Hay una prioridad. Entendemos que se ha mejorado mucho lo que tiene que ver con niveles de delitos violentos, que es algo que no hay que desatender, pero tenemos prioridades y una tiene que ver con estos robos, hurtos, que flagelan el día a día. Es lo que entendemos que puede fortalecerse si las cosas de repente están más caras. Y es un desafío grande, porque esos delitos son complejos.

-¿Cuál es el proyecto para enfrentarlos?

-Hay un aspecto normativo. Vamos a mandar una reforma en la ley 8124, que habla de todo el mercado ilegal de bienes. Pero también tenemos que trabajar en paralelo con otros aspectos, hay que involucrarse con el mercado ilegal que sucede en las redes, hay que hacer inteligencia, hay que aportar profesionales tecnológicos. Esto es un desafío.

Hay muchas estafas vinculadas con estas problemáticas. Se tienen denuncias en el Ministerio Público Fiscal y pocas condenas, porque hay anonimato, no hay forma de cazar al autor o al victimario. Es muy difícil. Cuando la inteligencia es a través de las redes, es más difícil y se requiere personal más calificado para hacer esas búsquedas. Es un desafío complejo en un marco de recursos económicos limitados.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Hay un proyecto en la Legislatura para incorporar profesionales informáticos con rango de policía.

-Hay varios proyectos. Sí, entendemos que eso puede ayudar a motivar, pero tenemos que tener también la asignación presupuestaria para los cargos. Estamos trabajando junto con los fiscales de delitos económicos sobre la base de algunas experiencias que ellos han tenido.

-¿Y avanzar sobre el que compra artículos robados?

-Ya tenemos la norma. El delito de encubrimiento en el Código Penal y una contravención en el Código de Faltas, vinculado con el que compra de origen sospechoso. La verdad es que podemos fortalecer ahí la investigación para poder dar con los autores de estos ilícitos, pero bueno, hay que desbaratar el mercado ilegal, porque ahí se genera la oferta barata y disponible.

Ya estamos trabajando con los fiscales de delitos económicos porque yo venía investigando esos temas. Había hecho una propuesta normativa vinculada a la ley de venta de bienes y estaba buscando información de cómo se movía el delito. Cuántas denuncias tenían y cuánto recupero de dinero tenían. Ahí también hay que trabajar algunos convenios a nivel de las cámaras de comercio electrónico. La idea es profundizar el convenio para que las cámaras nos puedan brindar mejor información de la trazabilidad de las “cuentas mulas” (ndR: el salto de una cuenta bancaria o de billetera virtual a otras del dinero de una estafa). Esa información final es fundamental y hoy no se está recibiendo.

Siempre están los reparos de la información. Yo trabajé con el tema bancos desde la Legislatura porque en las estafas ellos se escudan. Primero le pedían al cliente la denuncia de la estafa y luego hacían un procedimiento interno de evaluación. Pero según la ley de Defensa del Consumidor, ellos son la parte fuerte y el cliente es la parte débil. Tienen que responder directamente y al minuto, salvo que vean un patrón de ilicitud muy claro.

Ahí había una primera cuestión que no estaba funcionando. O pedían esperar el oficio del fiscal y que el fiscal les dijera que tenían que devolver la plata ¡No! Tienen una denuncia y tienen una presunción de una ilicititud, no tienen ningún elemento para decir que hay mala fe y se aplica la Ley del Consumidor.

Y otra tiene que ver con que estas entidades han relajado, han sistematizado y han digitalizado todos sus servicios. Eso está bien, pero en materia de seguridad informática, eso tiene que ir unido a una profundización de la seguridad y de las infraestructuras informáticas. Ofrecen los bancos que en pantuflas se pueda hacer una transferencia un millón de dólares. Fantástico. Pero eso requiere que el banco o la entidad no tenga un server como el que tiene alguien en su casa. Tampoco fortalecieron sus estrategias de prevención de estos casos e hicieron comunicación tarde.

Ellos también tienen que generar las alertas, porque no estamos en un mundo ideal, estamos en un mundo donde las estafas virtuales subieron un cuarenta por ciento.

AL HUESO CON LOS INTENDENTES

-¿Cree que tiene que haber más policías para mejorar la seguridad?

-No. Yo creo que la Policía que está tiene que estar más en la calle. Tuvimos una reunión con la plana mayor, con todos los jefes, y el mensaje fue ese, que hay que estar, hay que tener presencialidad, o sea, las jefes no tienen que estar en la oficina, tienen que salir junto con sus líneas.

Ahora, después el sistema de seguridad, ha mudado. Es un sistema dinámico, es un sistema integral. El policía no está en la comisaría. Las comisarías y los destacamentos generan un lugar de oficina y los policías no están para estar en las oficinas. La integralidad la da que tenemos un sistema de video vigilancia que aporta.

Además, están los preventores. La municipalidad tiene que dejar de mirar a otro lado en materia de seguridad, porque mucho hablan de involucrarse y poco hacen en ese involucramiento. Ha hecho mucho Ciudad de Mendoza y la verdad que lo ha bien, pero necesitamos que todos los municipios del Gran Mendoza se involucren, porque la municipalidad tiene que reforzar esa seguridad local. Es ese primer anillo de contención.

La presencia de un preventor en una plaza da orden. Eso lo pueden hacer muy fácil los municipios, no requieren grandes cuestiones, sí que haya un preventor capacitado. Nosotros hemos dado capacitaciones desde el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Yo creo que esa pata falta.

-¿Qué es lo que falta específicamente?

-No tienen preventores los municipios porque es más fácil decir que ese tema es de la Provincia. Hacen un costo-beneficio y dicen: “¿para qué me voy a meter con preventores? Voy a asumir una función más. Mejor no tener preventores para no garantizar”. Lo único que tienen algunos municipios es preventores que actúan en lo vial, porque en la última reforma se descentralizó. Pero es mucho más que eso lo que podrían hacer y sobre todo en un contexto en el que son ellos los que conocen más la localidad. Podrían dar una buena ayuda a las distritales en momentos complejos para la sociedad. Ellos exigen, pero miran para otro lado.

-¿Así se comportan los intendentes?

-Muchos sí. Yo incluso presenté una norma de este tema y estuve consultando quiénes tenían preventores y qué hacían. La generalidad es que, salvo Ciudad, que tiene programas específicos y un centro de monitoreo propio, el resto mira para otro lado. Y hay ciudades grandes. Godoy Cruz es grande, Maipú es muy grande. Las Heras también.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Usted cree que van a querer gastar en preventores los intendentes?

-Yo creo que es coherente con un discurso de involucramiento en la seguridad el disponer recursos para eso también. Yo valoro el recurso que ellos ponen en un club social, porque es ordenador de las infancias. También valoro que tengan ordenada la arquitectura urbanística, porque son muy importantes para la seguridad que las luces den buena iluminación, que los árboles estén podados y que los baldíos estén cerrados. Pero bueno, falta la otra pata.

-¿Cornejo va a estar muy encima de la seguridad?

-Sí está muy encima, es lógico. Tiene una centralidad para él este tema de cara también a lo que la sociedad exige.

-Sobre las pistolas Taser, ¿se puede ampliar su uso?

-Hay casi 20. Están desde hace bastante en Mendoza y se han usado unas 40 veces, porque hay un protocolo que establece que se usan ante secuestros extorsivos, toma de rehenes o intentos de suicidio. En esas veces ha sido satisfactorio su uso. Ahora hay una licitación en curso para el año que viene de unas 120 más, porque entendemos que están buenas. Las nuevas vienen con cámara. Eso le da mucha transparencia el procedimiento si había alguna duda. Yo no tengo dudas porque además la utilizan los grupos especiales en situaciones especiales.

-No la va a tener un policía de calle….

-Por ahora no. En un futuro, si esto evoluciona y si se hace una adecuada capacitación, se podría eventualmente. Hoy no está estandarizado así tampoco a nivel de normativa general.

-¿La situación económica puede afectar la adquisición de equipamiento para la Policía?

-Hay que recordar el estado situación en la que estaba el ministerio. Licitaciones de autos desiertas y complicaciones para girar pagos en dólares de los últimos chalecos que se compraron. Había dificultades muy importantes. Con la alta inflación las concesionarias no querían arriesgarse a contratar con el Estado sin poder pactar un buen índice de ajuste o sin poder fijar el precio en dólares.

Pese a eso, tiene infraestructura instalada muy buena que se ha robustecido enormemente. Queremos seguir con eso, con los registros biométricos por ejemplo, porque se hacen entre 7.000 y 8.000 constataciones por día y sale un 10 por ciento con medidas. Queremos fortalecerlo, por supuesto que el contexto sabemos que no va a ser fácil y que vamos a tener que ser mucho más ajustados en los pedidos y en las cuestiones.

-¿El DNU de Milei ayuda para facilitar esas adquisiciones?

-Se legalizan la obligaciones de dar y cumplir en dólares. Eso puede eventualmente ayudar con las compras. Pero también ayuda a que el dólar esté en un precio razonable, si está disparado no va a ayudar.

-El ministro de Hacienda dice que todos los titulares de las carteras tienen que estar preparados para el ajuste ¿Cómo sería eso en su caso?

-Más allá de la macro, siempre hay una directiva de mucha austeridad en los gobiernos de Alfredo. Por supuesto que yo estaría más cómoda con una estructura más grande, pero hay que poner los recursos en donde hacen a la producción de seguridad en mi caso. La producción de seguridad involucra a todos: la disuasión y la prevención. Involucra también a la Justicia y la conclusión de esos procesos.