Política en Off: las perlitas del cumpleaños de Las Heras, el festejo maipucino y el ministro tristemente célebre

Arrancaron los actos de campaña

En un año electoral no debe sorprender a nadie que a medida que el 2021 avance, se multipliquen los actos donde la dirigencia política dé “buenas noticias”, como anunciar obras públicas. Es un aspecto de la política que ni la pandemia va a frenar. En Mendoza, algunas de esas señales de que la campaña ya empezó ya se están viendo.

Por el lado del peronismo, como no gobierna la provincia, debe arreglárselas con lo que puedan mostrar los intendentes propios, que no son pocos. La novedad es que, como se vio durante todo 2020, a esta tarea de dar buenas noticias se han sumado los legisladores nacionales, con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza. La titular del PJ aprovecha su línea directa con el gobierno nacional no solo para conseguir fondos frescos a los jefes comunales peronistas, sino para participar ella misma de los actos como una “gobernadora paralela” de Mendoza.

Es lo que se vio el último viernes, cuando Sagasti trajo a la provincia a Fernanda Miño, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La militante de la CTEP, la organización que lidera Juan Grabois, trajo fondos frescos para urbanizar barrios populares en cuatro departamentos peronistas: San Rafael, Santa Rosa, Maipu y Lavalle. En este último municipio hubo un acto con bombos y platillos al que se sumó la diputada nacional Marisa Uceda y otro legislador de Mendoza, José Luis Ramón, dando otra señal de que sus buenas amigas con el kirchnerismo llegará a las boletas electorales.

Los hermanos K sean unidos

Seguimos con la diputada Uceda. Se sabe que llegó al Congreso nacional gracias a su buena relación con Fernández Sagasti, quien la puso en el primer lugar de la lista del Frente de Todos en 2019 para garantizarle (a ella y al kirchnerismo) una banca en la Cámara de Diputados. Marisa Uceda repitió así un camino que ya había recorrido su mentora en 2011: siendo casi una desconocida, llegó al Congreso nacional colándose entre nombres con más trayectoria del PJ mendocino.

Antes de ser elegida sorpresivamente por la camporista para encabezar la lista de diputados nacionales, Uceda era abogada de la CTA. Pero no es esto lo que nos ocupa acá. Pocos saben que Marisa no es la única de su familia con militancia política y un cargo nacional. Su hermano, Maximiliano, es el actual secretario de Gestión Cultural del ministerio de Cultura que encabeza Tristán Bauer.

También enrolado en el kirchnerismo, Maxi, como le dicen todos, debutó en la función pública en Mendoza cuando estuvo a cargo del espacio Le Parc durante el gobierno de Paco Pérez. En ese rol fue uno de los tantos ex funcionarios que sufrieron el “destierro” durante la caída en desgracia de la administración Pérez que le abrió la puerta a la llegada al gobierno al radical Alfredo Cornejo.

Maxi Uceda se fue a Buenos Aires y desde allá muchos recuerdan que empezó a disparar con munición gruesa ante cada tropiezo de Diego Gareca, el secretario de Cultura del cornejismo. Hoy, esos tiempos de exilio obligado ya son parte del recuerdo. Los hermanos Uceda son parte del oficialismo nacional y se han reencontrado en Buenos Aires, donde la semana pasada se reunieron para hablar de políticas culturales y, también, de la familia.

El lanzamiento oficialista

Si hablamos de actos, ayer se hizo la inauguración de las obras de la plaza Burgos en Las Heras, además de ser parte de los festejos por el 150 aniversario del departamento, podría decirse que fue el lanzamiento no oficial de la carrera electoral de Cambia Mendoza, con la presencia de la plana mayor de los intendentes y del mismísimo gobernador Rodolfo Suárez. Allí, bajo la lluvia, hubo algunas perlitas para destacar.

Por un lado, cuando arrancaba el encuentro un puñado de vecinos, unos 10, detrás del vallado, se mostraban molestos con el intendente Daniel Orozco. Se quejaban por el gasto en la sucesión de fiestas por el 150 aniversario cuando faltaba agua en algunos barrios. ¿Habrá alcanzado para amargarle la fiesta a Orozco?

Otra curiosidad fue la llegada a la plaza del gobernador Rodolfo Suárez, el diputado nacional Alfredo Cornejo, el vicegobernador Mario Abed, Julio Cobos y el intendente Orozco, juntos, bajo la lluvia y protegidos por sendos paraguas. No faltó quien dijera que los cuatro parecían los personajes de la serie argentina “Los Simuladores”.

Hablando de paraguas, llamó la atención el que usó el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar, que era morado y con el logo de la comuna. Es sabido que el jefe comunal arrancó su romance radical en la agrupación estudiantil Franja Morada, una militancia que comparte con el ex gobernador Cornejo, quien impuso el color en la comunicación institucional del municipio cuando ocupaba el lugar de García Zalazar.

Esta tarde reinauguraron la Plaza departamental de Las Heras. El intendente Daniel Orozco junto al gobernador Rodolfo Suarez, Julio cesar Cleto Cobos, Alfredo Cornejo e intendentes radicales. Orlando Pelichotti | Los Andes

Por último, a algunas féminas les llamó la atención la falta de mujeres en algunas de las imágenes del acto. Hay una foto de la que algún reportero gráfico comentó que parecía el afiche de una película de guerra: todos hombres.

El faltazo de Matías

El peronista intendente de Maipú Matías Stevanato, estaba invitado a la fiesta de Las Heras. Pero el cacique maipucino decidió ir por la mañana al acto en el Campo Histórico de El Plumerillo y pegar el faltazo a la inauguración de la plaza Marcos Burgos.

Es que Stevanato tenía otra actividad por la tarde. Seguir las incidencias del partido entre Maipú y Deportivo Madryn. El cruzado ganó el encuentro y el intendente también se prendió en los festejos.

Richard quiere inversiones para Malargüe

Quien volvió a aparecer en público, políticamente hablando, es Richard Battagión. El histórico dirigente del PD, hoy alejado de quienes conducen el partido, preside ahora una fundación que se llama Mendoza Innova. Se trata del think thank del Partido Demócrata Progresista, la fuerza que forma parte de Cambia Mendoza fundada por “gansos” que se fueron del PD en los tiempos de Cornejo gobernador. Además de Battagión, la integran la diputada Josefina Canale, Diego Arenas y Luli Gabrielli, entre otros.

El último viernes, Battagion y Arenas anduvieron por Malargüe, promocionando un proyecto que impulsa la Fundación: que el departamenro sureño “sea una región con posibilidades de recibir inversiones a fin de desarrollar sus recursos naturales”. Por supuesto, es algo bien recibido por quien gobierna la comuna, el radical Juan Manuel Ojeda, quien hace rato viene peleándose con todos -incluso con oficialistas- para que le habiliten la minería en Malargüe.

A Battagión, quien presidiera la estatal Aysam durante la gestión Cornejo, le preguntaron los medios malargüinos si su propuesta es un aval a la actividad minera prohibida por la ley 7722. “Estamos hablando de todos los recursos naturales, no solamente de minería. Es un proyecto que no deroga ninguna ley vigente”, se atajó el dirigente del PDP, quien en 1994 fue uno de los demócratas presentes en el Convención Nacional Constituyente.

“No es un debate por la minería. Es un debate por el desarrollo de Malargüe. La minería tiene un papel para jugar, quizás hay que ir por determinada minería y por otra no. Estamos planteando cosas bien diferentes a lo que ha pasado”, completó Richard acompañado por otro malargüino que vio bien la avanzada: el presidente de la Cámara de Comercio departamental, Gustavo Miras.

¿Dónde está Jorge?

“Desde el gobierno nacional trabajamos para mejorar la calidad de vida de los mendocinos, marcando estrategias conjuntas con la provincia en busca de potenciar la tarea del IPV” escribió Jorge Tanús en Twiiter. Hasta ahí no hay nada extraño. El dato es que el actual funcionario del BICE no aparecía en la foto, ¿lo dejaron afuera? ¿O emulaba al clásico personaje Wally, creado por el dibujante británico Martin Handford?

El propio dirigente peronista explicó que se reunió antes con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró y con la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla. En ese cónclave se definió una agenda de trabajo y temas que la Provincia tiene con el Gobierno Nacional relacionados a urbanizaciones populares y viviendas sociales.

Ministro tristemente célebre

Hablando de obras, el ministro Mario Isgró viene saliendo seguido en los medios comunicación y también en las páginas de Los Andes, para dar explicaciones por lo que viene para 2021 y lo que pasó el año pasado, bastante poco a juzgar por la paralización de trabajos públicos.

El último periodista que charló con él de este medio, le comentó para romper el hielo: “lo estamos haciendo famoso”. Isgró explicó que 2020 fue un año difícil para la obra pública porque el 80% del presupuesto de su cartera fue redireccionado al combate de la pandemia, porque lo que la tarea realizada fue pobre. Luego, remató con humor: “este año espero pasar de tristemente célebre a célebre”, dijo.