Larreta en Mendoza: baile, paseo en metrotranvía y propuestas para jubilados

Sin dudas la interna que tiene un desenlace abierto en las próximas elecciones PASO es la de Juntos por el Cambio, que protagonizarán Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En ese marco y con el objetivo de adjudicarse un bastión del espacio opositor a nivel nacional, ninguno quiso dar ventajas en la recta final. Por eso Bullrich aterrizó en Mendoza el martes, para mostrar con un acto en Godoy Cruz la hegemonía que tiene su candidatura sobre la UCR mendocina, y hoy Larreta retrucó con una visita por varios departamentos y un anuncio de propuestas para adultos mayores, como parte de su plataforma electoral.

El jefe de gobierno porteño llegó a la provincia con su ministro de Salud, Fernán Quirós, cerca de las 11 y fue recibido por su embajador político, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez. También los acompañó el precandidato al Parlasur y dirigente del Pro local, Roberto Ríos.

Los cuatro se dirigieron hasta la estación Avellaneda del Metrotranvía en Las Heras y abordaron el transporte público para dirigirse hacia el Centro, con el candidato a intendente lasherino de Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti.

Suárez aprovechó la ocasión para mostrarle a Larreta los terrenos del ferrocarril, que busca que la Nación le ceda al municipio para darle desarrollo urbano. Se trata de un compromiso que asumió el dirigente porteño con él, en caso de ser electo presidente.

Luego caminaron por calle Las Heras, visitando comerciantes y charlando con vecinos, hasta llegar al Centro Catalán de calle San Juan entre Buenos Aires y Entre Ríos, dónde se encontró con adultos mayores y después de compartir un baile folclórico, lanzó las 8 propuestas.

Rodríguez Larreta comenzó su discurso apuntando contra el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que los adultos mayores “sufren su maltrato” porque “los engaña y no les paga lo que les corresponde después de toda una vida de trabajo”.

“Los jubilados se esforzaron toda su vida, pero hoy parecen haber quedado en el olvido. En estos cuatro años, perdieron 29% de poder adquisitivo. Esto se acaba. Basta de maltratos, de jubilaciones indignas. Basta de olvido y abandono para nuestros jubilados. Las personas mayores van a ser protagonistas de la Argentina que viene”, enfatizó.

Acto seguido, Larreta enumeró ocho medidas que promete implementar en su gobierno. En primer lugar, dijo que es importante “reconocer todos los aportes jubilatorios” que hayan realizado los trabajadores, y no establecer el piso -hoy necesario- de los 30 años de aportes.

“Hoy, si trabajaste 29 años pero no llegaste a los 30, el Estado se queda con todos tus aportes y te manda a hacer la fila para esperar una moratoria o te da una prestación básica como si nunca hubieras aportado. Es una estafa”, señaló.

“En nuestro gobierno, todos los jubilados van a cobrar una base y después van a ir cobrando más de acuerdo a sus aportes. Cada año y cada mes aportados serán reconocidos con una jubilación mayor”, afirmó.

El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en Mendoza su plan de 8 propuestas para los jubilados si llega a ganar las elecciones presidenciales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luego indicó que pondrá en vigencia la fórmula previsional que se había puesto en marcha en 2017 con Mauricio Macri y que fue suspendida por Fernández. La misma planteaba que los haberes previsionales se ajustasen trimestralmente en función de la variación de la inflación y los salarios durante el penúltimo trimestre.

“La segunda propuesta es tener una fórmula de movilidad jubilatoria que no pierda contra la inflación. Tiraron 14 toneladas de piedra para frenar la fórmula del gobierno de Mauricio. Después la suspendieron por decreto. Esa suspensión, impulsada por Alberto Fernández, hizo que hoy los jubilados no lleguen a fin de mes. En nuestro gobierno, los aumentos en la jubilación no van a perder contra la inflación”, aseguró el precandidato.

También se comprometió a revisar los regímenes previsionales de excepción. “Vamos a terminar con las excepciones injustificadas y que tengan privilegios que no corresponden”, señaló. “Hoy solo 1 de cada 4 argentinos se jubila por el régimen general. Eso no quiere decir que todos los sistemas de excepción sean de privilegios, pero vamos a estudiar uno por uno. Nadie está por encima de nadie, todos tenemos los mismos derechos”, indicó.

Además, propuso “endurecer penas para quienes cometan delito contra una persona mayor”; “capacitar a los adultos mayores en la prevención del ciberdelito”; así como crear un programa de contención “para quienes se sientan solos o tristes” con un número de contacto telefónico. “Es un servicio que ya ofrecemos en la Ciudad y que lleva casi 50.000 llamados recibidos”, sostuvo Larreta.

Además, a tono con esa propuesta, prometió la creación “de una red de bienestar” con puntos de encuentro para desarrollar actividades recreativas y culturales. Por último, además añadió la necesidad de “fomentar y ayudar al acceso al mundo digital”.

La agenda del precandidato presidencial continuaba con una visita al Parque Mitre de Godoy Cruz, un recorrido por Junín y el cierre de la jornada con un acto en el Teatro Selectro, junto al candidato a gobernador Alfredo Cornejo y los precandidatos a diputados nacionales.

Qué dijo sobre María Eugenia Vidal y Facundo Manes

Desde el punto de vista político, Larreta evitó subir la apuesta a la polémica que se planteó ayer con el sector de Patricia Bullrich en relación a los apoyos que tanto Facundo Manes como María Eugenia Vidal brindaron a su candidatura.

Al ser consultado por la prensa mendocina al respecto, afirmó: “Es un gran orgullo que una dirigente como Vidal y también Facundo Manes nos acompañen. Seguimos sumando y vamos a seguir sumando millones de argentinos que impulsen el cambio”.

Sobre si los dos precandidatos de JxC trabajarán juntos tras el 13 de agosto, Larreta dijo: “Vamos a estar siempre juntos, hoy tengo la expectativa de que la mayoría de los argentinos coincide con mi propuesta, pero vamos a trabajar juntos para derrotar al kirchnerismo”.

Ante una consulta sobre el incremento del dólar paralelo en la previa de los comicios del 13 de agosto, dijo que “es una muestra más de la improvisación de este gobierno kirchnerista, del fracaso del Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa”.