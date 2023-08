Bullrich en Mendoza: criticó a Massa y consolidó el apoyo de Cornejo

La tarde soleada propuso un clima ideal para un acto político. Mucha gente se acercó al parque Benegas en Godoy Cruz para escuchar a Patricia Bullrich y Luis Petri, una de las fórmulas de Juntos por el Cambio. La ex ministra no defraudó a los asistentes porque caló hondo en el daño que ha hecho el kirchnerismo en el país, el principal eje discursivo del frente opositor al Gobierno nacional. La visita de Sergio Massa a la provincia, que se produjo ayer también no pasó desapercibida.

Con una cálida recepción por parte del público, que en parte logró acercarse hasta la camioneta que la trajo al parque y demorar así su subida al escenario, por pedido de fotos, Bullrich estuvo acompañada por Alfredo Cornejo, Hebe Casado y los candidatos a intendentes de Cambia Mendoza, excepto Ulpiano Suárez, de Capital.

“El cambio va a venir de la mano del intento de impedirlo”, fue el cierre de Patricia Bullrich en Mendoza frente a una importante cantidad de gente que llegó “sin aparato” según dijo Alfredo Cornejo en el escenario, antes de recibirla. Banderas de candidatos y carteles le dieron color a la tarde godoycruceña.

El candidato a gobernador profundizó su preferencia por la dirigente del Pro al asegurar que “el cambio que le sirve a las mayorías populares sólo puede producirlo Juntos por el Cambio y este equipo”.

Los actuales jefes comunales que estuvieron fueron Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) Gustavo Soto (Tupungato), Marcelino Iglesias (Guaymallén), Raúl Rufeil (San Martín y quien va por la reelección). No se los vio, en cambio, a Miguel Ronco (Rivadavia), Walther Marcolini (General Alvear) y Juan Manuel Ojeda (Malargüe).

Patricia Bullrich precandidata a Presidenta de la nación vistó la provincia de Mendoza y estuvo en un acto en el parque Benegas de Godoy Cruz. Patricia Bullrich candidata a Presidenta de la nación de Juntos por el Cambio Foto: José Gutierrez / Los Andes

Secundando a Bullrich, Luis Petri, el oriundo de San Martín arrancó diciendo que el país “es una Argentina que está infectada con el populismo”. Aclaró que “no alcanza con ir a votar”, sino que “hay que comprometerse y llevar el mensaje de Bullrich a todo el país”.

El resto del discurso no fue novedoso. Música para los oídos de su electorado: mano dura, críticas al kirchnerismo y la esperanza de un país sin cepo, con estabilidad y previsibilidad. Destacó que la precandidata presidencial tiene honestidad, y sentido común para luego aseverar que “a las ideas de Patricia les llegó su hora en Argentina”.

A su turno, y muy ovacionada por la gente que se acercó, entre jóvenes, adultos y adultos mayores, Bullrich le tiró flores a Mendoza y “su cultura del esfuerzo, del trabajo, de la capacidad de transformar una tierra difícil”.

“Quiero decirles que estamos total y absolutamente convencidos que se necesita un cambio que no se quede a mitad de camino y que no digan a mitad de camino que tienen miedo”, aseveró sin dar nombres ni precisiones temporales.

Patricia Bullrich precandidata a Presidenta de la nación vistó la provincia de Mendoza y estuvo en un acto en el parque Benegas de Godoy Cruz Foto: José Gutierrez / Los Andes

Habló de consensos “con los que quieren un horizonte” en el que haya orden, destrucción del populismo y en el que “todos inviertan” garantizando previsibilidad y estabilidad, un punto débil sobre todo para emprendedores y pymes. Bregó además por “exportaciones abiertas”.

En materia de seguridad se siente cómoda e incluso sacó chapa al decir que “la gente sabe que tenemos ideas claras” y le apuntó a Aníbal Fernández por haber desmantelado la infraestructura tecnológica con drones y dispositivos que instaló en lanchas de frontera. Prometió que “lo vamos a volver a poner” y lamentó los cuatro años “perdidos”.

Coincidencia con Massa

Destrozó al ministro de Economía por haber dicho que iba a luchar contra la inflación. “¿No se acuerda que es ministro de Economía señor Massa? Una cosa increíble”, indicó despertando más aplausos.

Apelando a la ironía, al momento de hablar de la estructura estatal aseveró que “Argentina, en 20 años, duplicó el Estado. Le damos la razón a Massa, hay que sacar a los ñoquis de La Cámpora”.

Sobre el final se refirió a la educación, se comprometió a trabajar por un acuerdo que dure 12 años porque es lo que dura la trayectoria desde el ingreso a la primaria hasta la finalización del secundario. “De la Argentina con guardapolvos blancos sacamos 5 premios Nobel. El próximo será de Mendoza”, vaticinó, antes de agradecer la presencia y ratificar el cariño de la gente que asistió al acto.

Contrataque por el 2001

Luego del acto en Godoy Cruz, Bullrich brindó una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton. Acompañada también por Cornejo, se explayó sobre la situación tensa que vivió en San Luis pero remarcó que lejos de sentirse amedrentada, le hará frente y apoyará al gobernador electo, Gustavo Poggi (Juntos por el Cambio).

Consultada sobre los cuestionamientos a su participación en el gobierno de Fernando De la Rúa y a que algunas medidas que propone van alineadas con esos tiempos del 2001, la ex ministra de Trabajo y de Desarrollo Social de aquella gestión indicó que “es un un cliché de campaña”.

Patricia Bullrich precandidata a Presidenta de la nación vistó la provincia de Mendoza y estuvo en un acto en el parque Benegas de Godoy Cruz. Patricia Bullrich candidata a Presidenta de la nación y Luis Petri precandidato a Vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Todos los que me critican por haber participado del gobierno del 2001 también participaron, así que es como que es como una cosa muy extraña, ¿no? La fórmula con la que competimos dentro de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, los dos participaron del gobierno de la Alianza así que es un sinsentido”, remató.

Bullrich gambeteó algunas preguntas. No dio su opinión sobre los apoyos de Facundo Manes y María Eugenia Vidal a la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

De la misma manera Petri tampoco opinó sobre las expresiones de intendentes y dirigentes radicales a favor del alcalde porteño, y arrancó dando su visión sobre Impsa, una consulta que le habían hecho a su compañera de fórmula.