Ulpiano Suárez: “La Ciudad necesita 700 policías y hoy no los tenemos”

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, cuenta sus planes de gestión atravesados con fuerza por la situación económica del país. En tal sentido anunció en esta entrevista con Los Andes que reemplazará la entrega de bolsones de comida por un sistema de tarjetas para que los más desprotegidos realicen la compra de los productos que requieran.

Pide mayor articulación con la Provincia no solo para estas situaciones, sino también en Seguridad y promete ponerse firme con viejos reclamos de la Capital como el Fondo Compensador. Además no esconde sus intenciones de ser candidato en 2027.

- ¿Cómo será su primer año de gestión en medio de esta crisis económica?

Advierto que este comienzo de segundo mandato será muy parecido a la gestión durante la pandemia, debido a que hemos registrado una baja en la recaudación en el último bimestre del 2023 y creo que esta situación se va a sostener por lo menos, más allá del primer semestre del año. También se van a haber afectados los ingresos al municipio por coparticipación por el impacto que ha generado la eliminación de ganancias, si este Gobierno no lo sustituye.

Estamos en una situación muy parecida al 2020, de crisis económica y social. También con impacto en la seguridad en general y en la Ciudad en particular. Así que la prioridad este año será seguir prestando los servicios de calidad que están a cargo del municipio, para abarcar no solo a los 120 mil vecinos contribuyentes, sino a una población pendular de más de 400 mil personas. Y garantizar los salarios de los trabajadores municipales.

- ¿Cuáles son los ejes que buscará desarrollar en este segundo período, más allá de los condicionamientos económicos?

En la medida que se dé una mejora en la situación macroeconómica del país que tanto anhelamos, buscaremos avanzar con proyectos estratégicos que hemos planteado para estos cuatro años. Uno de esos es la refundación del “Distrito Fundacional”, que toma parte de la Cuarta Sección y de la Tercera, dónde estaba emplazada originalmente la Ciudad y fue devastada por el terremoto de 1861. Queremos poner en valor todo ese sector Este de la Capital. También vamos a trabajar en una adecuación de las normativas de uso y el Código de Edificación para que la Ciudad se pueda densificar con desarrollo inmobiliario y comercial, dónde hay menor densidad poblacional.

También contemplamos Estación Mendoza. Si bien hay un proyecto aprobado por la gestión como intendente de Rodolfo Suárez, durante el gobierno de Alberto Fernández no tuvimos ninguna respuesta positiva. Ya hemos empezado las gestiones con el titular actual de la ABBE, expresándole mi interés en darle continuidad a ese proyecto. Por una parte requiere avanzar con la subasta de 4 hectáreas de ese predio para poder urbanizarlo y también un traslado del taller de locomotoras a la zona de Palmira. Ese será un proyecto estratégico que nos va a permitir avanzar con desarrollo habitacional, comercial e incorporar espacios verdes. Y cumplir con el anhelo de la conexión de la calle Godoy Cruz con Sáenz Peña para conectar Ciudad con la Sexta Sección.

Por otro lado quiero continuar con el proyecto diseñado para el ex Aeroparque. Son terrenos del Gobierno provincial y en caso de que no haya interés por parte de la Provincia, voy a pedir que se transfieran a la Ciudad para poder avanzar nosotros con Ciudad Futura, que plantea creación de espacios públicos y desarrollo habitacional.

- ¿A corto plazo le va a plantear esto a la Provincia?

Será este año. En el terreno provincial del autódromo sucede algo similar, estamos haciendo estudios de prefactibilidad para poder desarrollar un parque solar, que nos permitiría cerrar el desarrollo del oeste de la Ciudad con un proyecto de transición energética.

- ¿Hay obras que dependen de la Nación y corren riesgo de no realizarse?

No tenemos obras en ejecución de la Ciudad que vayan a ser suspendidas. Si entendemos que todo el trabajo que está haciendo Aysam en renovación de colectores, por ejemplo en calle San Juan, entendemos que hay financiamiento del Enhosa pero no está paralizado.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA

- ¿Están previendo algún refuerzo para ayuda alimentaria o articulando estrategias con la Provincia para los más necesitados?

Ya hemos mantenido algunas reuniones entre Provincia y municipio para analizar esta situación, porque entendemos que habrá mayor demanda de sectores desprotegidos y golpeados por la crisis. Es importante tener una coordinación presupuestaria, para saber hasta dónde puede llegar la Provincia y donde tiene que reforzar el municipio. Hemos planteado ese trabajo articulado y también ante la situación de calle que se ha incrementado en la Ciudad, que lo vemos con más frecuencia en plazas y bancos, le hemos dicho que lo abordemos con una visión metropolitana.

Siempre los recursos son escasos y ya vemos que es creciente la ayuda social. En poco tiempo vamos a avanzar con un sistema de una tarjeta, que reemplace la entrega de alimentos no perecederos. Con un registro correspondiente para que esa persona pueda comprar en un comercio de barrio, si tiene los mejores precios y si no en otro lugar, los recursos que necesite.

- Es como una Tarjeta Alimentar del municipio…

Algo así. El objetivo es dejar de entregar recursos tangibles y transferir a las familias oportunamente evaluadas un monto mensual por un tiempo determinado, que sería de $15 mil pesos, lo que representa hoy un bolsón de mercadería.

En principio será para unas 250 familias que estén fuera de otros programas de provincia o Nación. Es similar al programa de Ciudadanía Porteña, que funciona hace más de 10 años. Con este mecanismo buscamos salir de los productos secos del bolsón, para que las familias puedan elegir lácteos, quesos o carne. Seríamos el primer municipio que trasladaría la asistencia a un formato más amigable por la emergencia social.

A esto hay que sumarle que por segundo año consecutivo vamos a otorgar el Programa de Fortalecimiento Escolar, que consta en una entrega económica por única vez de $15.000 para 500 chicos que estudian en primaria o secundaria. Con un tope por dos, cada familia. Los beneficiarios serán evaluados por los equipos sociales.

El presupuesto que habíamos destinado para Ayuda Social Directa es de $100 millones, entre las dos cosas, pero está atado a la recaudación propia y la coparticipación.

RECLAMOS A PROVINCIA

- La coparticipación es un reclamo que sostiene desde hace tiempo y ahora con la nueva distribución ha tomado relevancia, ¿qué análisis hace?

El tema coparticipación lo planteé desde el principio de la gestión como intendente, pero en un momento de pandemia y de vacas flacas, no era adecuado discutirlo. Yo creo que es necesario rediscutir el régimen porque data de la década del 90 y en todo este tiempo han cambiado muchas cosas. Muchos municipios nos involucramos en tareas que antes eran de competencia provincial y el régimen sigue siendo el mismo, en cuanto a porcentajes de distribución primaria.

Veo que varios municipios nos involucramos con la agenda del desarrollo económico, la inclusión social, la capacitación, la seguridad, medio ambiente y salud con centros de atención primaria. Un montón de competencias provinciales en las que hemos asumido responsabilidades. Entonces hay que discutir los criterios de distribución primaria, que sean más cualitativos. También la secundaria porque no se contempla la situación de la Capital, dónde brindamos servicios a más de 400 mil personas entre vecinos y población pendular.

¿A esto se le suma el Fondo Compensador?

Ya he reclamado y está en trámite la actualización del Fondo Compensador, porque cuando se modifica la coparticipación en los 90, esto perjudicó los ingresos de la Ciudad y también de La Paz. Se creó un fondo que para que cumpla la función compensatoria tiene que ser actualizada. Desde el año 2010, cuando la pidió Fayad, fue la última. Yo he solicitado a la Provincia que la actualización sea proporcional al total de la masa coparticipable y si no hay una respuesta positiva, lo que corresponde será llevar el reclamo a sede judicial. Entendemos que es justo actualizarlo.

INSEGURIDAD

La seguridad ha sido un tema central en estos días y el jueves hubo un asalto en pleno microcentro, en el que intervinieron vecinos para detener al ladrón. ¿Falló preventores o la policía?

Voy a poner en contexto que al microcentro ingresan 400 mil personas y casi la totalidad lo hace para trabajar, estudiar, hacer compras o un trámite. Obviamente se produce el ingreso de personas con la finalidad de delinquir, como también hay residentes de Capital que lo hacen. Pero esto lo pongo de relieve porque hay un dato comprobado. La cantidad de efectivos que debe haber según la población. Deberíamos tener, según lo indica las Naciones Unidas, 1200 efectivos.

Podemos decir que la Ciudad aporta 500 con los agentes de tránsito que colaboran con la prevención. Por esto insistimos de la importancia de reunirnos con la ministra de Seguridad y Justicia para coordinar más recursos para la Ciudad. La Provincia debería aportar al menos 700 efectivos más para que podamos cumplir esa pauta de tener 300 efectivos cada 100 mil habitantes. Si tenemos una población pendular de 400 mil, tenemos que tener al menos 1200 efectivos de lunes a viernes y hoy no los tenemos.

Con respecto al hecho, seguro hubo un móvil de preventores en las inmediaciones y se produjo esta intervención de los vecinos. Pero no se trata de poner un policía o un preventor en cada esquina, sino determinar en qué zona y en qué horario es necesario que se encuentren. Se ha dado un incremento de hechos en el microcentro porque me lo dicen los vecinos y está vinculado a una situación de crisis general. Es urgente abordar la agenda de la seguridad con una visión metropolitana y por eso celebro la decisión de la ministra de convocar a todos los intendentes.

En las próximos días vamos a firmar un convenio con el ministerio para poder acceder a la base de datos de ellos y la cartera al nuestro, para poder volcar en un tablero territorial todas las incidencias que van ocurriendo y poder tomar decisiones en base a datos. Hay que tener una estrategia inteligente. Hemos tenido épocas en las que han faltado móviles y los mismos vecinos me lo decían.

VISIÓN POLÍTICA

- ¿Cómo observa a Alfredo Cornejo en su regreso a la Provincia?

A Alfredo lo veo como el gobernador que necesitaba Mendoza para estos tiempos de crisis. Está articulando muy bien con el gobierno nacional y la liga de gobernadores. Sin desatender la agenda provincial, juega un rol muy importante a nivel nacional y ha logrado acuerdos positivos. En ese marco espero que esta semana se pueda tratar la Ley Ómnibus.

- Si bien falta mucho tiempo, ¿cómo imagina su carrera política después de esta segunda gestión? En medio de la campaña dijo que le gustaría ser gobernador

Hoy me veo muy movilizado por la agenda del día a día como Intendente. Siento que en este segundo mandato hay una cuenta regresiva y aprovecho cada minuto para poder hacer las cosas de la mejor posible para dejar en 2027 la marca de una gestión transformadora y una mejor Ciudad. Para que mí sucesor pueda concluir o continuar los proyectos estratégicos que mencioné.

Hablar de carrera política en la situación de crisis que atraviesa el país, dónde la gente va al supermercado y no puede comprar todo lo que requiere o no consigue laburo, sería irresponsable. Lo que la historia me pide es hacer lo mejor como intendente, dentro de un equipo provincial que lidera el radicalismo y otros partidos. Un frente donde compartimos la visión de Mendoza y hay muchas mujeres y hombres valiosos. Obviamente me gustaría ser gobernador, pero más que el cargo, lo que moviliza es construir una visión transformadora de la provincia. Y reitero, hoy no me puedo distraer ni un minuto de la hermosa responsabilidad que tengo como Intendente.