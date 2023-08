Rodríguez Larreta se tentó con los famosos “choris” debajo del puente

Horacio Rodríguez Larreta hizo de todo en Mendoza a días de las elecciones: anduvo en Metrotranvía, bailó en el centro catalán, recorrió el este mendocino, encabezó un acto en el teatro Selectro y dio una conferencia de prensa. Claro que en algún momento tenía que almorzar, y lejos de elegir un lugar sofisticado, se inclinó por un menú barrial.

El alcalde porteño estuvo junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, debajo del puente que separa Godoy Cruz de Dorrego. La zona es conocida como “los chori debajo del puente” de la Costanera. Años atrás, era la parada obligada de los hinchas del Tomba antes de dirigirse al Feliciano Gambarte.

En las imágenes, se los ve a los dos dirigentes, que estuvieron juntos en todas las actividades, dialogar con el responsable de la parrilla. Y luego, sentados en una de las mesas, acompañando el choripán con un vaso de gaseosa. Ese lugar fue elegido por Santiago Maratea, meses atrás, y el video se hizo viral en las redes sociales.

Acto y las últimas palabras

El teatro Selectro convocó a militantes y dirigentes que también se mostraron por Patricia Bullrich, salvo Hebe Casado, la compañera de fórmula de Cornejo que no participó de las actividades. “Vengo a acompañar, no sólo a nuestra lista de diputados nacionales, sino a dar testimonio de que en la dirigencia de Cambia a Mendoza hay plena libertad para elegir entre las opciones que se nos presentan el 13 de agosto, pero adentro de Juntos a por el Cambio y Cambia a Mendoza”.

Alfredo Cornejo destacó que con el Frente “la orientación política y económica de Argentina cambiará, y si eso sucede, Mendoza prosperará gracias a sus buenas administraciones, como lo está haciendo Rodolfo (Suarez), Yayo (Ulpiano Suarez), y la mayoría de los intendentes de Cambia Mendoza”. Seguidamente afirmó que “es imprescindible un cambio económico en la Argentina, poner fin a la pesadilla que afecta a los trabajadores, al talento y a quienes quieren progresar por mérito”.

Puso en valor la figura de Larreta al asegurar que “viene a aportar su experiencia en el Gobierno y a trabajar junto a nosotros, conocedores de nuestros equipos y nuestra gente, para avanzar hacia un futuro mejor para Argentina”.

Por su parte, Ulpiano Suarez, quien ofició de anfitrión, sostuvo que “estamos ante una elección clave, que define el futuro del país, una Argentina que requiere de un cambio. Este es el mensaje que deben llevar a toda la provincia, el de que la Argentina necesita un cambio, el que vamos a lograr desde Juntos por el Cambio”.

Luego del acto, dieron una conferencia de prensa donde fueron consultados sobre el año de gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía de la Nación. Ante esto, Cornejo y Larreta calificaron lo realizado por el precandidato a presidente del kirchnerismo como “un fracaso”.

“Si en solo un año ha conseguido estos resultados, nos preocupa lo que podría hacer en cuatro como presidente, incluso cuando se presentaron venían a mejorar la economía con metas muy específicas y la inflación no ha parado de subir”, disparó Cornejo y sostuvo que “después de las PASO se espera que siga incrementándose. Sin duda este descontrol tiene como responsable al Gobierno Nacional”.

Por su parte, Larreta aseguró que “la gestión de Massa es un fracaso, ya que 120% de inflación en un año es lapidario para nuestro país”. Analizó que con estos índices hay cada vez más pobreza “en un país sin rumbo, parche tras parche, tras improvisación y así estamos”.

Ante la consulta aseguró que “no entiendo por qué insisten en tratar de evitar la realidad, como hizo Cerruti con sus declaraciones, el nivel de pobreza que tenemos es altísimo. Más del 40% de la población general, números que se agravan en los más chicos, superando el 50 por ciento. Esta es otra de las muestras de fracaso de este gobierno”.

Según Larreta, “hoy, producto de esa inflación, los argentinos no pueden acceder a un crédito hipotecario para comprar una casa; los chicos jóvenes no ven ninguna perspectiva del sueño de la casa propia nunca en su vida. Los problemas de seguridad de la gente, niveles de pobreza más altos en muchos años, ellos son los responsables, aunque no se hagan cargo”.

