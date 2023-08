Rodríguez Larreta: “No hago la cuenta de quién está de cada lado”

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la provincia por última vez antes de las elecciones PASO e hizo un repaso de su campaña. Aseguró que recogió varias demandas y se comprometió a resolverlas.

El jefe de gobierno porteño le dio su opinión a Los Andes sobre la polémica que levantó el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre la privatización de la empresa industrial IMPSA y habló también sobre la interna que enfrenta con Patricia Bullrich.

En ese sentido, minimizó que gran parte del radicalismo mendocino la acompañe y ponderó al intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, como un dirigente con “proyección nacional”. También compartió su receta para combatir la inflación.

- Es su quinta visita a la provincia, en todo este tiempo, ¿qué urgencias o necesidades anotó para atenderlas con propuestas?

-Conozco mucho la provincia, fueron cinco veces este año y muchas veces antes. Cada vez que vengo, aprendo. Pregunto, voy a recorrer. Me he reunido con productores, industriales, pymes, comerciantes. Obviamente, la industria de la vitivinicultura. Me voy con proyectos muy concretos para impulsar en la provincia, como estuvimos viendo hoy con Ulpiano Suárez: traspasarle a la Ciudad de Mendoza los terrenos de ferrocarriles vacíos que tienen al lado de la Estación Mendoza. Para un desarrollo urbanístico está buenísimo y me comprometí con “Yayo” y todos los mendocinos, que los vamos a traspasar apenas arranquemos el próximo gobierno. Y lo mismo para situaciones y terrenos similares en otros municipios de la provincia. Le pedí a él que vaya hablando con los otros intendentes para que identifiquemos qué lugares hay bien concretos. Por otro lado, ya anuncié la retención cero para muchas economías regionales, entre ellas la vitivinicultura. Es una ayuda para una industria que está golpeada por este Gobierno. Hay posibilidades de hacer crecer mucho las exportaciones de vino al mundo entero. Tercero, vamos a agilizar, modificar y mejorar todo el paso Cristo Redentor, que es un problema recurrente. También recogí la preocupación de hacer una autovía en la Ruta 7. Son todos temas que he desarrollado en mis visitas, por eso es tan importante venir acá. No es que me manden un informe a Buenos Aires, cosas así. Yo vengo y miro.

El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en Mendoza su plan de 8 propuestas para los jubilados si llega a ganar las elecciones presidenciales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- Massa visitó la provincia esta semana y pasó por la empresa IMPSA. Dijo que no hay necesidad de privatizarla, en relación a las acciones que tiene la Nación allí. ¿En el caso de que usted sea presidente qué haría particularmente con la empresa?

-Primero que todo, que no genere déficit a los argentinos. Y eso es válido para todas las empresas que son propiedad del Estado. Los argentinos no tienen por qué financiar el déficit de empresas públicas. Después, la privatización o no en un caso como éste, hay que hablarlo con la Provincia. Creo que una empresa histórica de Mendoza tiene que ser el Gobierno provincial quien lo defina, porque si no seguimos tomando decisiones desde Buenos Aires. Yo creo en un país federal. Me voy a sentar con el gobernador y ver qué propone sobre la empresa y no venir a imponerles recetas desde Buenos Aires.

- A nivel local, gran parte de la UCR con Alfredo Cornejo a la cabeza, se han inclinado públicamente por Patricia Bullrich, ¿eso en cierto punto lo llevó a reforzar su visibilidad en Mendoza?

-Yo he visitado la provincia a lo largo de este tiempo muchísimas veces. Y hay muchos dirigentes que apoyan nuestra propuesta como Ulpiano Suárez, intendente de la Capital y reelecto por una altísima cantidad de personas. Como él se está acercando y sumando gente de toda la provincia. Acá no hago la cuenta de quién está de cada lado. Lo importante, y estoy convencido, es que hay una gran mayoría de mendocinos que valoran el trabajo, la experiencia y las soluciones concretas. Argentina no da más para los gritos de la tribuna, ni para las agresiones, ni la violencia sino hechos concretos.

- ¿Y usted dice qué eso lo diferencia de Patricia Bullrich?

-Yo no me presento en comparación con nadie. Yo vengo con propuestas concretas para Mendoza y la Argentina, como las que mencioné. Y me comprometí en eso.

- Hablando estrictamente de economía, le consulto por la inflación. Usted dice que hay qué hacer hincapié en el cómo para resolverla…

-Todos los candidatos van a decir que van a bajar la inflación. Las preguntas son “cómo y quién tiene la capacidad para poder hacerlo”. Primero tenemos que dejar de gastar de más, terminar con el déficit fiscal el primer año. Hay que dejar de gastar lo que uno no tiene. Segundo, de la mano de eso, dejar de emitir porque genera inflación acá y en la China. Tercero, para garantizar eso, vamos a plantear una ley que asegure la independencia del Banco Central. Eso significa que el Gobierno no va a poder pedirle más plata al banco para gastar de más. Y cuarto, estabilizar el tipo de cambio de la única manera que es genuina: exportando de más. Así vamos a duplicar las exportaciones argentinas en cuatro años de gobierno. Exportando el litio que tenemos en el Norte, que está creciendo exponencialmente la producción y el mundo lo necesita para la reconversión de los vehículos eléctricos. Exportando el gas y el petróleo que tenemos en Vaca Muerta, con gasoductos que estamos construyendo. Y con todo el complejo agroalimenticio, que hoy representa casi el 70% de las exportaciones argentinas y hay una enorme demanda de productos en el mundo. Si nos dormimos, van a seguir tanto Paraguay, Uruguay como el sur de Brasil, tomando mercados que podríamos ocupar nosotros. Así de concreto es como se baja la inflación.

El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en Mendoza su plan de 8 propuestas para los jubilados si llega a ganar las elecciones presidenciales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿Eso implica una liberación del cepo inmediato o no?

-El cepo es un espanto, traba todo y el desarrollo de Argentina. Pero tenemos que hablar en serio. Para destrabar el cepo, que lo vamos a hacer lo antes posible, tenemos que tener dólares en el Central y hoy no los hay. El balance es negativo. Entonces, recomponiendo los dólares en el banco, en base a las exportaciones de los productos mencionados, es como vamos a abrir el cepo posible.

- Recién mencionó el petróleo, ¿ha charlado con Suárez o Cornejo sobre la explotación de la Vaca Muerta del lado mendocino? ¿Hay alguna inversión en ese sentido?

-Yo voy a ayudar a la provincia de Mendoza a promover las inversiones. Mendoza toma el lado norte de Vaca Muerta, en un 15% de la cuenca sino me equivoco y es muchísimo. Con lo cual voy ayudarlos a traer las inversiones necesarias para explotarlo y generar trabajo mendocino lo antes posible.

- Volviendo a lo electoral, ¿los triunfos de dirigentes cercanos a usted en San Juan, San Luis y Santa Fe, lo posicionan mejor para las PASO o no influyen?

-Más que posicionarme a mí, son triunfos de gente con quién yo comparto valores. Es un triunfo del trabajo, en los casos de Orrego, Torres, Pullaro y Nacho Torres en Chubut también. Es gente que no se mete en peleas ni en críticas, tiene experiencia. Yo me siento muy identificado con los valores que ellos representan y estoy convencido que la mayoría de los argentinos también.

- Por último, Ulpiano Suárez actualmente va por su reelección en la Ciudad de Mendoza, pero ¿está dentro de su consideración como posible funcionario nacional?

-Ulpiano, además de ser un amigo y alguien con quien comparto los valores de trabajo, experiencia y de gestión, es un dirigente con una enorme proyección dentro de la provincia de Mendoza y a nivel nacional. Un tipo joven, con empuje y mucha experiencia de gestión. En la PASO sacó más del 60% de los votos. Yo lo valoro y lo respeto muchísimo, trabajamos juntos.