Tiene chances de asumir una banca en la Legislatura, pero analiza irse del país si JxC no gana las elecciones nacionales

La concejal de Ciudad y candidata a diputada provincial de Cambia Mendoza, Sol Salinas, lanzó una sorpresiva declaración sobre su futuro personal vinculada a las próximas elecciones nacionales. La joven dirigente del Pro aseguró que analiza irse del país, en caso de que Juntos por el Cambio no llegue al poder en diciembre. Se trata de una de las discípulas de la aspirante presidencial Patricia Bullrich en la provincia.

“Si no ganamos en diciembre, yo también estoy pensando en tramitar la ciudadanía porque no quiero que mis años más productivos de mi vida, los tenga que remar en una marea en la que no veo salida”, lanzó Salinas en diálogo con Radio CNN Mendoza.

Cabe señalar que Salinas, junto con la candidata a vicegobernadora Hebe Casado y el diputado provincial Enrique Thomas, fue una de las referentes que se opuso al éxodo de dirigentes del Pro a La Unión Mendocina que encabeza Omar De Marchi. Eso le valió políticamente para formar parte de la lista de candidatos a la Legislatura provincial con el oficialismo y tiene chances de acceder a una banca en las próximas elecciones generales, por lo cual hace más llamativa la confesión.

“Yo quiero ser productiva para lo que siento, que es mi vocación de servicio, pero también me lleva a pensar sobre la frustración permanente y constante que vivimos en este país”, planteó la edil y agregó: “Lo amo y dejo la vida para cambiar las cosas, pero también está la frustración de decir ´cuál es el límite´ y hasta donde uno sigue dejando esto en la política para que nada cambie”.

Y afirmó que tiene a gran parte de sus amigos en el exterior, razón que también la motiva a irse. “La mayoría de mis amigos viven afuera y tengo ganas de ir a verlos pero con el precio del dólar es imposible comprarse un pasaje a Barcelona”, completó.